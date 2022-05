VeChain este un proiect blockchain de top construit de un fost director executiv la LVMH, cel mai mare brand de lux din lume. Scopul inițial al VeChain a fost de a ajuta companiile să facă față provocărilor lanțului de aprovizionare într-un ecosistem simplu descentralizat. În acest articol, vom explica ce este VeChain și de ce credem că este o investiție bună.

Ce este VeChain?

VeChain este o platformă blockchain care ajută companiile să rezolve cele mai mari provocări ale lanțului de aprovizionare din întreaga lume. Drept urmare, rezolvă una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă multe companii din întreaga lume din cauza pandemiei de Covid-19 și a provocărilor logistice care au apărut.

VeChain a fost înființat de Sunny Lu și Jay Zhang. Lu a fost anterior Chief Technology Officer la LVMH China, în timp ce Jay a fost senior manager la PwC China.

Rețeaua funcționează combinând o serie de tehnologii, cum ar fi codurile QR, comunicarea în câmp apropiat (NFC) și identificarea cu frecvență radio. Drept urmare, utilizatorii săi atașează senzori în fiecare etapă a lanțului lor de aprovizionare, care sunt apoi legați de blockchain. Blockchain-ul și contractele inteligente implicate fac imposibilă modificarea acestor înregistrări.

Citiți mai multe despre predicția noastră de preț pentru VeChain .

VeChain folosește o platformă software cunoscută sub numele de VeThor, care este construită pentru adoptarea în masă a tehnologiei blockchain. Este o platformă construită folosind o tehnologie cunoscută sub numele de Proof-of-Authority, care este mecanismul său principal de guvernare. Spre deosebire de proof-of-work și proof-of-stake, PoA cere ca fiecare nod să fie autorizat pentru a accesa rețeaua.

Astăzi, VeChain este folosit de unele dintre companiile de top din China. Unele dintre cele mai notabile companii care au adoptat VeChain sunt LVMH, Walmart și BMW.

VET vs VTHO

Spre deosebire de multe alte blockchain-uri, VeChain are două criptomonede. Principala, cunoscută sub numele de VET, este moneda de plată pentru ecosistemul VeChain. VeChain este cel mai popular dintre cele două și are o capitalizare de piață de peste 2,5 miliarde de dolari.

Cealaltă monedă este cunoscută sub numele de VeThor Token. Este generat folosind VET. și este folosit de companii pentru a-și urmări produsele în lanțul de aprovizionare. Are o capitalizare totală de piață de doar 104 milioane USD. Așadar, iată câteva dintre motivele pentru care credem că VeChain este o investiție bună.

În ultimele luni, prețul VeChain nu a mers bine. După ce a crescut la un maxim istoric de 0,2842 USD în aprilie 2021, prețul său a scăzut cu peste 87%, până la 0,034 USD în prezent.

Oportunitate mare de piață

Primul motiv principal pentru care VeChain este o investiție bună este că se ocupă de una dintre cele mai mari industrii din lume. Deși este greu de estimat, piața lanțului de aprovizionare a fost evaluată la peste 15,8 miliarde de dolari. Este de așteptat ca industria să se dubleze în 2026, pe măsură ce se complică tot mai mult. Gândiți-vă la tensiunile din lanțul de aprovizionare din cauza pandemiei de Covid-19 și a războiului din Ucraina.

Prin urmare, există probabilitatea ca mai multe companii să adopte platforma în încercarea de a simplifica sau de a rezolva unele dintre cele mai mari provocări ale acestora. Din fericire, numărul parteneriatelor este în continuă creștere.

Unele dintre firmele majore care folosesc VeChain sunt DB Schenker, Kuehne & Nagel, Bright Food, Fashion for Good, Haier și Norway in a Box, printre altele. În măsura în care acestea vor avea succes, există șanse ca mai multe companii să accepte utilizarea acestuia.

Aflați mai multe despre cum să investiți în criptomonede .

VeChain este adoptat de dezvoltatori

Celălalt motiv pentru care VeChain este o investiție bună este că ecosistemul a fost acceptat de dezvoltatori care construiesc toate tipurile de aplicații. Această situație a fost posibilă de faptul că VeChain are funcții de contract inteligente care fac posibilă construirea de aplicații. Acum există multe aplicații disponibile public care au fost create folosind tehnologia VeChain.

De exemplu, VeChain a fost folosit pentru a construi Buy me a Coffee, o platformă simplă care permite organizațiilor și utilizatorilor să sprijine prin VET. De asemenea, a fost folosit pentru a construi Vexchange, un schimb descentralizat. A mai fost folosit și pentru a construi proiecte în industria NFT, cum ar fi OceanEX, NFT Paper Project, VeGhost NFT și VeHashes, printre altele. Deși majoritatea acestor proiecte sunt mici, există probabilitatea ca acestea să își revină pe termen lung.

VeChain este foarte popular

Un alt motiv principal pentru care VeChain este o investiție bună este popularitatea foarte mare a acestuia în rândul investitorilor și traderilor. Evident, această popularitate a scăzut drastic în ultima vreme din cauza performanței sale. Cu toate acestea, există încă multe persoane care încă îl țin în portofel.

Potrivit VeChain Stats, numărul de blocuri VeChain a crescut la peste 12,1 milioane. Este o cifră semnificativ de mare. În același timp, numărul adreselor VeChain a crescut la peste 1,78 milioane de oameni. Și, în pofida performanței monedei, activitatea rețelei principale VeChain a fost destul de stabil.

VeChain este ieftin

În plus, VeChain este o investiție bună, deoarece este destul de ieftină. În primul rând, prețul a scăzut cu peste 80% față de cel mai ridicat nivel istoric și se tranzacționează în prezent la cel mai scăzut nivel din 28 februarie. În urma acestui declin moneda se tranzacționează cu o reducere semnificativă. Din punct de vedere istoric, piețele în scădere nu durează pentru totdeauna. Prin urmare, există probabilitatea ca prețul său să revină.

Multe parteneriate

În cele din urmă, VeChain este în continuare în creștere, chiar dacă prețul monedei este în dificultate. De exemplu, VeChain a încheiat mai multe parteneriate cu unele dintre cele mai mari companii din lume. Printre acestea, se numără un parteneriat cu Direct Import Goods, PriceWaterhouseCoopers și Renault. Se așteaptă ca aceste parteneriate să continue să se înmulțească.