DeFi este unul dintre cele mai fierbinți sectoare din universul cripto. Apar noi proiecte DeFi cu un potențial enorm, dintre care unele sunt de fapt construite pe Solana. Blockchain-ul este de așteptat să fie rampa de lansare pentru unele dintre cele mai interesante proiecte DeFi în viitor și iată de ce:

Solana permite extinderea DeFi mai ușor și mai rapid

Infrastructura Solana este foarte integrată cu nevoile DeFi

Taxele pe Solana sunt mult mai mici în comparație cu alte lanțuri

Ei bine, pentru investitorii care caută proiecte DeFi pe Solana care ar putea cu ușurință să vă înmulțească de 5 ori banii, iată lista noastră de top 3:

Oxygen Protocol (OXY)

Protocolul Oxygen (OXY) este proiectat să funcționeze ca o bancă descentralizată. De fapt, proiectul încearcă să atingă una dintre cele mai populare tendințe DeFi chiar acum. Oamenii doresc să reducă expunerea la sistemele bancare tradiționale și caută soluții pe blockchain.

Proiecte precum Oxygen lucrează pentru a oferi aceste soluții. Dacă, într-adevăr, banca descentralizată decolează în 2022, OXY va exploda.

Delta One

Delta One este un nou proiect DeFi pe Solana, conceput pentru a oferi utilizatorilor yield farming cu risc scăzut pe lanțuri multiple. Lucrările la acest proiect au început anul trecut și, deși încă nu a atins valoarea de piață completă, există foarte mult potențial. De fapt, Delta One a strâns recent aproape 10 milioane de dolari pentru a finanța dezvoltarea ecosistemului său. Are susținători și investitori de renume, inclusiv Pantera Capital, Almeda Research și mulți alții.

Solend (SLD)