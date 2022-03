Lionel Messi și Socios au semnat un acord în valoare de 20 de milioane de dolari, prin care Messi devine ambasadorul brandului global Socios, a informat Reuters. Chiliz, care alimentează Socios, este în creștere cu 21% după acest anunț.

Dacă doriți să știți ce este Chiliz, dacă vă poate oferi profituri bune și cele mai bune locuri pentru a cumpăra Chiliz, ați ajuns în locul potrivit.

Chiliz a fost creat de un furnizor fintech cu același nume cu sediul în Malta. Cea mai importantă monedă digitală în lumea sportului, ea alimentează Socios, o platformă de divertisment sportiv bazată pe blockchain, care permite utilizatorilor să se implice în guvernarea mărcii.

Tokenurile fanilor Socios sunt un exemplu. Ele oferă cluburilor și asociațiilor sportive o modalitate de a se conecta cu fanii lor și de a deschide fluxuri de venituri. Fanii pot influența și pot lua parte la deciziile legate de club prin sondaje de opinie și evaluări, cum ar fi afirmațiile inscripționate pe banderolele jucătorilor.

Chiliz poate fi o investiție profitabilă, dar faceți-vă timp să citiți cel puțin câteva predicții de preț de la analiștii de top și să vă documentați pe piață înainte de a vă angaja. Fiți reținuți în ceea ce privește orice sfaturi de investiții.

Analytics Insight informează că reperele lui Chiliz din acest an nu sunt obiectivul final al platformei și fanii se pot aștepta la mult mai mult progres și actualizări tehnologice.

Ei prevăd că Chiliz va ajunge probabil la 0,75 USD în 2024 dacă următorii doi ani vor decurge conform planului. Nu va scădea sub 0,35 USD.

After Messi news the only way for $CHZ is up. Price actually at 0.31 FIB resistance. EMA50 not far away from 200 anymore on 12H. #Chiliz pic.twitter.com/NiZ8sGMRva

— CPR🇺🇦 (@cryptopunkrock1) March 30, 2022