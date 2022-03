Ecosistemul SuperRare a anunțat pe Twitter că deținătorii tokenului nativ RARE mai au o zi pentru a vota următoarele galerii independente care vor fi prezentate pe SuperRare. Votarea se încheie pe 21 martie, la 21:00 PST. La momentul redactării acestui articol, RARE adăugase 39% la valoarea sa.

Dacă sunteți atras de caracteristici unice și doriți să aflați cum și unde să cumpărați RARE, acest ghid este pentru dvs.

Deoarece RARE este un activ atât de nou, nu a fost încă listat la bursele majore. Totuși, puteți cumpăra RARE folosind un DEX (schimb descentralizat), ceea ce înseamnă doar că sunt câțiva pași suplimentari. Pentru a cumpăra RARE chiar acum, urmați acești pași:

Vă sugerăm eToro, deoarece este una dintre cele mai importante platforme de tranzacționare multi-active din lume, un sistem de schimb și portofel all-in-one, cu unele dintre cele mai mici taxe din industrie. De asemenea, este potrivit pentru începători și are mai multe metode de plată disponibile pentru utilizatori decât orice alt serviciu disponibil.

Va trebui să vă creați portofelul, să vă luați adresa și să trimiteți monedele acolo.

Accesați Uniswap și „conectați-vă” portofelul la acesta.

Acum că sunteți conectat, veți putea schimba 100 de monede, inclusiv RARE.

SuperRare este o platformă NFT de top, cu lucrări de artă digitală în valoare de aproximativ 90 de milioane de dolari colectate până în prezent. În versiunea sa 1.0, echipa SuperRare a selectat artiști pentru a-și minta lucrările pe un contract inteligent partajat ca SuperRare NFT.

Odată cu versiunea 2.0, acest lucru s-a schimbat prin introducerea storefront-urilor care rulează independent, curatarea la scară web și contractele de sovereign minting pentru ca artiștii să-și promoveze, să minteze și să-și vândă lucrările direct colecționarilor.

Cu scopul descentralizării progresive, SuperRare a transferat guvernarea și proprietatea asupra rețelei către comunitate. Este un DAO care alocă fonduri de la Trezoreria comunitară, supraveghează parametrii cheie ai platformei și votează îmbunătățirile propuse pentru protocol și rețea.

Având în vedere cât de greu este să faceți o predicție precisă asupra criptomonedelor, nu ar trebui să luați niciodată decizii care vă afectează finanțele înainte de o analiză aprofundată a pieței. Nu investiți mai mult decât vă puteți permite să pierdeți.

Tech News Leader prezic că SuperRare poate ajunge până la 0,93 USD până la sfârșitul acestui an. În 5 ani, 1 RARE se va tranzacționa la 2,69 USD. Într-un deceniu, 1 RARE va valora 17,43 USD.

$RARE is going crazy! 70% pump since buy signal printed on the one hour chart.

What's going on here? Anybody knows why it's pumping? #superrare #RARE pic.twitter.com/jIQjDpBDgU

— Sam Mti (@MTI_Trading) March 20, 2022