După ce Elon Musk a scris pe Twitter că oamenii au nevoie de un nou mediu social descentralizat, deoarece Twitter nu își face treaba, platforme precum Decentralized Social au început să se bucure de o popularitate nouă.

Dacă doriți să știți ce este Decentralized Social, dacă vă poate oferi profituri bune și unde puteți cumpăra Decentralized Social, ați ajuns în locul potrivit.

Descentralized Social (DESO) se prezintă ca primul blockchain de nivel 1 din lume, personalizat pentru a scala aplicațiile sociale descentralizate la miliarde de utilizatori.

Blockchain-ul inovator a fost creat în 2019 cu scopul de a alimenta rețelele sociale descentralizate Web3. De atunci și-a propus să rezolve problemele create de centralizarea actuală a rețelelor sociale.

Spre deosebire de rețelele sociale convenționale, blockchain-ul social al DESO tratează conținutul ca pe o utilitate publică. Oricine poate avea acces la el. Platforma combină infrastructura de baze de date eficientă și scalabilă cu paradigma ofertei de criptomonede a sistemului financiar deschis P2P.

Produsul final este personalizat pentru a aduce următoarea generație de rețele sociale Web3. Până acum, au fost construite sute de aplicații pe blockchain-ul DESO.

Nimic nu poate înlocui propria documentare. Orice decizie de investiție pe care o luați ar trebui să se bazeze pe expertiza dvs. pe piață, pe atitudinea dumneavoastră față de risc și pe caracteristicile și răspândirea portofoliului dumneavoastră. De asemenea, luați în considerare cum v-ați simți dacă ați pierde bani.

Tech News Leader prezic că prețul DESO va ajunge la 64,90 USD în acest an. În 5 ani, 1 DESO va valora 193,33 USD. DESO va depăși 1.000 de dolari într-un deceniu. Acesta va valora 1.147 de dolari, potrivit analiștilor.

There is so much on the horizon for DeSo and our community.

Since launch, there has been 1.5M wallets created and $17.2M has been made by DeSo creators.

We are just getting started.

Make sure to check out @openprosper for more DeSo stats here 👇 https://t.co/KhgvTlCpYX pic.twitter.com/Tx8eJd98UH

— DeSo (@desoprotocol) March 10, 2022