USDD-ul de la Tron va fi mai mult ca UST-ul de la Terra și vizează rezerve de 10 miliarde de dolari, a spus fondatorul Justin Sun.

Tron își va lansa stablecoin-ul algoritmic descentralizat numit USDD (Decentralized USD) pe 5 mai 2022. Fondatorul Tron, Justin Sun, a anunțat dezvoltarea într-o scrisoare deschisă .

Noul stablecoin va fi disponibil și pe Ethereum și pe lanțul BNB, acest lucru fiind posibil prin soluția BTTC pe lanțuri încrucișate de la Tron.

USDD ca stablecoin algoritmic este diferit de stablecoin-ul tradițional, cum ar fi Tether (USDT) sau USD Coin (USDC). Ca atare, nu este susținut de numerar sau alte active financiare, ci de criptomonede.

Stablecoin-ul USDD va fi talonat de TRX ca activ de bază și va prezenta mecanismul „mint-and-burn” similar cu cel folosit de UST Terra. Prin intermediul acestui mecanism, TRX trebuie ars pentru a permite mintarea USDD.

CEO-ul Terra, Do Kwon, a comentat cu privire la funcționalitatea „mint-and-burn” și mișcarea lui Tron de a lansa USDD ca un semnal al ceea ce urmează în ceea ce privește viitorul economiilor descentralizate. Și este un scenariu pe care criticii nu reușesc să îl înțeleagă, a adăugat el.

„Economiile descentralizate merită bani descentralizați – fiecare blockchain va funcționa în curând pe stablecoin-uri descentralizate”

Algorithmic stablecoins are fast becoming the norm – protocol-issued dollars coming to every blockchain.

Detractors cannot see – currencies are ultimately backed by the economies that use them, and the future is clearly opting to use decentralized and self sovereign stablecoin💰

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) April 22, 2022