10 najlepších kryptomien na denné obchodovanie v roku 2022

Obchodovanie s kryptomenami je v dnešnej dobe bežnou činnosťou. Odhaduje sa, že každý deň sa obchoduje s kryptomenami v hodnote viac ako 100 miliárd dolárov. Toto číslo je oveľa vyššie na trhu s derivátmi a futures. V tomto článku sa pozrieme na najlepšie kryptomeny na každodenné obchodovanie v roku 2022. Kritériom budú mince, ktoré majú primeraný objem a tie, ktoré ponúka väčšina brokerov.

Cardano (ADA)

Cardano je blockchainový projekt, ktorý začal Charles Hoskinson v roku 2015. Hoskinson bol spoluzakladateľom Etherea, druhej najväčšej kryptomeny na svete. Jeho cieľom bolo vytvoriť blockchainový projekt, ktorý je rýchly, spoľahlivý a nákladovo efektívny ako Ethereum.

Cardano implementovalo funkcie inteligentných zmlúv v roku 2021 a odvtedy zaznamenalo rast svojho ekosystému. Dnes existuje niekoľko aplikácií vytvorených pomocou technológie Cardano vrátane SundaeSwap a MinSwap. Celkovo majú uzamknutú celkovú hodnotu (TVL) viac ako 300 miliónov dolárov. Cardano je dobrá kryptomena na každodenné obchodovanie kvôli jej nízkej cene a volatilite.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu je popredná kryptomena, ktorá bola spustená v roku 2021. V tom čase sa začala stávať alternatívou k Dogecoinu, ktorý v tom čase rástol na popularite. Dnes cena Shiba Inu vzrástla od miesta, kde bola uvedená, a posunula jej trhovú hodnotu na viac ako 13 miliárd dolárov.

Ekosystém sa tiež rozrástol, pretože vývojári spustili ShibaSwap, ekosystém s celkovou uzamknutou hodnotou (TVL) viac ako 130 miliónov dolárov. Spustili tiež trh NFT a platformu metaverse. Shiba Inu je dobrá kryptomena na obchodovanie kvôli jej nízkej nominálnej hodnote a skutočnosti, že má určitú volatilitu.

Ripple (XRP)

Ripple je jednou z najstarších a najpopulárnejších kryptomien na svete. Vyvinula ju spoločnosť Ripple Labs, fintech spoločnosť, ktorá pomáha spoločnostiam presúvať peniaze. Je dôležitou súčasťou takzvanej On-Demand Liquidity (ODL) siete.

Ripple je populárna kryptomena pre investorov aj obchodníkov. Po prvé, jeden token XRP sa obchoduje za 0,64 USD, čo z neho robí vysoko atraktívnu kryptomenu. O Ripple je tiež veľa titulkov, ako napríklad ten o prebiehajúcom prípade medzi Ripple a Komisiou pre cenné papiere a burzu (SEC).

Ripple tiež vždy uzatvára dohody so spoločnosťami a je pravdepodobné, že sa čoskoro dostane na verejnosť. To všetko robí XRP veľmi atraktívnou mincou v každodennom obchode.

ApeCoin (APE)

ApeCoin je relatívne nová kryptomena, ktorá bola uvedená na trh v roku 2022. Krátko po spustení cena mince prudko vzrástla a jej trhová kapitalizácia vzrástla na viac ako 6 miliárd dolárov. Teraz je to 25. najväčšia kryptomena na svete s trhovou kapitalizáciou viac ako 6,15 miliardy dolárov.

ApeCoin spustil Yuga Labs, zakladateľ Bored Ape Yacht Club, jedno z najväčších mien v odvetví NFT. Cieľom mince je pomôcť uľahčiť platby v sieti. Je tiež súčasťou rastu ekosystému platformy. Napríklad už oznámili plány na metaverse, ktorá bude poháňaná APE. ApeCoin je vysoko likvidná kryptomena, ktorá dobre funguje pre obchodníkov.

