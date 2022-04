Nu există nicio altă clasă de active în lume care să poată oferi genul de rentabilitate pe care o oferă criptomonedele. Sunt persoane care și-au crescut cu ușurință capitalul de 100 de ori pe piață, în timp ce unele monede, precum SHIB, au avut pur și simplu o creștere senzațională. Iată de ce criptomonedele oferă cea mai bună oportunitate de a vă înmulți rapid banii:

Piața are o istorie de rentabilități masive în ultimele două decenii.

Piața cripto are, de asemenea, multă lichiditate, ceea ce face mai ușor de cumpărat și de vândut.

Cererea de criptomonede crește în fiecare zi și noi proiecte apar.

Dar dacă ați vrea să vă înmulțiți de 5 ori banii anul acesta? Ei bine, avem 3 proiecte mai jos care ar putea oferi această posibilitate.

Waves (WAVES)

Protocolul Waves (WAVES) a avut una dintre cele mai bune performanțe în rândul activelor cripto de pe piață în ultima lună. Moneda a înregistrat o creștere de peste două ori în mai puțin de două sau trei săptămâni.

Sursa datelor: Tradingview

Deși unele dintre aceste câștiguri s-au retras după o mică corecție, este probabil ca WAVES să continue să crească înainte de sfârșitul anului. Potențialul de a livra de 5x sau chiar mai mult până la începutul lui 2023 este într-adevăr uriaș.

Biconomy (BICO)

Pe lângă capitalizarea de piață mică, Biconomy (BICO) este susținută și de fundamente excelente. Proiectul este conceput pentru a acționa ca un protocol relayer pe lanțuri multiple care ajută la îmbunătățirea vitezei tranzacțiilor și a fiabilității pentru DAPP. Până acum, BICO a primit o mulțime de reacții pozitive în presă și un salt de 5 ori în acest an poate fi posibil.

Guild of Guardians (GOG)