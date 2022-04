Tokenul Terra, Luna, a câștigat 16% și continuă să crească după ce Terra a anunțat introducerea împrumuturilor cu rambursare automată, iar stablecoin-ul său UST și-a depășit rivalul BUSD, stablecoin-ul Binance, în ceea ce privește capitalizarea de piață.

Acest scurt ghid conține tot ce trebuie să știți despre rețeaua și monedele Terra Luna, inclusiv dacă și unde să cumpărați Terra Luna dacă alegeți.

Deoarece LUNA este un activ atât de nou, nu a fost încă listat la bursele majore. Totuși, puteți cumpăra LUNA folosind un DEX (schimb descentralizat), ceea ce înseamnă doar că sunt câțiva pași suplimentari. Pentru a cumpăra LUNA chiar acum, urmați acești pași:

Vă sugerăm eToro, deoarece este una dintre cele mai importante platforme de tranzacționare multi-active din lume, un sistem de schimb și portofel all-in-one, cu unele dintre cele mai mici taxe din industrie. De asemenea, este potrivit pentru începători și are mai multe metode de plată disponibile pentru utilizatori decât orice alt serviciu disponibil.

Va trebui să vă creați portofelul, să vă luați adresa și să trimiteți monedele acolo.

Accesați Uniswap și „conectați-vă” portofelul la acesta.

Acum că sunteți conectat, veți putea schimba 100 de monede, inclusiv LUNA.

Terra este a 8-a cea mai mare criptomonedă după capitalizarea pieței. Protocolul său blockchain folosește monede stabile talonate de fiat pentru a alimenta sistemele globale de plăți bazate pe stabilitatea prețurilor.

Terra susține că combină stabilitatea prețurilor și adoptarea pe scară largă a monedelor fiduciare cu rezistența la cenzură a BTC. Oferă tranzacții rapide și accesibile.

Dezvoltarea Terra a început în ianuarie 2018, iar rețeaua sa principală a fost lansată oficial în aprilie 2019. Monedele sale stabile UST își mențin indexul valutar unu-la-unu printr-un algoritm care ajustează automat cererea și oferta.

Acest lucru se realizează prin stimularea deținătorilor LUNA de a schimba LUNA și stablecoins la rate de schimb profitabile pentru a extinde sau contracta oferta de stablecoin pentru a se potrivi cererii.

Cu siguranță merită să investiți în Terra dacă momentul este potrivit. Din păcate, acest lucru este adesea imposibil de știut în avans. Orice decizie de investiție ar trebui să țină cont de toleranța dumneavoastră la risc. Nu luați nicio predicție de preț ca atare.

Wallet Investor consideră că Terra este o investiție excelentă. Ei se așteaptă la o creștere pe termen lung. În aprilie 2027, 1 LUNA va valora 554 USD.

O investiție pe 5 ani va aduce venituri de aproximativ +517%. Dacă investiți 100 USD acum, poate ajunge la 617 USD în cinci ani.

1/ @Terra_money has been a huge accumulator of $CVX, growing to be the largest CVX held by a DAO in 4 months.

Over the past 30 days, they have accumulated around 649k of CVX, pushing them ahead of @FraxFinance to be the largest DAO holders of CVX. pic.twitter.com/zjEEEBF4ZJ

— Delphi Digital (@Delphi_Digital) April 18, 2022