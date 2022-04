10 najlepších kryptomien pre začiatočníkov

Kryptomeny sú v poslednej dobe jedny z najvýkonnejších aktív, do ktorých sa dá investovať. Napríklad, zatiaľ čo index S&P 500 vzrástol za posledných päť rokov o približne 90 %, bitcoin za rovnaké obdobie vzrástol o viac ako 3 400 %. Iným minciam sa darilo ešte lepšie. V tomto článku sa pozrieme na tie najlepšie kryptomeny, do ktorých by mali začiatočníci investovať.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin je celosvetovo najznámejšia kryptomena. Bola to prvá minca, ktorá kedy začala, a jej celková trhová kapitalizácia sa vyšplhala na viac ako 800 miliárd dolárov. BTC je dobrá kryptomena pre začiatočníkov kvôli množstvu dostupných materiálov.

Najdôležitejšie je, že BTC je zvyčajne hlavným hnacím motorom iných digitálnych mincí. Majú tendenciu stúpať, keď rastie Bitcoin a naopak. Bitcoin navyše ponúka väčšina online búrz a brokerov. V priebehu rokov tiež zaznamenal veľký úspech, pretože jeho cena vzrástla z menej ako 1 dolára na vrchol takmer 70 000 dolárov.

Ethereum (ETH)

Ethereum je gigant v blockchainovom priemysle. Ide o platformu druhej generácie, ktorá má funkcie inteligentnej zmluvy. Tieto nástroje umožňujú ľuďom vytvárať ďalšie decentralizované aplikácie (dApps). Dnes je 80 % všetkých blockchainových projektov vytvorených pomocou platformy Ethereum.

Napríklad v DeFi boli všetky populárne platformy ako AAVE, Curve, Maker a Compound postavené pomocou Etherea. Podobne v odvetví nezastupiteľných tokenov (NFT) sa Ethereum použilo na vytvorenie populárnych platforiem ako OpenSea a Axie Infinity. To isté platí aj v metaverze, kde bol použitý na vybudovanie Decentralandu.

Toto všetko sa udialo v čase, keď Ethereum čelí silnej konkurencii ako Solana, Avalanche a Terra. Keď sa presunie do siete proof-of-stake, existuje možnosť, že jej dopyt bude stále rásť.

Terra (LUNA)

Terra je ďalšou kryptomenou, do ktorej môžu začiatočníci investovať. Je vytvorený pomocou Cosmos SDK a používa sa mnohými spôsobmi. Vývojári napríklad použili Terra na vytvorenie niektorých z najväčších aplikácií DeFi, ako sú Lido, Astroport a Anchor Protocol.

Zároveň bola Terra použitá na vytvorenie niektorých z najlepších stablecoinov na svete, ako je Terra USD, ktorá má trhovú hodnotu 16 miliárd dolárov. V Južnej Kórei bola Terra použitá na vybudovanie Chai, poprednej spoločnosti na prevod peňazí. Preto bude Terra pravdepodobne v najbližších rokoch naďalej rásť.

Cosmos (ATOM)

Cosmos je platforma, ktorá hrá dôležitú úlohu v blockchainovom priemysle. Jej hlavným cieľom je využívať protokol Inter-Blockchain Communication (IBC) na podporu komunikácie kryptomien. Rieši problém, keď väčšina kryptomien spolu nekomunikuje.

Cosmos má tiež súpravu SDK, ktorá sa používa na vytváranie populárnych blockchainových projektov, ako sú Terra, ThorChain a Osmosis. Má tiež veľký podiel v spoločnosti Gravity DEX, ktorá sa má čoskoro osamostatniť. Preto je pravdepodobné, že Kozmos bude v nasledujúcich desaťročiach naďalej rásť. Vďaka tomu je dobrá kryptomena na nákup medzi začiatočníkmi.

Chainlink (LINK)

Chainlink je jedinečná kryptomena, ktorá je vhodná pre začiatočníkov aj skúsených obchodníkov. Ide o blockchainový projekt v odvetví smart oracle. Jeho úlohou je zabezpečiť fungovanie blockchainu tým, že umožní vývojárom prepojiť údaje mimo reťazca s platformami v reťazci.

V dôsledku toho je jeho práca taká dôležitá, pretože väčšina vývojárov bude vždy využívať jeho služby. Chainlink sa tiež stal popredným hráčom v overovateľnom generátore náhodných čísel (VRF). VRF pomáha podporovať bezpečnosť pre blockchain platformy. Preto je Chainlink dobrou kryptomenou pre začiatočníkov kvôli jej dôležitej úlohe v tomto odvetví.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin je ďalšia kryptomena odporúčaná začiatočníkom. Ide o mincu, ktorej cieľ je podobný Bitcoinu v tom, že pomáha ľuďom posielať peniaze. Zatiaľ čo DOGE vznikol ako vtip, jeho úloha sa v tomto odvetví stala neoddeliteľnou.

Jeho výslnie je spôsobené Elonom Muskom, najbohatším človekom na svete, ktorý ho propagoval. Mnoho ľudí teraz používa Dogecoin na uskutočňovanie niektorých transakcií a dokonca na platenie sprepitného v hoteloch.

Dogecoin je dobrá kryptomena pre začiatočníkov kvôli svojej nízkej cene a skutočnosti, že má dlhú dráhu rastu. Jeden DOGE stojí 0,144 USD, čo znamená, že len za 100 USD si môžete kúpiť 694 mincí.

Cardano (ADA)

Cardano je známa kryptomena, ktorá je všeobecne považovaná za dobrú alternatívu k Ethereu. Ide o platformu proof-of-stake, ktorá dúfa, že sa stane predvoleným miestom pre vývojárov na vytváranie svojich decentralizovaných aplikácií. Zatiaľ čo Cardano bolo založené v roku 2016, jeho funkcie smart contractu prišli až v roku 2021. V posledných mesiacoch počet vývojárov využívajúcich sieť narástol a existuje možnosť, že tento trend bude pokračovať. Vďaka tomu je to dobrý nákup pre začiatočníkov.

Cronos (CRO)

Cronos je relatívne nový blockchain projekt, ktorý sa snaží stať sa obľúbeným medzi vývojármi. Beta jeho mainnetu bola spustená v novembri 2021 a za pár mesiacov sa množstvo aktivity zvýšilo. Podľa DeFi Llama má sieť zamknutú celkovú hodnotu viac ako 4 miliardy dolárov. To je značné číslo vzhľadom na to, že je to teraz najväčšia platforma vo svojom odvetví. Preto je Cronos dobrou investíciou vďaka svojmu silnému rastu.

Filecoin (FIL)

Filecoin je platforma web3, ktorá sa snaží narušiť priemysel ukladania súborov. Využíva decentralizáciu, aby ľuďom a spoločnostiam uľahčila zlepšenie ich potrieb v oblasti skladovania. Využíva ľudí z celého sveta na poskytovanie bezplatného úložiska. Potom ich odmení tokenom FIL, ktorý má teraz hodnotu viac ako 4 miliardy dolárov. Filecoin je dobrý kryptomenový nepriateľ začiatočníkov, pretože rieši výzvu v reálnom svete.

Anchor Protocol (ANC)

Anchor Protocol je popredná platforma DeFi postavená pomocou technológie Terra. Umožňuje ľuďom vložiť kolaterál a potom si vziať pôžičky. Umožňuje tiež ľuďom zarábať peniaze poskytovaním likvidity. Za pár mesiacov má Anchor majetok vo výške viac ako 18 miliárd dolárov a toto číslo rastie. ANC sa väčšinou používa na riadenie a je pravdepodobné, že bude naďalej rásť.