Prețul în timp real al ION astăzi este de 5.080 USD. ION a câștigat în mod constant și a crescut cu 0,17% în ultimele 24 de ore. Valoarea de piață complet diluată a criptomonedei este de 100,2 miliarde USD la momentul redactării acestui articol.

Nu căutați mai departe de acest scurt articol pentru toate detaliile despre ION: ce este, dacă merită să investiți și cele mai bune locuri pentru a cumpăra ION acum.

Deoarece ION este un activ atât de nou, nu a fost încă listat la bursele majore. Totuși, puteți cumpăra ION folosind un DEX (schimb descentralizat), ceea ce înseamnă doar că sunt câțiva pași suplimentari. Pentru a cumpăra ION chiar acum, urmați acești pași:

Vă sugerăm eToro, deoarece este una dintre cele mai importante platforme de tranzacționare multi-active din lume, un sistem de schimb și portofel all-in-one, cu unele dintre cele mai mici taxe din industrie. De asemenea, este potrivit pentru începători și are mai multe metode de plată disponibile pentru utilizatori decât orice alt serviciu disponibil.

Va trebui să vă creați portofelul, să vă luați adresa și să trimiteți monedele acolo.

Accesați Uniswap și „conectați-vă” portofelul la acesta.

Acum că sunteți conectat, veți putea schimba 100 de monede, inclusiv ION.

ION este unul dintre cele mai importante blockchain-uri din lume. Este unic prin faptul că este un blockchain hibrid POS și POW securizat. Atomic Token Protocol (ATP) a fost construit și proiectat de echipa de bază ION și este complet optimizat pentru a rula pe lanțul ION.

Cu ATP, companiile pot crea cu ușurință și la un preț accesibil sisteme de ticketing stratificate care pot fi reutilizate.

Gamegrid combinat cu cadrul Jinx permite ca fiecare joc să fie integrat sau construit folosind tehnologia ION. ION este construit pentru viteză și imuabilitate.

Nimic nu poate înlocui propria documentare. Orice decizie de investiție pe care o luați ar trebui să se bazeze pe expertiza dvs. pe piață, pe atitudinea dumneavoastră față de risc și pe caracteristicile și răspândirea portofoliului dumneavoastră. De asemenea, luați în considerare cum v-ați simți dacă ați pierde bani.

Digital Coin sunt foarte optimiști cu privire la preț. Ei fac următoarea predicție, de la prețul minim la cel maxim:

