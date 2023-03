10 najlepších penny kryptomien, do ktorých je možné teraz investovať

Nájsť celkovo najlepšie penny kryptomeny na kúpu je vždy zložitá úloha, pretože do sveta kryptomien vstupuje každý deň mnoho nových projektov. Penny kryptomenové projekty sú však obľúbenou investičnou voľbou, pretože nízke ceny tokenov často znamenajú, že majú vysoký potenciál generovať investorom výnosy.

Ktoré penny kryptomeny sú najlepšou investíciou?

Pri hľadaní najlepšieho projektu penny kryptomeny, ktorý môžete pridať do svojho portfólia, treba hľadať mnoho vlastností a v niektorých ohľadoch sa táto skúsenosť podobá hľadaniu silných penny akcií. Najdôležitejším prvkom každej kvalitnej penny kryptomeny je užitočnosť tokenu, takže preskúmanie prípadov použitia a role natívneho tokenu je rozhodujúce.

Tu je desať najlepších projektov penny kryptomien na základe konsenzu odborníkov na penny kryptomeny, z ktorých každý ponúka inovatívne využitie technológie blockchain a šancu na veľké zisky pre skorých investorov.

AltSignals (ASI) Metacade (MCADE) BitTorrent (BTT) Dogecoin (DOGE) Basic Attention Token (BAT) Ripple (XRP) Tron (TRX) Shiba Inu (SHIB) Cardano (ADA) Cronus (CRO)

AltSignals — neuveriteľný poskytovateľ obchodných signálov novej generácie

Čo je AltSignals?

AltSignals je projekt, ktorý sa zameriava na poskytovanie vysoko kvalitných obchodných signálov svojim užívateľom – vrátane obchodníkov s kryptomenami aj na iných trhoch. Projekt je v súčasnosti pravdepodobne najznámejší vďaka svojmu špičkovému produktu AltAlgo™, vďaka ktorému spoločnosť AltSignals poskytla viac ako 1 500 obchodných signálov s neuveriteľnou 64 % úspešnosťou.

Tím AltSignals pokračuje v posúvaní hraníc možností, aby svojim užívateľom poskytol najlepší zážitok vo svojej triede, a pri budovaní svojej platformy pre obchodné signály novej generácie – ActualizeAI – uvádza na trh token ASI.

ActualizeAI bude využívať najnovšie metodiky strojového učenia, vrátane spracovania prirodzeného jazyka (NLP) a posilňovania učenia, aby používateľom poskytla obrovský náskok pred konkurenciou. ASI je kľúčom k zaisteniu včasného prístupu k produktu ActualizeAI a taktiež umožňuje držiteľom vstúpiť do exkluzívneho klubu AI Members Club, ktorý poskytuje príležitosť získať odmeny a prispieť k vývoju produktu.

Aké sú dôvody na investovanie do AltSignals?

Je takmer neslýchané, aby presale projekt s vysoko zľavneným tokenom mal už existujúcu užívateľskú základňu, ale AltSignals sa môže pochváliť už 50 000 užívateľmi, pričom hodnotenie 4,9/5 Trustpilot ukazuje, že tím je schopný masívne plniť svoje úlohy.

Tím urobil rad premyslených strategických rozhodnutí, vrátane toho, že bude zavedený mechanizmus spätného odkúpenia a spaľovania, pokiaľ to komunita bude považovať za prínosné. Obrovský záujem o presale ASI, ktorý možno pozorovať naprieč investičnými kruhmi, nie je žiadnym prekvapením, pretože projekt AltSignals by mohol byť vzácnou príležitosťou na získanie tokenu určeného pre veľké časy.

Metacade — najlepšia penny kryptomena na kúpu pre gaming

Čo je Metacade?

Metacade je projekt v oblasti GameFi, ktorý buduje komplexný herný ekosystém s využitím natívneho tokenu projektu, MCADE. Srdcom herného ekosystému Metacade je najväčšia herňa na svete, ktorá umožní projektu uspokojiť obrovské množstvo rôznych herných štýlov.

Súčasťou projektu je rozsiahly systém odmien, ktorý používateľom umožňuje získavať odmeny nielen za hranie hier, ale aj za ďalšie činnosti, ktoré sú prínosom pre širší ekosystém, ako je zapojenie do komunity alebo písanie recenzií hier.

Pozornosť analytikov upútal aj program Metagrants, ktorý umožňuje vývojárom ponúknuť svoje herné nápady komunite Metacade. Držitelia MCADE potom môžu hlasovať o financovaní týchto projektov a pomáhať tak určovať smer herného ekosystému v budúcnosti.

Prečo by ste si mali kúpiť Metacade?

Kryptografický penny projekt Metacade je považovaný za jednu z najlepších investičných príležitostí do penny kryptomeny vďaka obrovskej užitočnosti, ktorú token MCADE poskytuje. S rastúcou užívateľskou základňou ekosystému sa pravdepodobne výrazne zvýši nákupný tlak na MCADE, čo by mohlo znamenať veľké odmeny pre tých investorov, ktorí budú schopní nakúpiť dostatočne skoro.

BitTorrent — najlepšie z penny kryptomien pre zdieľanie súborov

Čo je BitTorrent?

Projekt BitTorrent Crypto je iniciatíva, ktorej cieľom je spojiť silu technológie blockchain so svetoznámym protokolom BitTorrent. Projekt vyvíja nadácia Tron Foundation a využíva decentralizovanú povahu blockchain v snahe vytvoriť bezpečnejšiu, súkromnejšiu a efektívnejšiu platformu pre zdieľanie a distribúciu digitálneho obsahu.

V jadre BitTorrent Crypto využíva penny kryptomenu BTT, ktorá je navrhnutá tak, aby motivovala užívateľov k zdieľaniu šírky pásma a úložných zdrojov výmenou za odmenu v podobe kryptografických platieb. Vzniká tak výkonná peer-to-peer sieť, ktorá používateľom umožňuje rýchlo a bezpečne zdieľať veľké súbory bez toho, aby sa museli spoliehať na centralizované servery, čo je pre penny token presvedčivý prípad využitia.

Vďaka službe BitTorrent Crypto môžu používatelia využívať rýchlejšie sťahovanie, spoľahlivejšie zdieľanie súborov a väčšie súkromie, pričom za svoje príspevky získavajú odmeny. Vďaka využitiu sily technológie blockchain predstavuje BitTorrent Crypto významný krok vpred v evolúcii peer-to-peer zdieľania súborov a ponúka používateľom bezpečnejšiu a efektívnejšiu platformu na zdieľanie a distribúciu digitálneho obsahu.

Prečo by ste si mali kúpiť BitTorrent?

BitTorrent sa môže pochváliť obrovskou užívateľskou základňou obsahujúcou viac ako 100 miliónov užívateľov, čo dáva BTT značnú výhodu, pokiaľ ide o prijatie a potenciálne sieťové efekty. Penny kryptomena BTT už bola integrovaná aj do niekoľkých populárnych torrentových klientov, ako sú uTorrent a BitTorrent, a vďaka tomu môžu používatelia ľahko začať token zarábať a používať.

Držitelia BTT sa domnievajú, že token má v ekosystéme BitTorrent jasnú užitočnosť, a ak bude počet užívateľov rásť, mohlo by to vytvoriť samopodporujúci sieťový efekt, kedy čím viac užívateľov sa zapojí, tým cennejšia sa penny kryptomena BTT stane.

Dogecoin — najlepšia penny kryptomena pre podpornú komunitu

Čo je Dogecoin?

Dogecoin je vôbec prvý meme coin, ktorý vznikol v roku 2013, kedy jeho tvorca Billy Markus spustil projekt ako reakciu na serióznosť bitcoinovej komunity. Dogecoin od tej doby prešiel neuveriteľnou cestou a dokázal, že sa nespočet odporcov mýli, keď sa po celé roky držal blízko vrcholu rebríčkov trhovej kapitalizácie kryptomien.

