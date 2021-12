Polkadot este a zecea cea mai mare criptomonedă după market cap. Astăzi fluctuează în jurul valorii 31.47 USD, cu un volum de tranzacționare de 1.75 miliarde USD în 24 de ore. Polkadot este una dintre criptomonedele cu cele mai mari creșteri, cu 7.33% în ultimele 24 de ore. Dacă sunteți interesați de caracteristicile unice și doriți să aflați mai multe despre Polkadot, urmăriți acest ghid.

Polkadot este un protocol multichain sharded open-source care conectează și securizează o rețea de blockchain-uri specializate, facilitând transferul cross-chain al oricăror tipuri de date sau active, nu doar tokeni, permițând astfel blocurilor să fie interoperabile între ele. Polkadot a fost conceput pentru a oferi o bază pentru un internet descentralizat al blockchain-urilor, cunoscut și sub numele de Web3.

Polkadot este cunoscut ca un metaprotocol layer-0, deoarece stă la baza și descrie un format pentru o rețea de blockchain-uri layer-1 cunoscut sub numele de parachains (lanțuri paralele). Ca metaprotocol, Polkadot este, de asemenea, capabil să își actualizeze în mod autonom și fără forks propria bază de cod prin guvernare on-chain, în conformitate cu voința comunității sale de deținători ai token-ului nativ.

Polkadot oferă o bază pentru a susține un web descentralizat, controlat de utilizatorii săi, care poate și simplifica crearea de noi aplicații, instituții și servicii.

Nu am luat niciodată decizii de investiții cu ușurință. Citiți analize și previziuni de preț și citiți toate recomandările cu un grad sănătos de scepticism.

Previziunea prețului monedelor DOT de la Wallet Investor a fost bearish pe termen scurt, prețul putând avea o medie de 25.73 USD până la începutul anului 2022. Aparent, s-au înșelat. Privind mai departe, ei au prezis că va urca la 51.4 USD până la sfârșitul lui 2022 și la 129 USD până la sfârșitul lui 2025.

Predicția Polkadot dată de DigitalCoin spune că prețul monedei ar putea avea o medie de 41.7 USD în 2022 și ar putea crește la 43.6 USD în 2023 și 52 USD în 2025. Până în 2028, DigitalCoin a prezis că DOT ar putea ajunge la un preț mediu de 114 USD, cu un vârf în jurul valorii de 119 USD, a scris Capital.

Why does this stuff keep happening?……. I’ve seen it on several crypto charts over the last few days, these were the only screenshots I got, but I’m sure others have more.

What is this?!#cryptocurrencies #Crypto #SHIB #altcoins #Polkadot #cryptocurrency #crypto$DOT $SHIB pic.twitter.com/dUrmA2Fe8M

— Anonymous (@brandy_mandyann) December 25, 2021