Chainlink (LINK)

Chainlink je blockchainový projekt, o ktorom veľa ľudí nevie, no je to projekt, ktorý väčšina ľudí nepriamo použila. Nie je dobre známy, pretože nemá produkt orientovaný na spotrebiteľa. Namiesto toho ho používa väčšina tvorcov DeFi na prenos údajov mimo reťazca do blockchainu.

Preto vždy, keď používate produkty ako AAVE, Abracadabra, Anchor a Uniswap, používate Chainlink. Je to najväčšia sieť Oracle s celkovou zabezpečenou hodnotou (TVS) viac ako 55 miliárd USD. Chainlink je dobrá kryptomena na obchodovanie kvôli jej volatilite a skutočnosti, že ju poskytuje väčšina búrz.

Stellar (XLM)

Stellar je blockchainový projekt, ktorý pomáha spoločnostiam v odvetví prevodu peňazí. Riadi ho Stellar Foundation, ktorej šéfom je jeden zo zakladateľov Ripple Labs. Jeho základná platforma umožňuje ľuďom vytvárať digitálne reprezentácie peňazí. Tým ho môžu pohybovať rýchlejším tempom. Stellar je známy vďaka partnerstvu so spoločnosťou Circle.

Partnerstvo pomohlo spoločnosti Circle vybudovať USD Coin, druhý najväčší stablecoin na svete. Stellar tiež spolupracuje s ďalšími spoločnosťami ako MoneyGram a Flutterwave.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin je najväčší meme coin na svete s trhovou kapitalizáciou viac ako 18 miliárd dolárov. Minca, ktorá bola spustená v roku 2014, sa medzi investormi stala mimoriadne populárnou kvôli jej úzkemu spojeniu s Elonom Muskom. Údaje o reťazci ukazujú, že DOGE vo veľkej miere vlastnia tisíce ľudí z celého sveta. Ponúka ho aj väčšina búrz ako Coinbase a Binance. Skutočnosť, že jeden DOGE sa predáva za 0,13 USD a že je vysoko volatilný, z neho robí dobrú kryptomenu na obchodovanie.

Litecoin (LTC)

Litecoin je jednou z najpopulárnejších kryptomien na svete. Ide o overenú kryptomenu, ktorá bola vytvorená pomocou rovnakých konceptov ako Bitcoin. Minca je často vnímaná ako lepšia verzia BTC kvôli jej nízkym transakčným nákladom a skutočnosti, že je rýchla. Litecoin je obľúbený medzi dennými obchodníkmi, ktorí sa obávajú výrazne vysokých nákladov na bitcoiny. Je tiež vysoko volatilný a poskytuje ho väčšina brokerov.

Ethereum (ETH)

Ethereum sa často považuje za najdôležitejší blockchain projekt na svete. Niektorí analytici sa domnievajú, že je v skutočnosti užitočnejší ako bitcoin. Je to hlavne kvôli funkciám inteligentných zmlúv, ktoré ľuďom umožňujú vytvárať decentralizované aplikácie. Napríklad sa používa na vytváranie aplikácií ako Uniswap, Curve a dokonca aj Decentraland. ETH je dobrá kryptomena na obchodovanie v roku 2022 z dôvodu nadchádzajúceho prechodu z proof-of-work na proof-of-stake.

Bitcoin Cash (BCH)

Bitcoin Cash je kryptomena, ktorá vznikla z tvrdého forku Bitcoinu. Dnes má minca trhovú hodnotu viac ako 5,7 miliardy dolárov. Rovnako ako Litecoin, aj BCH je často vnímaný ako lepšia alternatíva k bitcoinom. Je aj o niečo rýchlejší a jeho sieť nie je taká preťažená. Je tiež vysoko volatilný, pretože má tendenciu sledovať pohyb bitcoínov. Bitcoin Cash je skvelá minca na obchodovanie v roku 2022.