Dogecoin je jedným z digitálnych aktív, ktorých primárne využitie spočíva v nahradení fiat meny, a napriek pomalému nástupu si Dogecoin v oblasti kryptografických platieb vedie dobre. A to aj napriek tomu, že projekt nepodporuje inteligentné kontrakty, a tento úspech je sčasti zásluhou neuveriteľnej komunity, ktorá nadšene podporuje nových držiteľov a užívateľov.

DOGE je token, ktorý bude mať väčšina investorov, ktorí nakupujú penny kryptomeny, v určitom okamihu vo svojej kryptopeňaženke, a vzhľadom na rast digitálnych mien po celom svete je to jeden z projektov, ktorý sa pravdepodobne v určitom okamihu presunie z kategórie penny investícií do kryptomien, pretože v nadchádzajúcich rokoch prekročí hodnotu jedného dolára.

Prečo by ste si mali kúpiť Dogecoin?

Dogecoin je ideálna penny kryptomena pre nováčikov v kryptomenách, pretože obrovská komunita je známa tým, aká je ústretová a priateľská. To znamená, že s rastúcim povedomím o penny kryptomenách a trhu ako celku by Dogecoin mohol byť projektom, ktorý zaznamená obrovský rast a držiteľom uzamkne veľké zisky.

Basic Attention Token — použitie digitálnych tokenov na odmeňovanie tvorcov

Čo je Basic Attention Token?

Basic Attention Token je projekt, ktorý chce odmeňovať tvorcov za obsah, ktorý vytvárajú, a používateľov za reklamy, ktoré si môžu zvoliť. Na dosiahnutie tohto cieľa projekt využíva natívny token BAT ako prostriedok smeny za požadované digitálne platby.

Basic Attention Token je často považovaný za jeden z najsilnejších produktov zo všetkých penny kryptomien s prehliadačom Brave Browser. Ten konkuruje prehliadačom Google Chrome a Microsoft Edge a v priebehu času uľahčuje distribúciu tokenov BAT od inzerentov k používateľom a od používateľov k tvorcom obsahu.

Len tie najlepšie penny kryptomeny majú taký silný prípad použitia ako BAT, ale niet pochýb o tom, že hoci tento projekt môže byť fenomenálnym využitím digitálnych tokenov, nachádza sa na silne konkurenčnom trhu, na ktorom bude ťažké konkurovať.

Prečo by ste si mali kúpiť Basic Attention Token?

Tokeny BAT sú absolútne zásadnou súčasťou spôsobu, akým Basic Attention Token vydáva svoje kryptografické odmeny užívateľom, a tak investori môžu očakávať, že s rastúcim počtom užívateľov prehliadača Brave by mala rásť aj hodnota tokenu BAT, pretože pre fungovanie platformy ich bude treba viac.

S ohľadom na túto skutočnosť je BAT silným uchádzačom o najlepšiu penny kryptomenu. Projekt bude mať pred sebou výzvu, aby zobral kontrolu nad trhom technologickým gigantom, ale aj malý kúsok obrovského trhu s prehliadačmi by stačil na to, aby cena BAT prudko vzrástla.

Ripple — najlepšia penny kryptomena pre prípady použitia v bankovníctve

Čo je Ripple?

Ripple je platobný protokol a digitálna mena založená na blockchain, ktorej cieľom je revolučne zmeniť spôsob, akým ľudia prevádzajú peniaze po celom svete. Spoločnosť Ripple bola založená v roku 2012 a aj napriek problémom s Komisiou pre cenné papiere a burzy sa rýchlo stala jednou z najrozšírenejších blockchain platforiem vo finančnom odvetví.

Srdcom siete Ripple je XRP, natívny token používaný na uľahčenie transakcií v sieti. Tokeny XRP sú navrhnuté ako rýchly a efektívny spôsob cezhraničného pohybu peňazí, keď transakcie trvajú len niekoľko sekúnd a poplatky sú výrazne nižšie ako pri tradičných platobných metódach.

Ripple sa odlišuje od mnohých projektov penny kryptomien svojim firemným využitím a zameraním na spoluprácu s inštitúciami TradFi, nie proti nim. Ripple spolupracuje s viac ako 300 bankami a finančnými inštitúciami po celom svete, vrátane spoločností Santander a American Express, ktoré jeho technológiu využívajú na uľahčenie cezhraničných platieb.

