Popularitatea lui Stellar a crescut încă de la un token burn în urmă cu două zile. A 30-a cea mai mare monedă după capitalizarea pieței a obținut un câștig săptămânal de aproximativ 4%.

Acest scurt articol vă oferă toate detaliile despre Stellar, dacă merită cumpărat și cele mai bune locuri pentru a cumpăra Stellar acum.

Stellar este o rețea deschisă care permite mutarea și stocarea banilor. Când a fost lansat în iulie 2014, unul dintre obiectivele sale a fost stimularea incluziunii financiare prin oferte pentru persoanele fără acces la serviciile bancare din lume.

La scurt timp după aceea, prioritățile sale s-au schimbat pentru a ajuta firmele financiare să se conecteze între ele prin tehnologia blockchain.

Tokenul nativ al rețelei, lumens, servește ca o punte care face ca tranzacționarea cu active peste granițe să fie mai puțin costisitoare. Toate acestea urmăresc să provoace furnizorii de plăți existenți, care percep adesea taxe mari pentru un serviciu similar.

Stellar s-a bazat inițial pe protocolul Ripple Labs. Blockchain-ul a fost creat ca urmare a hard fork-ului, iar codul a fost ulterior rescris.

Nimic nu poate înlocui propria documentare. Orice decizie de investiție pe care o luați ar trebui să se bazeze pe expertiza dvs. pe piață, pe atitudinea dumneavoastră față de risc și pe caracteristicile și răspândirea portofoliului dumneavoastră. Luați în considerare, de asemenea, cum v-ați simți dacă ați pierde bani.

Stellar își schimbă proprietarii pentru aproximativ 0,17 USD în momentul scrierii acestui articol. Digital Coin Price preconizează că 1 XML va fi tranzacționat cu 0,24 USD în medie în acest an și 0,34 USD în 2025. Până în 2030, ar putea avea o medie de 0,80 USD.

Price Prediction sunt puțin mai optimiști, punând moneda la o medie de 0,26 USD în 2022. Cu toate acestea, predicția pe termen lung este destul de optimistă. Ei prognozează un preț mediu de 0,74 USD în 2025 și 5,11 USD în 2030.

$XLM 4H chart

The most relevant resistances, signals, and moves during the next coming days.

A break-out of the descending resistance, that goes back to Nov 2021, and reclaim of $.206 will trigger move toward $.25, with stop-loss on the chart. #XLM #Stellar #Lumens #XRP #Bitcoin pic.twitter.com/tShn1Fy1Ee

— STΞLLΞR TRADING (@STELLAR_trading) March 13, 2022