10 najlepších meme mincí na kúpu na začiatku roka 2023

Okrem meme mincí Dogecoin a Shiba Inu je Web3 naplnený novými zaujímavými meme mincí až po okraj. V minulosti mnoho meme minciam chýbala užitočnosť a ich držitelia s nimi mohli robiť, okrem sledovania rastu a poklesu ceny, len veľmi málo.

Teraz Metacade, Shiba Inu, Dogecoin a mnoho ďalších mení pravidlá hry pre meme mince na Web3. Tu je zoznam 10 najlepších meme mincí, ktoré si môžete kúpiť na začiatku roka 2023:

Metacade (MCADE),

Dogecoin (DOGE),

Bonk (BONK),

Floki Inu (FLOKI),

Dogelon Mars (ELON),

Dogechain (DC),

Shiba Inu (SHIB),

YooShi (YOOSHI),

Samoyedcoin (SAMO),

Bone ShibaSwap (BONE).

1. Metacade (MCADE)

Metacade (MCADE) je zábavná a prístupná platforma na hranie hier na blockchain. Popularita projektu vzrástla po veľmi úspešnej presale akcii, v rámci ktorej môžu používatelia získať prístup k mnohým výhodám za včasné zapojenie sa do ekosystému.

Projekt si kladie za cieľ stať sa ústredným centrom celého ekosystému Web3 a poskytnúť používateľom centrálne miesto, kde sa môžu stretávať, zdieľať najnovšie herné alfaverzie a hrať tie najlepšie nové hry, ktoré možno na blockchain platforme nájsť.

Každá jednotlivá hra v ekosystéme Metacade má integrované finančné odmeny. Metacade v skutočnosti ponúkne najväčšiu zbierku herných titulov zo všetkých porovnateľných projektov, čím sa stane najväčšou herňou na blockchain.

Metacade ponúka množstvo ďalších mechaník zárobku, vďaka ktorým sa odlišuje od ostatných meme mincí. Compete2Earn (zarábanie hraním) umožňuje používateľom získavať tokeny MCADE v online herných turnajoch, Create2Earn (zarábanie tvorením) odmeňuje tvorcov obsahu za zdieľanie postrehov na platforme a Work2Earn (zarábanie prácou) vytvorí pracovné miesta pre kryptokomunitu.

>>> Presale Metacade sa môžete zúčastniť tu <<<

2. Dogecoin (DOGE)

Dogecoin alebo DOGE je decentralizovaná peer-to-peer digitálna mena, ktorá vznikla v roku 2013. Meme minca DOGE bola prvá svojho druhu — zábavná a príjemná kryptomena, ktorá bola pôvodne vytvorená ako vtip, než sa dočkala masívneho prijatia komunitou.

Dogecoin poskytuje používateľom pohodlný spôsob, ako posielať a prijímať platby bez potreby služieb tretích strán alebo bánk. Meme minca má veľkú užívateľskú základňu a aktívnu komunitu, ktorá podporuje jeho používanie, čo Dogecoin posunulo do prvej desiatky všetkých kryptomien podľa trhovej kapitalizácie.

Dogecoin vznikol ako fork meny Lucky Coin, ktorá vznikla ako fork meny Litecoin, ktorá vznikla ako fork meny Bitcoin. To znamená, že Dogecoin je jedinou meme mincou, ktorá má rovnaký základný konsenzuálny mechanizmus ako blockchain Bitcoinu.

3. Bonk (BONK)

Bonk (BONK) je nová meme minca vytvorená na blockchain Solana. Bola navrhnutá tak, aby po kolapse FTX vrátila likviditu do decentralizovaných búrz (DEX) založených na Solana. FTX a Alameda Research totiž do ekosystému Solana silne investovali, čo poškodilo dôveru investorov a došlo k veľkým odlivom zo siete.

Bonk od svojho vzniku v decembri 2022 vzrástol o viac ako 1000 %. Ako hlavná meme minca v ekosystéme Solana má potenciál v nasledujúcich rokoch výrazne rásť, pretože sieť Solana sa zotavuje.

Bonk je komunitou riadený projekt, ktorý umožňuje každému užívateľovi Solany prístup k zábavnej peer-to-peer digitálnej mene. S tokenom sa obchoduje predovšetkým na DEXoch, čo pomáha navrátiť objem do ekosystému Solana.

