A noua cea mai mare monedă după capitalizarea bursieră a adăugat aproape 14% la valoarea sa în primele ore de tranzacționare din Asia, înainte de o scădere ușoară.

Cererea din partea traderilor retail a fost factorul motrice al creșterii. Datele în timp real au arătat o creștere cu 186% a numărului de portofele care dețin tokenul ADA Cardano pentru mai mult de o lună, a raportat CoinDesk.

Acest scurt ghid conține tot ce trebuie să știți despre rețeaua și monedele Cardano, inclusiv dacă și unde să cumpărați Cardano dacă doriți.

Deoarece ADA este un activ atât de nou, nu a fost încă listat la bursele majore. Totuși, puteți cumpăra ADA folosind un DEX (schimb descentralizat), ceea ce înseamnă doar că sunt câțiva pași suplimentari. Pentru a cumpăra ADA chiar acum, urmați acești pași:

Vă sugerăm Binance, deoarece este una dintre cele mai importante platforme de tranzacționare multi-active din lume, un sistem de schimb și portofel all-in-one, cu unele dintre cele mai mici taxe din industrie. De asemenea, este potrivit pentru începători și are mai multe metode de plată disponibile pentru utilizatori decât orice alt serviciu disponibil.

Va trebui să vă creați portofelul, să vă luați adresa și să trimiteți monedele acolo.

Accesați Pancakeswap și „conectați-vă” portofelul la acesta.

Acum că sunteți conectat, veți putea schimba 100 de monede, inclusiv ADA.

Cardano este unul dintre cele mai mari blockchain-uri care aplică cu succes un mecanism de consens de proof-of-stake, care consumă mai puțină energie decât algoritmul de proof-of-work al Bitcoin.

Cardano susține că toată tehnologia dezvoltată este supusă unei evaluări inter pares, ceea ce înseamnă că toate ideile pot fi contestate înainte de a fi acceptate. Acest proces asigură că blockchain-ul Cardano este stabil și durabil, crescând probabilitatea de a anticipa probleme potențiale.

Ca software de cod open-source, funcționalitatea Cardano rulează pe baza tranzacțiilor confidențiale și a transparenței clare în întreaga rețea.

Utilizatorii finali au puterea cu zero dovezi de divulgare, facilitând consistența matematică a întregii proceduri de tranzacționare.

Având în vedere cât de greu este să faceți o predicție precisă asupra criptomonedelor, nu ar trebui să luați niciodată decizii care vă afectează finanțele înainte de o analiză aprofundată a pieței. Nu investiți mai mult decât vă puteți permite să pierdeți.

Digital Coin Price prevăd că ADA va depăși 2 USD până la sfârșitul anului 2025. Se va tranzacționa cu cel puțin 1,65 USD în acel an.

Comunitatea Reddit estimează că ADA poate ajunge până la 1,80 USD până la sfârșitul acestui an, dar va inversa câștigurile ulterior.

It's official 🥳#Cardano winning polls and @cardano_whale saying "nice poll" is now a #crypto meme

Deal with it ETH bois 🤣 pic.twitter.com/6NtNZtF7gi

— Cardanian (@Crypto_Goaat) May 4, 2022