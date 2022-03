Prețul în timp real al Shibnobi, un alt token cu tema Shiba, este de 8,82 USD E-15, cu un volum de tranzacționare în ultimele 24 de ore de puțin sub 2 milioane USD. Shibnobi a fost listat pe Dojoswap Exchange acum trei zile. A crescut cu 3,33% astăzi.

Dacă sunteți atras de caracteristici unice și doriți să aflați cum și unde să cumpărați Shibnobi, acest ghid este pentru dvs.

Cele mai bune locuri pentru a cumpăra Shibnobi acum

Deoarece SHINJA este un activ atât de nou, nu a fost încă listat la bursele majore. Totuși, puteți cumpăra SHINJA folosind un DEX (schimb descentralizat), ceea ce înseamnă doar că sunt câțiva pași suplimentari. Pentru a cumpăra SHINJA chiar acum, urmați acești pași:

1. Cumpărați ETH de la un schimb sau broker reglementat, cum ar fi eToro ›

Vă sugerăm eToro, deoarece este una dintre cele mai importante platforme de tranzacționare multi-active din lume, un sistem de schimb și portofel all-in-one, cu unele dintre cele mai mici taxe din industrie. De asemenea, este potrivit pentru începători și are mai multe metode de plată disponibile pentru utilizatori decât orice alt serviciu disponibil.

2. Trimiteți ETH la un portofel compatibil, cum ar fi Trust Wallet sau MetaMask

Va trebui să vă creați portofelul, să vă luați adresa și să trimiteți monedele acolo.

3. Conectați-vă portofelul la Uniswap DEX

Accesați Uniswap și „conectați-vă” portofelul la acesta.

4. Acum puteți schimba ETH cu SHINJA

Acum că sunteți conectat, veți putea schimba 100 de monede, inclusiv SHINJA.

Ce este Shibnobi?

Platforma bazată pe comunitate dezvoltă un ecosistem pentru următoarea generație de investitori, făcând cripto-ul simplu și sigur pentru toată lumea.

Are misiunea de a schimba spațiul cripto, făcându-l mai sigur, mai corect și mai informativ pentru investitorul obișnuit și proiectele verificate.

Principalele produse sunt Dojoswap, un DEX pe multiple lanțuri cu o platformă de staking, blockchain Kusari cu caracteristici de securitate îmbunătățite și un proces solid de verificare pentru proiectele listate pe acesta, precum și Katana, un portofel cu 2FA. Dojoverse este mediul multivers al platformei.

Ar trebui să cumpăr Shibnobi astăzi?

Având în vedere cât de greu este să faceți o predicție precisă asupra criptomonedelor, nu ar trebui să luați niciodată decizii care vă afectează finanțele înainte de o analiză aprofundată a pieței. Nu investiți mai mult decât vă puteți permite să pierdeți.

Previziuni de preț pentru Shibnobi

GOV Capital sunt optimiști în ceea ce privește tokenul, preconizând că prețul său va crește la 3,37 E-14 USD într-un an. Up to Brain preconizează că 1 SHINJA va ajunge la 6,44 USD E-13 în 2023.

Shibnobi pe rețelele sociale