4. Floki Inu (FLOKI)

Floki Inu (FLOKI) je multichainová meme minca, ktorá od svojho prvého spustenia v roku 2021 zaznamenala veľký rast. Projekt FLOKI nadviazal významné partnerstvá s poprednými športovými tímami po celom svete, vrátane SSC Neapol, ktorý je prvoligovým tímom talianskej Serie A.

FLOKI prináša úžitkovosť meme mincí. Projekt vyvíja herný metaverse NFT nazvaný Valhalla; výber služieb DeFi, kde môžu užívatelia vsádzať, obhospodarovať výnosy, vypožičiavať si a požičiavať; a vzdelávaciu iniciatívu nazvanú Floki University, ktorej cieľom je naučiť nových užívateľov blockchain o budúcnosti kryptomien.

Úžitkovosť meme mincí je vzácna, vďaka čomu Floki Inu vyniká ako jeden z najlepších meme mincí, ktoré je možné práve teraz kúpiť. Projekt pokračuje v budovaní pri medvedích trhových podmienkach a jeho lukratívne sponzorské zmluvy so svetoznámymi organizáciami by mohli viesť k obrovskej miere prijatia tokenu FLOKI.

5. Dogelon Mars (ELON)

Dogelon Mars (ELON) je komunitná meme minca, ktorá sa hrá s niekoľkými najlepšími meme vo svete Web3. Názov je kombináciou slov Doge, čo bola vôbec prvá meme minca, a Elon Musk, ktorý je známym podporovateľom hnutia meme mincí.

Zatiaľ čo Dogelon Mars nemá príliš veľa ďalšieho úžitku, ako sú aplikácie alebo služby, s meme mincou je možné obchodovať peer-to-peer bez nutnosti to konzultovať s centralizovanými inštitúciami. Užívatelia môžu posielať ELON cez Ethereum, Solana, BSC a ďalšie špičkové blockchain platformy za účelom voľných transakcií po celom svete.

Projekt vydal sériu komiksov, ktoré rozprávajú príbeh Dogelona, fiktívneho psa, na ktorom je ELON založený. Tieto komiksy sú príbehy zamerané na rozprávanie a komunitu, ktoré líčia Dogelonovu cestu na Mars.

6. Dogechain (DC)

Dogechain (DC) je riešenie pre škálovanie Dogecoin na druhej vrstve, ktoré rieši najväčší nedostatok ekosystému Dogecoin – to znamená, že Dogecoin nemôže podporovať decentralizované aplikácie (dApps). Hoci je Dogecoin podľa trhovej kapitalizácie kryptomenou z prvej desiatky, nedostatok úžitkovosti, ktorý sa v ekosystéme Dogecoin nachádza, ho možno v posledných rokoch brzdí.

Dogechain je kompatibilný s Ethereum Virtual Machine , pretože vývojári upravili sidechainový stack Polygon tak, aby poskytol robustný, škálovateľný a programovateľný blockchain, ktorý prinesie Dogecoinu viac úžitku. Sieť využíva konsenzuálny mechanizmus proof-of-stake, ktorý ponúka lukratívne odmeny pre validátorov.

Všetci držitelia Dogecoin majú nárok na airdrop Dogechain. Dogecoin je možné tiež ľahko zabaliť a migrovať do blockchain Dogechain. To umožňuje držiteľom Dogecoin lepší prístup k službám DeFi, blockchain hrám a mnohému ďalšiemu bez toho, aby museli kupovať iné tokeny a pripájať sa k iným sieťam.

7. Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu (SHIB) je kryptomena, ktorá vznikla ako fork Ethereum. Vďaka tomu je Shiba Inu turingovsky úplná, čo vývojárom umožňuje vytvárať inteligentné kontrakty a nasadzovať dApps na blockchain. To samozrejme dáva Shiba Inu výhodu oproti mnohým meme minciam, pretože má vrodenú úžitkovosť.

Od svojho vzniku v roku 2020 sa Shiba Inu stala druhou najobľúbenejšou meme mincou a kryptomenou v prvej dvadsiatke podľa trhovej kapitalizácie. Cena slávne vyletela nahor po tom, čo bolo 50 % celkovej ponuky Shiba Inu airdropované Vitalikovi Buterinovi, ktorý následne spálil tokeny v hodnote 6 miliárd $ .

