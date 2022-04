10 najlepších kryptomien na nákup v apríli

Kryptomeny mali relatívne úspešný marec aj po tom, čo Federálny rezervný systém prijal jastrabie tóny a kríza na Ukrajine eskalovala. Výnosová krivka sa tiež obrátila, čo signalizuje, že by mohla nastať recesia. Tu sú niektoré z najlepších kryptomien na nákup v apríli.

Ripple (XRP)

XRP má za sebou niekoľko úspešných týždňov, keď jeho cena vyskočila z ročného minima 0,5482 USD na viacmesačné maximum 0,90 USD. Hlavným katalyzátorom mince bol prebiehajúci prípad medzi Komisiou pre cenné papiere a burzu (SEC) a Ripple Labs. Obe strany zaznamenali v marci niekoľko menších výhier a o výsledku prípadu je neistota.

Analytici očakávajú, že súd vynesie verdikt v apríli. Bez ohľadu na to, čo sa stane, existuje pravdepodobnosť, že XRP bude aj naďalej fungovať dobre. Vo väčšine situácií sa takéto prípady zvyčajne končia vyrovnaním alebo trestom. Medzitým, pri pohľade na graf nižšie, XRP zostáva stabilne nad 25-dňovým a 50-dňovým kĺzavým priemerom a pokúša sa dostať nad odpor na 0,9153 USD. Ak sa tak stane, bude to signál, že býci zvíťazili.

Cardano (ADA)

Cardano je problematická kryptomena, pretože investori sa obávajú o jej ekosystém. Hlavným problémom bolo, že mnohí vývojári neprijali sieť na vytváranie decentralizovaných aplikácií.

To sa zmenilo v marci, keď počet aktívnych platforiem v jej ekosystéme vzrástol. Najúspešnejšia bola MinSwap, decentralizovaná burza. Podľa DeFi Llama jeho celková uzamknutá hodnota (TVL) vyskočila na viac ako 200 miliónov dolárov. TVL ekosystému Cardano tiež vzrástla na 338 miliónov dolárov.

Preto sila jeho ekosystému a skutočnosť, že mnohí investori mali pocit, že Cardano je podhodnotené, mu pomohli v marci dobre. Tento trend bude pravdepodobne pokračovať aj v apríli, keď 25-dňový a 50-dňový kĺzavý priemer zaznamenal vzostupný prechod.

Ethereum (ETH)

Ethereum malo tiež úspešný marec, keď vývojári posunuli novú verziu siete do testovacej siete. Platformu tiež ocenili centrálne banky v Južnej Afrike a Austrálii.

Preto bude cena Etherea v centre pozornosti v apríli tohto roku, pretože investori čakajú na zlúčenie, keď sa obe verzie spoja. Toto zlúčenie zaháji novú éru, v ktorej bude Ethereum oveľa rýchlejšie a jeho cena výrazne lacnejšia.

Technika tiež podporuje ETH. V dennom grafe sa minci podarilo posunúť nad hornú stranu trojuholníkového vzoru, zatiaľ čo 25-dňové a 50-dňové EMA urobili prekríženie. Prekročilo to aj psychologickú úroveň 3000 dolárov.

Avalanche (AVAX)

Avalanche, podobne ako ostatné altcoiny, má za sebou úspešný marec, keďže jeho cena stúpla na najvyššiu úroveň od 16. februára. Výkon bol poháňaný celkovým rozšírením jeho siete. Napríklad celková uzamknutá hodnota (TVL) v jej ekosystéme DeFi vzrástla na viac ako 10 miliárd dolárov, čím sa stala štvrtou najväčšou platformou na svete.

Rast siete Avalanche je spôsobený najmä kvalitou siete a multimiliónovým náporovým programom. V marci vývojári predstavili ďalší program v hodnote 250 miliónov dolárov zameraný na priemysel metaverse. Keďže ide o najväčší takýto fond, je pravdepodobné, že ho prijme viac vývojárov.

Token AVAX sa približuje k dôležitej rezistencii na úrovni 99,01 USD, čo bola najvyššia úroveň vo februári. Pohyb nad touto cenou spôsobí, že minca stúpne nad ďalšiu psychologickú úroveň 100 USD.

Cronos (CRO)

Cronos, predtým známy ako Crypto.com Coin, je jednou z najrýchlejšie rastúcich kryptomien na svete. Zatiaľ čo token CRO existuje už nejaký čas, hlavný sieť siete začal fungovať vo februári a stal sa neuveriteľne úspešným.

