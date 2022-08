Prețul token-ului Wing Finance a fost în creștere în ultimele zile, mai ales începând de joi, 28 iulie. Prețul a urcat vertiginos pentru a atinge un maxim de peste 53 de dolari vineri, 29 iulie, înainte de a face o cădere majoră până la prețul său actual de 16,69 dolari. Token-ul WING a câștigat aproximativ 167,8% în ultimele 7 zile și este încă în creștere.

Cu toate acestea, investitorii cred că creșterea prețului de săptămâna trecută este un indiciu că tokenul WING ar putea sări la maxime mai mari în zilele următoare. La urma urmei, în prezent se tranzacționează la un preț mai mult decât triplu față de cel din 27 iulie, adică în urmă cu aproximativ cinci zile.

Pentru a ajuta investitorii și traderii care doresc să profite de token-ul Wing Finance, mai ales acum, când acesta a scăzut de la maximul de vineri, Coinjournal a creat acest scurt articol pentru a ajuta la identificarea celor mai bune locuri de cumpărare a token-urilor WING.

Wing Finance, denumită în mod obișnuit doar Wing, este o platformă descentralizată, bazată pe credite, care este concepută pentru împrumuturi de cripto-active și comunicare pe lanțuri încrucișate între proiectele de finanțare descentralizată (DeFi).

Scopul său este de a face serviciile de împrumut cripto mai incluzive prin intermediul unui modul de evaluare a creditului care elimină necesitatea utilizării de garanții în cadrul împrumuturilor. De asemenea, permite crearea de noi proiecte blockchain.

Wing utilizează guvernanța descentralizată (DAO), împreună cu un mecanism de control al riscurilor, pentru a dezvolta o relație între creditori, împrumutați și garanți. Acest lucru a dus la creșterea numărului de proiecte care utilizează platforma și, de asemenea, la creșterea accesibilității utilizatorilor la serviciile de împrumut și de creditare crypto.

Wing a reușit să abordeze cu succes problema supracolateralizării care afectează industria DeFi prin utilizarea Wing DAO. DAO a construit un protocol DeFi bazat pe credite care rulează pe blockchain-ul Ontology (ONT) și le permite utilizatorilor să participe, de asemenea, la procesele de luare a deciziilor, de operare și de proiectare a produselor.

Dacă sunteți în căutarea unei criptomonede care a dat semne de decolare în zilele următoare, mai ales în urma recentei prăbușiri a pieței crypto, atunci Wing Finance ar putea fi o alegere bună.

Cu toate acestea, ar trebui să fiți precauți, deoarece piața crypto este extrem de volatilă, așa cum tocmai s-a văzut cu WING în weekend, când prețul său a crescut la peste 53 de dolari și s-a scufundat sub 20 de dolari în doar cinci zile.

Majoritatea consideră creșterea Wing Finance de vineri că a fost doar o încălzire și ar putea fi pregătită pentru o decolare majoră, mai ales ca urmare a creșterii activității pe platforma Wing.

Platforma Wing a lansat recent Pool-ul Wing NFT și a anunțat evenimentul comun Wing x Flamingo și actualizarea Wing Polkapets NFT Airdrop.

Toți ochii sunt ațintiți asupra unui preț țintă de 60 de dolari înainte de sfârșitul acestei săptămâni.

🚨UPGRADE ANNOUNCEMENT #Wing Flash Pools are undergoing an upgrade from 3:00 am on 1st August for optimization of $WING distribution model. 🙌

Users will be informed when the upgrade is complete.#DeFi pic.twitter.com/cSvGoRyAy0

— Wing (nft.wing.finance💙) (@Wing_Finance) August 1, 2022