Autorul „Tată bogat, tată sărac ” Robert Kiyosaki spune că este gata să adauge la deținerile sale de Bitcoin dacă scăderile ulterioare ale valorii duc moneda la prețuri de aproximativ 20.000 de dolari.

Autorul de bestselleruri, care este unul dintre cei mai importanți susținători ai cripto, a spus asta luni, în timp ce bulls se luptau pentru a menține prețurile peste 34.000 de dolari.

Dar Bitcoin a scăzut la un minim de 33.600 de dolari în tranzacțiile de zi, vânzările puternice provenind din spatele unei săptămâni brutale în care valoarea criptomonedei de top a scăzut sub nivelurile cheie de suport de 40.000 și 37.300 de dolari.

Kiyosaki spune că o nouă recesiune care intensifică pierderile va fi „ o veste grozavă ”. Potrivit lui, aceasta ar oferi o oportunitate de cumpărare pe care va căuta să o exploateze.

„ Profiturile tale se obțin atunci când cumperi, nu când vinzi ”, a spus el în tweetul său „Words of Wisdom”.

Omul de afaceri american și fondatorul Rich Global LLC a dezvăluit că a cumpărat Bitcoin de două ori în trecut – când criptomoneda s-a tranzacționat în jur de 6.000 de dolari și apoi la 9.000 de dolari.

„ Voi cumpăra mai mult dacă și când BC va testa 20.000 USD ”, a adăugat el, oferind o perspectivă optimistă pentru piață.

Investitorul și-a explicat anterior neîncrederea față de sistemul financiar tradițional, prezicând o prăbușire pentru dolarul american.

WOW:Words of Wisdom. “Your profits are made when you buy, not when you sell.” Price of Bitcoin crashing. Great news. I bought BC at $6K and 9K. I will buy more if and when BC tests $20k. Time to get richer is coming. Silver best bargain today. Silver still 50% below high.

— therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) January 24, 2022