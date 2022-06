Un profesor de la MIT crede că DeFi poate reduce puterea băncilor: Interviu

Întotdeauna mi se pare interesant atunci când oameni de mare succes în domeniile lor respective își îndreaptă atenția către criptomonede. Un astfel de caz este cel al lui Catherine Tucker , Sloan Distinguished Professor of Management și Profesor de Marketing la MIT Sloan.

Am dat peste excelenta ei lucrare , Antitrust and Costless Verification: An Optimistic and a Pessimistic View of the Implications of Blockchain Technology, care a fost cu mult înaintea timpului său, fiind scrisă în 2018, dar care este încă foarte relevantă astăzi. Într-adevăr, ea presupune că, la vremea respectivă, colegii ei din mediul academic credeau că monedele digitale erau doar „un foc de paie”.

În cadrul unui interviu cu Catherine cu privire la această lucrare, precum și la schimbările din peisaj de când a fost scrisă lucrarea, acum patru ani, am primit câteva răspunsuri la unele subiecte care m-au făcut curios.

CoinJournal (CJ): A fost destul de devreme pentru a scrie lucrări academice despre criptomonede în 2018 – care a fost prima experiență cu cripto și cum ați decis să scrieți lucrarea? Care a fost reacția inițială din partea colegilor?

Catherine Tucker (CT): În calitate de cercetător, am început să lucrez la probleme de criptoeconomie în 2014, când am făcut parte din echipa care a ajutat la desfășurarea experimentului MIT bitcoin, în care am dat 100 de dolari în bitcoin fiecărui student de la MIT.

La vremea respectivă, colegii mei din mediul academic considerau monedele digitale ca fiind un foc de paie.

CJ: Viziunea dvs. cu privire la impactul tehnologiei blockchain s-a schimbat din 2018?

CT : Nu. Deși cred că tot mai mulți oameni înțeleg că blockchain nu este bitcoin.

CJ: V-ați fi așteptat ca în 2018 reglementarea formală în jurul criptomonedelor să fi progresat mai mult în acest stadiu, atât în ceea ce privește antitrustul, cât și în alte domenii?

CT : Cred că reglementarea a fost lentă și a privit înapoi până acum. Cred că mai avem de lucru atunci când vom veni cu legi care să reflecte natura cripto, în loc să fie în schimb legi care să încerce să facă ca tehnologiile cripto să funcționeze ca vechile tehnologii.

CJ: Un domeniu la care mă gândesc imediat după ce citesc lucrarea dumneavoastră (care este excelentă) este cel al monedelor digitale emise de băncile centrale (CBDC). Puterea pe care acest lucru ar putea-o conferi fie unei companii mari (de exemplu Apple, Google), fie unui guvern ar putea fi enormă – aveți vreo părere în această privință, în special din perspectiva antitrust?

CT : Ei bine, băncile centrale se ocupă deja de monedele fiduciare! Iar noi negociem orice putere de piață datorită unor compromisuri privind stabilitatea și credibilitatea. Nu cred că aici va fi diferit. Cred, de asemenea, că, în general, datorită costurilor reduse de schimbare, este puțin probabil ca orice firmă de tehnologie sponsorizată de criptomonede să aibă o putere de piață substanțială în sensul economiei tradiționale.

CJ: Marile companii de tehnologie au devenit și mai puternice în ultimii ani. Credeți în continuare că alternativele blockchain ar putea teoretic să ofere platforme mai democratice și să aibă un impact din ce în ce mai mare asupra antitrustului, așa cum s-a discutat în lucrarea din 2018?

CT : Blockchain, prin faptul că face ca lucrurile să fie mai puțin fizice și mai digitale, reduce costurile de comutare, care reprezintă sursa tradițională a puterii de piață. Așadar, continui să fiu optimistă.

CJ: Ați scris despre codul sursă deschis și despre faptul că acesta este un factor-cheie în ceea ce privește platformele blockchain și antitrustul, dar credeți că o mare parte din pump-and-dumps sau fraude sunt rezultatul unor simple furci de tip copy-paste ale blockchain-urilor existente, care sunt atât de ușor de configurat?

CT : Cred că domeniul tehnologic al criptomonedelor a fost neobișnuit în ceea ce privește numărul de escrocherii care au existat. Cred că aceasta este o combinație între faptul că s-au făcut atât de multe investiții, tehnologii noi și netestate și faptul că au existat randamente neobișnuit de mari în raport cu alte sectoare ale economiei. Din păcate, această combinație a dus la escrocherii. Nu cred că este neapărat o reflectare a ușurinței de a înșela, în special.

CJ: De când ați scris această lucrare, finanțele descentralizate (DeFi) au explodat pe scenă în 2020. Ar putea acest lucru să aibă un impact mare asupra potențialului antitrust și asupra controlului pe care instituții atât de mari îl au în prezent asupra piețelor financiare?

CT : Sunt entuziasmată de finanțele descentralizate. Dacă stai să te gândești, în special în economiile din afara SUA, sistemul bancar tinde să fie neobișnuit de concentrat și există costuri mari de schimbare pentru a părăsi o bancă. Finanțele descentralizate, ca mișcare, promit să schimbe acest model de concentrare.

CJ: Ați scris în lucrare că „deși piața este în fază incipientă și în prezent niciun proiect de criptomonedă sau blockchain nu a atins o putere de piață semnificativă, la scară, unele dintre proiecte vor avea o cotă de piață suficientă pentru a influența prețurile și bunăstarea consumatorilor”. Credeți că avansul mare al Bitcoin în ceea ce privește influența și capitalizarea de piață nu constituie o putere de piață semnificativă, având în vedere capacitatea sa de a mișca piețele tuturor celorlalte criptomonede?

CT : Nu. Cred că Bitcoin, prin pionieratul său într-un sector în care există tehnologii netestate, a avut un avantaj în ceea ce privește atragerea atenției. Nu am cunoștință de niciun cost de schimbare care să însemne în mod special, totuși, că o cotă mare de piață implică o putere de monopol. După cum mulți traderi știu, este ușor să treci de la Bitcoin la alți concurenți.