După ce stablecoin-ul său și-a pierdut talonarea la USD, Terra a intrat într-o spirală descendentă. Trendul continuă și astăzi, chiar mai proeminent decât ieri, când LUNA își pierduse „doar” jumătate din valoare.

Terra coborâse pe pozițial 14 pe Coinmarketcap, dar astăzi este pe locul 29. Este timpul să cumperați dip-ul înainte de a fi prea târziu?

Dacă doriți să aflați mai multe despre Terra, dacă vă poate oferi profituri bune și locurile de top pentru a cumpăra Terra acum, ați ajuns în locul potrivit.

eToro este o platformă de investiții cu mai multe active, peste 2000, inclusiv acțiuni, ETF-uri, indici, mărfuri și criptomonede. eToro oferă peste 60 de criptomonede pentru a investi sau a depune în portofoliul crypto, unde investitorii pot beneficia de creșterea acumulată a Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin și a altor criptomonede de top. Utilizatorii eToro se pot conecta cu alți utilizatori, pot învăța și copia de la ei sau pot fi copiați de alți utilizatori.

Cumpara astazi LUNA cu eToro Declinarea responsabilității

Celsius este mândru să ofere o platformă de servicii curate care au fost abandonate de mari bănci - lucruri cum ar fi interesul echitabil, taxele zero și tranzacțiile rapide de fulgere. Scopul nostru este de a perturba industria financiară, un utilizator fericit la un moment dat și să introduc libertatea financiară prin cripto.

Cumpara astazi LUNA cu Celsius

Terra a încercat să se deosebească prin utilizarea monedelor stabile talonate la fiat, susținând că a combinat beneficiile fără granițe ale criptomonedelor cu stabilitatea zilnică a prețurilor monedelor fiat.

Este o strategie de încredere, doar că stablecoin-ul UST și-a pierdut peg-ul, motiv pentru care s-au întâmplat toate acestea. Moneda stabilă nu a fost de fapt susținută.

Algoritmul despre care se spunea că ajustează oferta de stablecoin în funcție de cerere nu a ajutat. Le-a oferit deținătorilor LUNA un stimulent să schimbe LUNA și stablecoins la rate de schimb profitabile fie pentru a extinde, fie a contracta oferta de stablecoin pentru a se potrivi cererii.

În prezent, nici LUNA și nici UST nu sunt solicitate. Aproape toate bursele de top au retrageri blocate.

Cu siguranță merită să investiți în Terra dacă momentul este unul potrivit. S-ar putea să nu fie acum. Dacă credeți că își va reveni, acesta este un risc pe care trebuie să vi-l asumați.

Orice decizie de investiție ar trebui să țină cont de toleranța dumneavoastră la risc. Nu luați nicio predicție de preț ca atare.

Analiştii rămân optimişti în ceea ce privește Terra, în pofida scăderii. CryptoNewZ prezic că va tranzacționa între 78 și 85 USD pe monedă anul viitor. Prețul pentru un an al Wallet Investor este de 151 USD.

Coinpedia se așteaptă ca LUNA să tranzacționeze între 132 și 257 USD la sfârșitul anului viitor. Gov Capital se alătură bulls în ceea ce privește predicția de preț de 166 USD într-un an.

Can we see luna at $4.9 🤨#LUNA #Cryptocrash #Terra pic.twitter.com/WVdBxKmJKl

— Hossain 🌔🌕 (@hossainraj16) May 10, 2022