De când aplicația Calo, legată de sănătate, a anunțat lansarea noii sale versiuni metavers, tokenul său CALO a crescut. A adăugat aproape o treime la valoarea sa astăzi, cu mult peste așteptările analiștilor.

Dacă doriți să aflați mai multe despre Calo App, dacă vă poate oferi profituri bune și care sunt cele mai bune locuri pentru a cumpăra Calo App, ați ajuns în locul potrivit.

Deoarece CALO este un activ atât de nou, nu a fost încă listat la bursele majore. Totuși, puteți cumpăra CALO folosind un DEX (schimb descentralizat), ceea ce înseamnă doar că sunt câțiva pași suplimentari. Pentru a cumpăra CALO chiar acum, urmați acești pași:

Va trebui să vă creați portofelul, să vă luați adresa și să trimiteți monedele acolo.

Accesați SushiSwap și „conectați-vă” portofelul la acesta.

Acum că sunteți conectat, veți putea schimba 100 de monede, inclusiv CALO.

Calo App este o aplicație bazată pe blockchain creată pentru a promova sănătatea. Ajută oamenii să-și îndeplinească obiectivele de a se antrena în fiecare zi, de a arde calorii și de a participa la provocări. De asemenea, puteți câștiga bani cu ea.

Tokenul său nativ CALO are o rezervă limitată și este principala monedă a platformei și ecosistemului Calo. Poate fi folosit pentru guvernare și pentru participarea la provocări.

Deținătorii de token-uri pot miza CALO pentru a participa la guvernare prin vot, în timp ce companiile pot folosi CALO pentru a prezenta provocări utilizatorilor. Sunt recompensați atunci când îndeplinesc cu succes o provocare.

Utilizatorii pot participa și la provocări în aplicație pentru a câștiga jetoane bonus și pentru a efectua tranzacții pe piața nativă.

Cu siguranță, în aplicația Calo merită să investiți dacă momentul este potrivit. Din păcate, acest lucru este adesea imposibil de știut în avans. Orice decizie de investiție ar trebui să țină cont de toleranța dumneavoastră la risc.