Shiba Inu je teraz domovom ekosystému aplikácií, vrátane Shibaverse – metaverse virtuálnej reality, ktoré obsahuje mnoho jedinečných aplikácií. Shiba Inu bude mať tiež riešenie pre škálovanie na druhej vrstve nazvanej Shibarium, ktoré zlepší výkon blockchain a zaistí väčšiu priepustnosť siete Shiba Inu.

8. YooShi (YOOSHI)

YooShi (YOOSHI) začínala ako klasická meme minca, ktorej chýbala úžitkovosť. Komunita, ktorá YOOSHI prijala, však čoskoro začala vytvárať ďalšie aplikácie, ktoré boli s tokenom YOOSHI kompatibilné. Teraz sa YooShi inšpiruje k tomu, aby znovu dosiahol dlhodobý úspech projektu Shiba Inu.

Ekosystém YooShi podporuje množstvo hier typu play-to-earn, ktoré hráča odmeňujú tokenami YOOSHI. Hlavným cieľom ekosystému YooShi je stať sa najväčším herným NFT metaverse, ktorý ponúka obrovské množstvo zberateľských predmetov, ktoré je možné nasadiť a použiť na získanie kryptomenových odmien v online hrách.

Značka YooShi je inšpirovaná Yoshim, postavičkou z hier Super Mario. To odráža snahu projektu stať sa meme mincou zameranou na hry, pretože ekosystém už začal podporovať výber rôznych titulov založených na blockchain.

9. Samoyedcoin (SAMO)

Samoyedcoin (SAMO) je meme minca založená na blockchain Solana. Vznikol počas býčieho trhu v roku 2021, teda priamo uprostred mánie okolo meme mincí a explozívnej cenovej explózie Solana.

Projekt SAMO poznamenal, že víziou projektu je urýchliť „prijatie, vývoj a rast“ ekosystému Solana. V tom čase bol Solana málo atraktívny pre meme mince a SAMO možno považovať za priekopníka meme mincí založených na Solana.

Po výbušnej cenovej explózii v roku 2021 sa SAMO počas medvedieho trhu stretával s problémami. Hodnota tokenu výrazne klesla, ale ak sa vráti dopyt po tokene, môže znovu dosiahnuť svoje predchádzajúce maximá. K tomu môže dôjsť počas veľkých býčích pohybov na kryptotrhu, pretože meme mince sú dostupným vstupným bodom pre nových používateľov kryptomien.

10. Bone ShibaSwap (BONE)

Bone ShibaSwap je jedným z troch tokenov, ktoré uľahčujú vylepšené funkcie DeFi v ekosystéme Shiba Inu. Samotný BONE je riadiacim tokenom pre ShibaSwap, čo je DEX postavený na Shiba Inu, ktorý uľahčuje peer-to-peer obchodovanie v sieti.

BONE je možné použiť na hlasovanie o návrhoch na správu ShibaSwapu. ShibaSwap má pokročilý mechanizmus odmien, ktorý používateľom poskytuje pasívny príjem, keď na platforme nakupujú a predávajú digitálne aktíva. Užívatelia môžu poskytovať likviditu, farmárčiť odmeny a voľne obchodovať na burze ShibaSwap.

BONE bol vytvorený vo chvíli, keď sa Shiba Inu začal rozbiehať. Pomohol ekosystému priniesť viac úžitkovosti a dodnes je neoddeliteľnou súčasťou spôsobu fungovania Shiba Inu. Ide o jedinečnú meme mincu, ktorá by mohla investorom v nasledujúcich rokoch priniesť značné výnosy.

Ktoré meme mince sú teraz najlepšie na nákup?

Za jednu z najlepších investičných príležitostí na začiatku roka 2023 je bezpochyby považovaná Metacade. Je oveľa novší ako Dogecoin alebo Shiba Inu a svojej komunite ponúka rozsiahlu úžitkovosť. Projekt by sa mohol stať popredným menom v oblasti blockchain hier vďaka tomu, že poskytuje rozsiahlu zbierku herných titulov na jednom mieste.

Zatiaľ je Metacade stále vo fáze presale. To znamená, že má obrovský potenciál budúcich výnosov, pretože presale je najskoršou fázou investície do kryptomien. Cena MCADE v priebehu akcie stúpa z 0,008 $ na 0,02 $, takže sa na to nezabudnite pozrieť, než bude neskoro.