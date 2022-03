Waves Labs își inaugurează sediul central în Miami și angajează mai mulți specialiști în echipa de conducere din SUA, după ce a anunțat un plan de transformare a ecosistemului în februarie 2022. Criptomoneda Waves, în prezent a 32-a cea mai mare după capitalizarea de piață, a crescut cu peste 50% în baza veștii.

Dacă sunteți atras de caracteristici unice și doriți să aflați cum și unde să cumpărați Waves, acest ghid este pentru dvs.

Deoarece WAVES este un activ atât de nou, nu a fost încă listat la bursele majore. Totuși, puteți cumpăra WAVES folosind un DEX (schimb descentralizat), ceea ce înseamnă doar că sunt câțiva pași suplimentari. Pentru a cumpăra WAVES chiar acum, urmați acești pași:

Vă sugerăm eToro, deoarece este una dintre cele mai importante platforme de tranzacționare multi-active din lume, un sistem de schimb și portofel all-in-one, cu unele dintre cele mai mici taxe din industrie. De asemenea, este potrivit pentru începători și are mai multe metode de plată disponibile pentru utilizatori decât orice alt serviciu disponibil.

Va trebui să vă creați portofelul, să vă luați adresa și să trimiteți monedele acolo.

Accesați Uniswap și „conectați-vă” portofelul la acesta.

Acum că sunteți conectat, veți putea schimba 100 de monede, inclusiv WAVES.

Waves este o platformă blockchain multifuncțională care acceptă contracte inteligente, dApps și alte cazuri de utilizare. Tokenul său nativ WAVES este folosit pentru a plăti recompense în bloc, printre alte tranzacții financiare standard. Rezerva sa este nelimitată.

Waves a fost unul dintre primele produse de acest gen. Și-a propus să îmbunătățească produsele și platformele blockchain rudimentare și a încercat să atragă potențiali clienți de afaceri, care doreau să utilizeze blockchain-ul în crearea de noi servicii sau îmbunătățirea proceselor.

Când a fost lansat, viteza și intuitivitatea Waves le-a depășit pe cele ale concurenților, iar acest lucru rămâne valabil în mare măsură, deși pe piață au apărut produse similare.

Având în vedere cât de greu este să faceți o predicție precisă asupra criptomonedelor, nu ar trebui să luați niciodată decizii care să vă afecteze finanțele înainte de o analiză aprofundată a pieței. Nu investiți mai mult decât vă puteți permite să pierdeți.

Waves, one of the best performing crypto in the last one month, is now the 41st largest cryptocurrency with a market value of over $3 billion.

reports @godbole17https://t.co/tm5Be3i17a

— CoinDesk (@CoinDesk) March 24, 2022