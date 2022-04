Soluțiile dezvoltate de Multichain, care folosește MULTI drept criptogramă nativă, permit aproape tuturor blockchain-urilor să interopereze. Tokenul prinde avânt pe fondul știrilor legate de o serie de evoluții pozitive și a adăugat 43% la valoarea sa la momentul scrierii.

Nu căutați mai departe de acest scurt articol pentru toate detaliile despre MULTI: ce este, dacă merită să investiți și cele mai bune locuri pentru a cumpăra MULTI acum.

Deoarece MULTI este un activ atât de nou, nu a fost încă listat la bursele majore. Totuși, puteți cumpăra MULTI folosind un DEX (schimb descentralizat), ceea ce înseamnă doar că sunt câțiva pași suplimentari. Pentru a cumpăra MULTI chiar acum, urmați acești pași:

De asemenea, este potrivit pentru începători și are mai multe metode de plată disponibile pentru utilizatori decât orice alt serviciu disponibil.

Va trebui să vă creați portofelul, să vă luați adresa și să trimiteți monedele acolo.

Accesați Uniswap și „conectați-vă” portofelul la acesta.

Acum că sunteți conectat, veți putea schimba 100 de monede, inclusiv MULTI.

MULTI crește după vestea că acum acceptă un total de 41 de blockchain-uri și aproape 2.000 de tokenuri. Protocolul său de router pe lanțuri încrucișate acceptă lanțuri încrucișate între Ethereum, BSC, Fantom, Arbitrum, Polygon, Avax, Moonbeam, Bitcoin, Litecoin, Polkadot, Cosmos, Terra, Solana și multe altele.

Multichain este o infrastructură pentru interoperabilitatea activelor în lanț, concepută a fi routerul suprem pentru Web3. Redenumită din Anyswap, își propune să răspundă nevoilor blockchain-urilor diferite și diverse, astfel încât acestea să devină interoperabile.

Multichain se prezintă ca o modalitate rapidă, sigură, accesibilă și fiabilă de a face schimb de date și valoare și de a exercita controlul între lanțuri.

Nimic nu poate înlocui propria documentare. Orice decizie de investiții pe care o luați ar trebui să se bazeze pe expertiza dvs. pe piață, pe atitudinea dumneavoastră față de risc și pe caracteristicile și răspândirea portofoliului dumneavoastră. De asemenea, luați în considerare cum v-ați simți dacă ați pierde bani.

Tech News Leader prezic că Multichain poate ajunge la 17,58 USD într-un an și 58,28 USD în 5 ani și poate sparge 400 USD într-un deceniu.

Digital Coin Price sunt mult mai optimiști, prezicând o creștere la 31,19 USD până la sfârșitul acestui an. În 2023, ei estimează că se va tranzacționa la un minim de 29,09 USD. Poate ajunge la 35,04 USD. Acesta va fi în intervalul 27 – 37 USD în 2024.

#Shifters, You thought we gonna slow down? 👀

We present you the Top #Metaverse Index Portfolio!

🌊 You can now provide liquidity to:

multiMANA

multiSAND

multiAXS

multiAPE

🚜 APR: 63%@decentraland @AxieInfinity@TheSandboxGame @BoredApeYC

More portfolios are on the way! pic.twitter.com/uNXy3pXIiv

— Blueshift (@blueshiftfi) April 4, 2022