Creșterea dobânzii Fed s-a reflectat extrem de pozitiv pe întreaga piață cripto. Unul dintre câștigători a fost Thorchain.

Tokenul său nativ RUNE a crescut și mai mult după un anunț că programul de bug bounty cu Immunefi a fost actualizat. Ecosistemul Thorchain va plăti acum până la 1.000.000 USD pentru detectarea vulnerabilităților critice.

Dacă doriți să știți ce este Thorchain, dacă vă poate oferi profituri bune și locurile de top pentru a cumpăra Thorchain, ați ajuns în locul potrivit.

Binance a crescut exponențial de când a fost fondat în 2017 și este acum unul dintre, dacă nu cel mai mare schimb de criptomonede de pe piață.

Cumpara astazi RUNE cu Binance

FTX este un schimb de criptocurrency construit de comercianți, pentru comercianți. FTX oferă produse inovatoare, inclusiv derivate din industrie, opțiuni, produse de volatilitate și jetoane cu efect de levier. Ne străduim să dezvoltăm o platformă suficient de robustă pentru firmele profesionale de tranzacționare și suficient de intuitive pentru utilizatorii de prima dată.

Cumpara astazi RUNE cu FTX

Thorchain este un protocol de lichiditate descentralizat care permite utilizatorilor să schimbe criptomonede fără probleme pe mai multe rețele, fără riscul de a pierde controlul și custodia activelor lor.

Protocolul permite utilizatorilor să schimbe un activ cu altul într-o setare fără permisiuni. Lichiditatea poate fi obținută fără a fi nevoie să vă bazați pe registrele de comenzi. Un raport al activelor dintr-un pool este utilizat pentru a menține prețurile pieței.

RUNE este tokenul nativ al platformei Thorchain. Acesta servește ca monedă principală în ecosistemul Thorchain. Utilizatorii platformei o folosesc și pentru guvernare și securitate, ca parte a mecanismelor de rezistență ale Thorchain.

Thorchain poate merita cu siguranță să investiți dacă momentul este unul potrivit. Din păcate, acest lucru este adesea imposibil de știut în avans. Orice decizie de investiție ar trebui să țină cont de toleranța dumneavoastră la risc. Nu luați nicio predicție de preț ca atare.

Wallet Investor consideră RUNE de la Thorchain o investiție bună. Ei se așteaptă la o creștere pe termen lung, prezicând un preț de 22,72 USD în mai 2027.

O investiție pe 5 ani va genera venituri de aproximativ +214%. Dacă investiți 100 USD în Thorchain acum, câștigurile ar putea ajunge la 314 USD în 2027.

$ANC new tokenomics go into effect in 2 days ⚓️@anchor_protocol just passed 20B in TVL 📈

Macro conditions seem to be timing up perfectly 📈$veANC will change everything ⚔️ pic.twitter.com/4DMFI6XRAu

— Elon Kwon (@ElonKwon) May 4, 2022