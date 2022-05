Solana NFT a înregistrat un volum de 295 de milioane de dolari în aprilie

Integrarea cu OpenSea a stimulat întregul ecosistem

Taxele de gaz aproape de zero și barierele scăzute la intrare înseamnă că noii traderi NFT se îndreaptă tot mai mult către Solana

Derivatul Not Okay Bears pe Ethereum evidențiază cât de departe a ajuns Solana

NFT-urile au luat amploare în 2021, cu vânzări de 17 miliarde de dolari pe tot parcursul anului. Până acum în acest an, în pofida mediului extrem de reducere a riscurilor, cu active roșii peste tot, acest raport de la Chainalysis arată că volumul în spațiul NFT se stabilizează.

Cu fiecare indicator pe termen lung care indică longevitatea în spațiu, m-am gândit că ar fi interesant să evaluez unde au loc aceste vânzări și dacă Ethereum rămâne încă rege.

O tendință mi-a atras atenția destul de repede – creșterea Solana.

OpenSea

În scurta istorie a NFT-urilor, marea majoritate a volumului a avut loc pe Ethereum, mai ales pe OpenSea, piața construită inițial pentru Ethereum. Totuși, asta începe să se schimbe. OpenSea s-a integrat recent cu Solana, un moment decisiv pentru colecțiile Solana NFT care până în prezent fuseseră limitate la piețele exclusiv pentru colecțiile Solana, cum ar fi Magic Eden și Solanart.

Într-un alt moment emoționant, o colecție derivată numită Not Okay Bears a fost scoasă ieri din OpenSea, după reclamații de la colecționarii Okay Bears. În mod tradițional, a fost invers – lansarea colecțiilor imitative pe Solana, dar o imitație de mare profil pe Ethereum se simte ca un moment marcant pentru Solana.

Rămânând cu Okay Bears, aceasta este în prezent cea mai tare colecție de pe Solana, tranzacționând la un preț minim de 222 SOL (11.500 USD) și cu un volum puternic de 1,5 milioane SOL (77 milioane USD) în ultima lună – și asta doar pentru Magic Eden. Pe OpenSea, s-a înregistrat o cantitate aproape identică de volum în ultima lună, plasându-se pe locul șapte pe clasament – cu doar șase colecții de la Ethereum deasupra lor.

Prețul și volumul minim al Okay Bears (în SOL) s-a aflat pe un trend ascendent toată luna

Bored Ape Solana Club

Rămânând în sfera derivatelor, un alt caz emoționant este cel al Bored Ape Solana Club (BASC) – versiunea Solana a Bored Ape Yacht Club (BAYC) pe Ethereum. Aceasta este diferită de situația Not Okay Bears, prin aceea că colecția derivată de aici este mai mult un omagiu decât o imitație. BASC a devenit chiar verificat pe OpenSea, ceea ce a făcut ca volumul și prețul să crească la scurt timp după aceea.

Luna trecută, în urma haosului lansării Otherside de la Yuga Labs, creatorul BAYC, am vorbit despre cât de exclusivistă a devenit lumea Ethereum NFT. S-a simțit ca un Bored Ape 1% Club, deoarece prețurile vertiginoase și taxele oneroase la gaz i-au împiedicat pe investitorii obișnuiți să se implice.

Concentrarea bogăției în spațiul NFT devenea îngrijorător de mare, în timp ce centralizarea spațiului era o preocupare reală – Yuga Labs are primele trei colecții pe OpenSea și dețin, de asemenea, drepturile de proprietate intelectuală asupra CryptoPunks, ca să nu mai vorbim de tweet-urile lor de luna trecută că vor să înceapă propriul blockchain.

Solana oferă investitorului obișnuit acces la lumea NFT, dărâmând barierele de intrare cu taxele sale scăzute la subsol și interfața ușor de utilizat. Pentru distracție, am cumpărat chiar și maimuța de mai jos de la BASC pentru a-mi potoli nemulțumirea din cauza consecințelor Yuga Lab. Taxele pe care le-am plătit au fost o fracțiune de cent, iar întregul proces nu ar fi putut contrasta mai mult cu omologii ultra-exclusivi BAYC de pe Ethereum.

Instagram și Coinbase

Săptămâna aceasta a adus și vestea că Instagram, deținut de Meta, va testa o funcție care le permite utilizatorilor să afișeze NFT-uri ca imagini de profil. Meta a confirmat că, deși lansarea inițială de testare este limitată la Ethereum și Polygon, Solana va fi adăugată la o dată ulterioară. De asemenea, Coinbase și-a anunțat intenția de a se extinde la Solana odată ce ecosistemul lor Ethereum NFT va fi pus în funcțiune.

Creştere

Acest acces pentru puținul pe care îl oferă Solana începe să prindă. Din ce în ce mai mulți investitori noi aleg Solana mai degrabă decât Ethereum pentru prima lor incursiune în NFT, din aceleași motive pentru care am mers la Solana pentru a-mi cumpăra Ape de mai sus. Au fost 9,2 milioane de tranzacții pe Magic Eden față de 1,67 milioane pe OpenSea în ultima lună, potrivit acestui raport.

Cu toate acestea, trebuie avertizat că această prăpastie în tranzacții este denaturată în mare parte din cauza activității bot-ului. Cu toate acestea, tendințele de creștere sunt clare – Solana se extinde într-un ritm rapid, prețurile minime ale principalelor colecții crescând în ultima lună, spre deosebire de ceea ce se întâmplă pe Ethereum.

Poate mai precis decât numărul tranzacțiilor este volumul și, potrivit DappRadar, piața Solana NFT a crescut cu 91% în aprilie, cu un volum de 295 de milioane de dolari. Privind înapoi la ultimele 30 de zile de astăzi, criza a redus volumul dolarului, dar volumul SOL a crescut semnificativ. Într-adevăr, luând în considerare retragerea pe piața extinsă, faptul că volumul din ultimele 30 de zile pe primele 14 piețe este de 274 milioane USD (la prețul SOL actual de 52 USD) este un semn extrem de optimist.

Graficul de mai jos arată că cea mai mare parte a acestui volum a avut loc pe Magic Eden și OpenSea.

Concluzie

În concluzie, a fost o perioadă extrem de optimistă pentru Solana NFT. În timp ce piața cripto a fost o baie de sânge – iar simbolul Solana nu a fost cruțat – traiectoria pe termen lung a ecosistemului rămâne ascendentă.

Ethereum pur și simplu nu poate concura cu barierele aproape zero la intrare pe care Solana le oferă investitorilor NFT. Răsturnarea NFT-urilor, jocul cu colecții diferite și cumpărarea după capriciu sunt toate posibile pe Solana, cu taxe de o fracțiune de cent pe tranzacție. Acest lucru pur și simplu nu este viabil pe ETH, exacerbat de dominația colecțiilor de top, care adaugă prețuri uriașe pe lângă taxele oneroase la gaz.

Apoi, din nou, cu excepția cazului în care cheltuiți mult pe un NFT foarte scump, Ethereum nu este fezabil de utilizat, având în vedere că pierdeți atât de mult pe gaz – ceea ce înseamnă că continuă să se consolideze ca blockchain pentru elite, cel puțin când vine vorba de NFT. Pentru investitorul obișnuit care caută să investească sume care nu sunt decisive, atunci Solana are pur și simplu mai mult sens.

Piața începe să realizeze acest lucru.