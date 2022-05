Tron (TRX), -6% după creșterea amplificată de rezerva de stablecoins USSD

În pofida faptului că a început săptămâna cu o scădere de 6,1%, Tron (TRX) a crescut cu 9,3% în ultima săptămână după lansarea noului său stablecoin.

Sâmbătă, Tron DAO a achiziționat mai multe tokenuri TRX pentru a-și susține noul stablecoin.

Rezerva TRON DAO, care susține noul stablecoin Tron, USDD, a informat că a achiziționat aproape 504,6 milioane de tokenuri TRX în valoare de 38,99 milioane USD pentru a sprijini noul stablecoin, precum și pentru a proteja întreaga piață cripto și industria blockchain.

To safeguard the overall blockchain industry and crypto market, TRON DAO Reserve have bought 504,600,250 #TRX at 0.07727 average price with 38,993,043 #USD .

În plus, Tron a lansat recent stablecoin-ul USDD, care a depășit oferta totală în circulație de 200 de milioane de dolari în doar 48 de ore, volumul de tranzacționare de 24 de ore crescând cu 30%.

Randamentul ridicat de 30% al tokenului pare să atragă mai mulți adepți ai tokenului. În plus, este cel mai mare randament oferit de orice alt stablecoin de pe piață.

Rezerva TRON DAO a informat despre adoptarea rapidă a USDD și a promis că în următoarele 10 zile rețeaua sa va aproba încă 1 miliard de tokenuri. Cu toate acestea, Rezerva a mai informat că obținerea alocației nu garantează emiterea sau circulația tokenului, care depinde de cererea pieței.

#USDD is increasing at such a rapid rate that we have decided to authorize 1 more billion #USDD in the next ten days. Be aware that authorization doesn't mean issuance or circulation, which depends on market demand.

— TRON DAO Reserve (@trondaoreserve) May 7, 2022