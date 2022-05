Chainlink este un important proiect blockchain utilizat pe scară largă de majoritatea dezvoltatorilor de finanțare descentralizată (DeFi) și tokenuri nonfungibile (NFT). Este o platformă relativ diferită de alte rețele blockchain precum Cardano și Ripple. În acest articol, vom explica cele cinci motive pentru care credem că Chainlink este o investiție bună atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.

Ce este Chainlink?

Înainte de a identifica cele cinci motive pentru care Chainlink este o investiție bună, să explicăm ce este rețeaua și cum funcționează. Chainlink este o rețea inteligentă de oracle care ajută la furnizarea de date off-chain în ecosistemele on-chain, cum ar fi cele din DeFi și tokenuri nefungibile (NFT).

De exemplu, un dezvoltator care construiește o platformă descentralizată de tranzacționare cu acțiuni are nevoie de un market feed pe acțiuni tranzacționate public. Prin urmare, în loc să tranzacționere direct pe echange-uri, ei se asociază cu Chainlink, care are toate aceste date și instrumente pentru a le încorpora în ecosistemele lor.

Același lucru este valabil și pentru alte industrii. Un bun exemplu al acestor industrii sunt pariurile sportive, care sunt, de asemenea, schimbate de proiectele blockchain. Pentru ca o platformă de pariuri descentralizată să funcționeze bine, trebuie să aibă acces la date credibile despre jocuri. Chainlink poate furniza aceste cifre.

În ultimele luni, Chainlink a adăugat mai multe soluții ecosistemului. De exemplu, a lansat recent Keepers, care este o platformă de automatizare pentru contractele inteligente. De asemenea, a introdus proof of reserves, instrumente de comunicare pe lanțuri încrucișate și platforme VRF.

LINK este tokenul de guvernare pentru ecosistemul Chainlink. Este o criptomonedă de top, care are o capitalizare de piață de peste 5,4 miliarde de dolari, ceea ce o face a 26-a cea mai mare criptomonedă din lume.

Chainlink are o cotă de piață majoră

Unul dintre motivele pentru care Chainlink este o investiție bună este că are o cotă de piață majoră în industria Oracle. În timp ce numărul de oracole din industrie este în creștere, Chainlink este cel mai popular. A fost acceptat de unii dintre jucătorii de top din DeFi, cum ar fi Aave, Uniswap, Anchor Protocol și Curve Finance.

Potrivit DeFi Llama, Chainlink are o valoare totală garantată (TVS) de peste 53 de miliarde de dolari, ceea ce îi oferă o dominație pe piață de 54%. Al doilea cel mai mare jucător din industrie este Internal, care are un TVS de peste 17 miliarde de dolari, și Maker care are doar 2 proiecte cu un TVS de peste 13 miliarde de dolari.

Prin urmare, faptul că are o cotă de piață bună și o reputație de brand este un catalizator pozitiv pentru Chainlink.

Dimensiunea mare a pieței

Chainlink este un jucător de top într-o industrie care are un potențial extraordinar. De exemplu, industria financiară descentralizată are o valoare totală blocată (TVL) de peste 200 de miliarde de dolari. Aceasta este o creștere remarcabilă, având în vedere că sectorul nu exista acum câțiva ani.

În timp ce industria este foarte volatilă, analiștii cred că reprezintă viitorul finanțelor. Un viitor în care oamenii vor adopta conceptul de contracte inteligente în toate domeniile bunăstării lor financiare, cum ar fi economiile și investițiile.

Analiștii se așteaptă ca industria DeFi să fie de peste 100 de ori mai mare decat este acum. Prin urmare, dacă această predicție se va îndeplini, există probabilitatea ca Chainlink să aibă un rol de jucat în acest sens.

Același lucru este valabil și pentru alte industrii care sunt setate să fie tokenizate. De exemplu, industria de pariuri descentralizate este de așteptat să se descurce atât de bine din cauza reglementărilor existente în industrie. Dacă se întâmplă acest lucru, Chainlink va avea un rol de jucat.

Există și alte industrii care urmează să beneficieze de pe urma descentralizării. De exemplu, Chainlink are un parteneriat cu Weather Channel, ceea ce înseamnă că oamenii pot folosi aceste date pentru a-și dezvolta aplicațiile.

Chainlink este subevaluată

Unul dintre cele mai importante lucruri despre investiții este să cumpărați întotdeauna un activ care este relativ subevaluat. În opinia mea, cred că Chainlink este una dintre cele mai subevaluate criptomonede din lume.

La momentul redactării acestui articol, moneda se tranzacționează la cel mai scăzut nivel din ianuarie 2021. De asemenea, a scăzut cu peste 78% față de cel mai înalt nivel din 2021. Valoarea sa de piață a scăzut, de asemenea, la doar 5 miliarde de dolari.

Prin urmare, cred că Chainlink este o criptomonedă foarte subevaluată. În primul rând, în timp ce valoarea sa de piață se ridică la 5 miliarde de dolari, a contribuit la asigurarea de active de peste 54 de miliarde de dolari. Acesta este un semn că există mai mult loc pentru a crește.

Motivul subevaluării este că mulți nu știu multe detalii despre platformă și despre ce face aceasta.

Corelația cu alte active

Un alt motiv pentru care ar trebui să investiți în Chainlink este corelația puternică cu alte active precum acțiunile și criptomonedele. O privire mai atentă asupra industriei blockchain arată că majoritatea criptomonedelor au scăzut brusc în ultimele luni.

De exemplu, Bitcoin a trecut de la aproximativ 68.000 USD în noiembrie 2021 la 38.000 USD în prezent. În mod similar, Ethereum a trecut de la aproximativ 5.000 USD la 2.800 USD. În total, capitalizarea de piață a tuturor monedelor digitale a scăzut de la peste 3 trilioane de dolari la aproximativ 1.8 trilioane de dolari.

Alte active precum acțiunile au scăzut și ele. Aceasta înseamnă că vulnerabilitatea actuală a Chainlink nu este un caz izolat. De unde rezultă că moneda va reveni când și celelalte vor face același lucru.

Eric Schmidt este consilier strategic

În cele din urmă, Chainlink este o investiție bună datorită faptului că Eric Schmidt, fostul CEO și președinte al Google este consilier strategic. Acesta este un lucru notabil datorită experienței bogate pe care o aduce în rețea și a faptului că are multe conexiuni în locurile potrivite. După cum vă amintiți, Schmidt este persoana care a ajutat la transformarea Google într-una dintre cele mai importante companii din lume. Într-o notă, fondatorul Chainlink a spus :

„Experiența și cunoștințele lui Eric în ceea ce privește construirea de platforme software globale pentru inovația de generație următoare vor fi de neprețuit, deoarece ajutăm dezvoltatorii și instituțiile să introducă o nouă eră a echității economice și a transparenței.”