Podľa DeFi Llama má sieť celkovú uzamknutú hodnotu (TVL) viac ako 3,6 miliardy dolárov, čo z nej robí 9. najväčšiu platformu v tomto odvetví. Niektoré z najaktívnejších aplikácií DeFi v jej ekosystéme sú okrem iného VVS Finance, MM Finance a Tectonic. Preto je pravdepodobné, že sieť bude v apríli pokračovať v rozširovaní.

Technicky sa to posunulo nad ichimoku cloud, zatiaľ čo 25-dňové a 50-dňové EMA urobili vzostupný prechod, čo je býčí faktor.

VeChain (VET)

VeChain bol kedysi jednou z najpopulárnejších kryptomien na svete. To sa zmenilo po tom, čo Čína začala s represiami voči digitálnym menám. Nebolo tiež jasné, čo sa deje s VeChain a jeho ekosystémom.

OVP sa odrazilo v marci, keď sa investori ponáhľali k takzvaným padlým anjelom. Stúpla aj po tom, čo vývojári spustili stablecoin VEUSD a ďalšie nástroje. Vzhľadom na jeho bývalú popularitu a skutočnosť, že technické technológie podporujú, existuje pravdepodobnosť, že bude naďalej stúpať. Už našla silnú podporu na 0,042 USD, posunula sa nad kĺzavý priemer a 23,6% Fibonacciho retracement úroveň.

Monero (XMR)

Monero je popredná kryptomena zameraná na ochranu súkromia v hodnote viac ako 3,987 miliardy dolárov. Minci sa darilo aj v marci, keď investori zvýšili dopyt kvôli počítačovej kriminalite. Zatiaľ čo v marci nedošlo k žiadnemu veľkému hacknutiu, Bidenova administratíva varovala, že Rusko plánuje veľké útoky.

Je preto pravdepodobné, že k takémuto útoku dôjde v apríli a hackeri budú chcieť Monero, čo je bezpečnejšia alternatíva k Bitcoinu. Tiež skutočnosť, že XMR je podhodnotená, je dobrým katalyzátorom.

Z technického hľadiska je nad úrovňou Fibonacciho retracementu 38,2 %, zatiaľ čo kĺzavé priemery sú tiež podporné.

Velas (VLX)

Velas je projekt vrstvy 1, ktorý sa snaží stať lepšou alternatívou k Ethereu. Ide o relatívne malú platformu, no analytici veria, že v nadchádzajúcich mesiacoch získa na sile. Token VLX mal v marci relatívne pozitívny mesiac, keď sa začala nová sezóna Formuly 1. Bola to pozoruhodná vec, pretože Velas je jedným z najväčších sponzorov Ferrari a tím momentálne vedie. Preto by VLX mohol získať väčšiu trakciu v priebehu sezóny.

Velas sa zdá byť podhodnotený, zatiaľ čo jeho cena tiež prekročila 25-dňový a 50-dňový kĺzavý priemer, čo je býčí katalyzátor.

Near Protocol (NEAR)

Near Protocol je blockchainový projekt, ktorý získava silný podiel na trhu v odvetví inteligentných zmlúv. Podľa DeFi Llama má sieť TVL viac ako 203 miliónov dolárov, čo je historické maximum. Niektoré z projektov v jej sieti sú okrem iného Ref Finance a Meta Pool.

Near je dobrá kryptomena, do ktorej sa dá investovať v apríli kvôli rastu jej ekosystému a skutočnosti, že vývojári ju prechádzajú na plne rozbitú sieť. Ďalší pokrok sa očakáva v apríli. Tiež sa posunula nad kĺzavý priemer a blíži sa ku kľúčovej rezistencii na úrovni 13,97 USD. Pohyb nad touto úrovňou povedie k vyššiemu rastu.

Synthetix Network (SNX)

Synthetix Network je austrálska blockchain sieť v odvetví DeFi. Pomáha komukoľvek vybudovať svoje syntetické aktíva známe ako syntetizátory. Cene mince sa darilo dobre, keďže investori nakupovali predtým horúce mince. Posunula sa nad 25-dňové a 50-dňové MA a blíži sa ku kľúčovej úrovni odporu na úrovni 6,08 USD. Má tiež vytvorený obrátený vzor hlavy a ramien. Preto je pravdepodobné, že sa jej bude dariť aj v apríli.