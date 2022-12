Un flux net de 200.000 de bitcoini părăsește bursele în urma prăbușirii FTX, pe măsură ce încrederea este distrusă

Principalele concluzii

Soldurile burselor sunt mai mici cu aproape 200.000 de bitcoini comparativ cu cele de dinainte de FTX, deoarece clienții și-au pierdut toată încrederea în burse

Acest lucru depășește insolvența Celsius din iunie, când 128.000 de bitcoini au fost scoși din burse în luna următoare dispariției Celsius

Terra s-a prăbușit în luna mai, dar, având în vedere că era un protocol DeFi, încrederea în entitățile centralizate nu se rupsese încă la acel moment

Doar timpul va spune cât de gravă este contagiunea provocată de falimentul FTX

Încrederea în bursele de criptomonede este la un nivel minim istoric . Nu este greu de înțeles de ce, deoarece prăbușirea FTX a trimis unde de șoc în întreaga industrie. Cu mai puțin de o lună în urmă, FTX era considerată printre cele mai sigure burse de schimburi de pe piață.

Clienții retrag bitcoini de la FTX

Cifrele susțin acest lucru. Noi, cei de la CoinJournal.net , ne-am uitat pe lanț, unde am văzut cum Bitcoin a ieșit de pe burse cu o viteză fără precedent , în urma falimentului FTX.

În cele 27 de zile de când a început să se afle povestea FTX, o cifră netă de aproape 200.000 de bitcoini a fost retrasă de pe burse. Se pare că mii de deținători de Bitcoin fug cu Bitcoin-ul lor, refugiindu-se în siguranța depozitelor cold.

„FTX a fost royalty de nivel 1 când a venit vorba de schimburi. Prăbușirea sa a speriat investitorii, așa cum ar trebui. Transparența burselor este incredibil de scăzută, iar realitatea este că este aproape imposibil să știi ce se întâmplă în spatele scenei. Mișcarea Bitcoin în afara acestor burse arată că clienții își dau seama de acest lucru„, a declarat Max Coupland, director al CoinJournal.

Din nefericire, scandalul FTX este departe de a fi singurul care a zguduit cripto în acest an. Așadar, cum diferă reacția clienților de data aceasta?

Celsius a provocat o panică similară

Atunci când Celsius a trimis un e-mail clienților duminică, 12 iunie 2022, prin care anunța că suspendă retragerile de pe platforma sa, a fost un pumnal în inima tuturor investitorilor care dețineau active pe platformă.

În timp ce acele active erau în mod evident inaccesibile, clienții au intrat repede în panică, considerând că fondurile deținute pe alte platforme de creditare ar putea fi în curând amenințate, deoarece contagiunea a continuat să se răspândească în întreaga industrie.

Diferența esențială în acest caz a fost că bursele nu erau sub presiune. Cu toate acestea, clienții au intrat în panică, după cum arată graficul de mai jos. Soldurile burselor au fost reduse cu 128 000 de bitcoini în următoarea lună, peste 100 000 de bitcoini fiind scoși în decurs de 5 zile, la scurt timp după ce Celsius a fost declarată insolvabilă.

Spirala morții de la Terra a fost diferită

A treia variabilă șocantă care a zguduit piețele criptografice în acest an a fost spirala morții Terra din luna mai. De fapt, de aici a început totul. Celsius a căzut din cauza contagiunii care a urmat (lucru în care am fost prins și eu) – alături de Three Arrows Capital, Voyager Digital și o mulțime de alte firme.

În special, tot atunci a fost și momentul în care firma de tranzacționare Alameda Research a suferit pierderi mari, ceea ce a determinat Bankman-Fried să trimită depozite ale clienților de la FTX pentru a susține lichiditatea firmei. Deci, într-un fel, totul a pornit de la Terra.

Dar Terra a fost diferită prin faptul că nu era o firmă centralizată și s-a dovedit a fi insolvabilă. Acesta a fost un protocol financiar descentralizat cu un model defectuos. Prin urmare, reacția clienților a fost foarte diferită.

Putem vedea acest lucru dacă ne uităm la fluxul de Bitcoins către și dinspre burse în graficul de mai jos.

Observați că primele zile arată un aflux masiv de Bitcoins către burse. Acesta a fost depozitul de război pe care îl deținea Garda Fundației Luna, trimis la burse pentru a fi răscumpărat în timp ce Terra se zbătea cu disperare pentru a apăra blocul.

După aceea, activitatea este destul de normală, fără un tipar perceptibil între bitcoinii care intră și ies din burse.

Rezumat 2022

Încrederea în burse nu a mai fost atât de scăzută de la prăbușirea Mt Gox din 2014. Dar, analizând întregul an de activitate a burselor, este clar că două incidente au prăbușit această încredere mai mult decât oricare altul: Celsius și FTX.

În ceea ce privește viitorul, doar timpul va spune cât de mult a fost afectată reputația cripto pe termen lung.

Dacă folosiți datele noastre, am aprecia un link către https://coinjournal.net/ro/ . Creditarea muncii noastre cu un link ne ajută să continuăm să vă furnizăm cercetări de analiză a datelor.

Metodologia de cercetare

Date preluate de pe lanț. Portofelele corespund portofelelor de schimb publice cunoscute.