Dogelon Mars a câștigat 50% după ce au apărut informații privind o viitoare listare pe Binance, iar creșterea a fost susținută de o revenire a prețului Bitcoin. Cu toate acestea, prețul său a scăzut ulterior. La momentul redactării acestui articol, pierduse în jur de 1% din valoare.

Acest scurt ghid conține tot ce trebuie să știți despre Dogelon Mars, inclusiv dacă și unde să cumpărați Dogelon Mars, dacă doriți.

Dogelon Mars este o monedă meme cu temă câine pe Ethereum și Polygon. Urmează exemplul altor monede de succes cu această temă și este redată pe mai multe teme populare în spațiul monedelor meme.

Numele său este un amestec de Dogecoin și Elon Musk și face aluzie la Marte, o întorsătură a celebrului meme al lunii, ceea ce sugerează că Dogelon va experimenta o mișcare masivă în sus.

Dogelon Mars nu are o foaie de parcurs în sine, ci a dezvoltat o versiune fantastică prin benzile sale desenate. După recolonizarea lui Marte în 2420, Dogelon va trebui să lupte pentru supraviețuire împotriva anihilatorilor.

Această versiune fantastică sugerează că odată ce moneda este listată pe toate bursele majore, prețul ELON va crește până pe Marte.

Dogelon Mars merită cu siguranță să investiți dacă momentul este potrivit. Din păcate, acest lucru este adesea imposibil de știut în avans. Orice decizie de investiție ar trebui să țină cont de toleranța dumneavoastră la risc. Nu luați nicio predicție de preț ca atare.

CryptoNewsZ estimează că Dogelon Mars va atinge 0,00000127 USD până la sfârșitul anului 2022 și 0,00000194 USD în trei ani.

Crowd Wisdom îi acordă lui Dogelon Mars un rating „Strong Buy” și o estimare a prețului mediu de 0,00000285 USD pentru anul viitor. În 2030, ei estimează că ELON va atinge un maxim istoric de 0,0000367 USD.

