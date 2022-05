Zilliqa Token (ZIL) crește odată cu sentimentul în social media

Zilliqa (ZIL) înregistrează una dintre cele mai bune performanțe de pe piața cripto azi. A crescut cu peste 20% astăzi.

La momentul redactării acestui articol, ZIL se tranzacționa la 0,08889 USD, în creștere cu 25,67% după ce a atins un maxim zilnic de 0,09776 USD înainte de a se retrage.

Potrivit rapoartelor de la LunarCrush, un monitor al activității pieței și a rețelelor sociale pentru criptomonede, tokenul ZIL a fost printre cele mai discutate criptomonede.

Acest sentiment pe piață și pe rețelele sociale este considerat principalul motiv din spatele ascensiunii tokenului, ajutând moneda să acopere o parte din scăderea de 37% din ultimele 30 de zile.

În plus, ascensiunea tokenului a fost, de asemenea, influențată într-o oarecare măsură de mișcarea CEO-ului Ben Livshits de a dezvălui foaia de parcurs a proiectului. CEO-ul a spus că proiectul se va concentra pe construirea și integrarea aplicațiilor Metaverse, gaming și DeFi.

