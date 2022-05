Token-ul Santos Football Club a câștigat 8% în ultimele 24 de ore, un lucru bun pentru tokenurile pentru fani în general.

Acest scurt ghid conține tot ce trebuie să știți despre Santos FC Fan Token, inclusiv dacă și unde să îl cumpărați dacă doriți.

Deoarece SANTOS este un activ atât de nou, nu a fost încă listat la bursele majore. Totuși, puteți cumpăra SANTOS folosind un DEX (schimb descentralizat), ceea ce înseamnă doar că sunt câțiva pași suplimentari. Pentru a cumpăra SANTOS chiar acum, urmați acești pași:

Vă sugerăm Binance, deoarece este una dintre cele mai importante platforme de tranzacționare multi-active din lume, un sistem de schimb și portofel all-in-one, cu unele dintre cele mai mici taxe din industrie. De asemenea, este potrivit pentru începători și are mai multe metode de plată disponibile pentru utilizatori decât orice alt serviciu disponibil.

Va trebui să vă creați portofelul, să vă luați adresa și să trimiteți monedele acolo.

Accesați Pancakeswap și „conectați-vă” portofelul la acesta.

Acum că sunteți conectat, veți putea schimba 100 de monede, inclusiv SANTOS.

Santos FC Fan Token (SANTOS) a fost creat printr-un parteneriat între Binance launchpool și clubul de fotbal. Santos FC este un club sportiv brazilian cu sediul în statul São Paulo.

Prin acest parteneriat, Binance a obținut statutul de sponsor și deținător de licență, cu dreptul de a gestiona și controla produsele NFT.

Scopul acordului a fost de a aprofunda relațiile cu fanii, de a crește implicarea fanilor și de a atrage atenția utilizatorilor Binance, care ar putea investi în monedă.

Deținătorii SANTOS au următoarele avantaje: dreptul de a vota în sondaje și de a participa la activitățile clubului și evenimentele conexe.

Proprietarii tokenului SANTOS au, de asemenea, acces la privilegii speciale, recompense exclusive și NFT-uri limitate și de colecție.

Cu siguranță merită să investiți în SANTOS dacă momentul este unul potrivit. Din păcate, acest lucru este adesea imposibil de știut în avans. Orice decizie de investiție ar trebui să țină cont de toleranța dumneavoastră la risc. Nu luați nicio predicție de preț ca atare.

Perspectivele majorității analiștilor sunt sumbre. Trading Beasts prezic o scădere la 4,23 USD până la sfârșitul acestui an. Price Prediction sunt și mai pesimiști, prognozând o scădere la 2,37 USD în această perioadă.

În decembrie 2023, Price Prediction estimează că prețul monedei va crește ușor, până la 3,54 USD. Wallet Investor nu sunt deosebit de optimiști, prezicând că prețul Santos FC Fan Token va fi tranzacționat cu doar 2,8 USD la acel moment.

Trading Beasts prezic o ascensiune pentru Santos FC Fan Token. Va ajunge la 7 USD în 2023.

