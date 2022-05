Prețul Bitcoin a scăzut drastic luni, ajungând sub 30.000 de dolari și înregistrând cel mai scăzut nivel din iulie 2021.

Pe măsură ce vânzările de pe piața cripto au reflectat baia de sânge de luni de pe Wall Street, care a atins minime de 29.996 USD, peste 40% din oferta de Bitcoin a alunecat într-o pierdere nerealizată. În plus, datele on-chain de la Glassnode sugerează că este încă posibilă o și mai mare vulnerabilitate dacă perspectivele actuale sunt comparate cu cele ale pieței descendente din 2018.

Se poate și mai rău, având în vedere corelația pe termen scurt a Bitcoin cu acțiunile, ceea ce înseamnă că pierderile mai mari pentru acțiuni pe fondul ratelor mai ridicate și alte evoluții macro nefavorabile ar putea determina și scăderea BTC. Pare din ce în ce mai sumbru pentru Bitcoin, care s-ar putea retrage dincolo de nivelul de 28.000 USD.

Dar, potrivit lui Perianne Boring, CEO și fondator al Chamber of Digital Commerce, reducerea este o „oportunitate de cumpărare masivă”.

„Totul este în scădere”, a remarcat Boring într-un interviu acordat marți pentru „Squawk Box” de la CNBC, evidențiind dezavantajele înregistrate pe piețele de acțiuni și obligațiuni pe fondul înăspririi Fed. Prețurile scăzute oferă o oportunitate de cumpărare, i-a spus ea lui Andrew Ross Sorkin de la CNBC.

"Bitcoin has only been around for 13 years. This is the first time that #bitcoin is experiencing a Fed tightening," says @PerianneDC on the recent #crypto sell off. "Everything is down … this is the Wall Street mantra at play: Don't fight the Fed." pic.twitter.com/hMjz5wmXi4

— Squawk Box (@SquawkCNBC) May 10, 2022