Prečo by ste si mali kúpiť Ripple?

XRP, ktorá je dlhodobo považovaná za jednu z najlepších penny kryptomien, by mohol predstavovať významný krok vpred vo vývoji technológie blockchain a ponúkať rýchly, bezpečný a efektívny spôsob prevodu peňazí po celom svete. Technológia stojaca za Ripple je všeobecne považovaná za významnú inováciu vo finančnom odvetví, ktorá má potenciál v nasledujúcich rokoch zmeniť spôsob, akým posielame a prijímame peniaze, a ak sa projektu tento rok podarí prekonať žalobu Komisie pre cenné papiere a burzy, potom XRP nemusí byť penny kryptomenou príliš dlho.

Tron — najlepšia penny kryptomena na kúpu pre zábavný priemysel

Čo je Tron?

Tron je decentralizovaná zábavná platforma založená na blockchain, ktorej cieľom je zmeniť spôsob, akým používatelia internetu konzumujú a zdieľajú digitálny obsah. Cieľom platformy Tron, ktorú v roku 2017 spustil Justin Sun, je vytvoriť efektívnejší a decentralizovaný zábavný priemysel, v ktorom spoločne tvorcovia obsahu a spotrebitelia môžu komunikovať priamo namiesto toho, aby sa spoliehali na veľkých firemných prostredníkov.

Srdcom siete Tron je TRX, kryptomena používaná na pohon platformy. TRX je často považovaný za obľúbenú penny kryptomenu, do ktorej sa oplatí investovať, pretože má veľkú užitočnosť vo svojej úlohe motivovať tvorcov obsahu a spotrebiteľa k účasti v ekosystéme Tron a tiež uľahčovať transakcie a ďalšie činnosti v sieti.

Platforma Tron ponúka množstvo nástrojov a služieb pre tvorcov obsahu, vrátane platformy pre distribúciu obsahu, platformy pre crowdfunding, platformy pre sociálne médiá a ďalších. Ponúka tiež vysokorýchlostnú, nízkonákladovú blockchain sieť, ktorá dokáže spracovať až 2 000 transakcií za sekundu, čo z nej robí jednu z najrýchlejších blockchain sietí na svete, a to vysvetľuje, prečo je Tron často uvádzaný ako možná najlepšia penny kryptomena na kúpu.

Prečo by ste si mali kúpiť Tron?

Tron a TRX sú podľa mnohých v tejto oblasti významnou inováciou v zábavnom priemysle, pretože ponúkajú decentralizovanú a zjednodušenú platformu pre vzájomnú interakciu tvorcov obsahu a spotrebiteľov.

Projekt má mnoho priaznivcov, ktorí tvrdia, že TRX je najlepšia kryptomena na kúpu vzhľadom na počet vývojárov, ktorí na platforme práve pracujú, ale s vysokou trhovou kapitalizáciou je ťažké TRX považovať za najlepšiu penny kryptomenu na investovanie oproti niektorým projektom v skoršej fáze.

Shiba Inu — najlepšia penny kryptomena pre meme mince na Ethereum

Čo je Shiba Inu?

Shiba Inu je jednou z mnohých meme mincí, ktoré šli v stopách Dogecoin, a tento projekt si tiež vybudoval vášnivú komunitu priaznivcov rovnakým spôsobom, ako sa to podarilo Dogecoin. Shiba Inu vznikol až v roku 2020, ale šíril sa ako požiar naprieč platformami sociálnych médií a stal sa jedným z výrazných projektov, pričom v dôsledku vysokej ponuky ide aj naďalej o penny kryptomenu.

K úspechu projektu pravdepodobne prispelo aj to, že SHIB zostal penny kryptomenou, ale aj to, že sa úspešne preorientoval na decentralizovanú finančnú platformu, ktorá tokenu pridáva užitočnosť. Veľká časť dlhovekosti projektu je výsledkom schopnosti tímu realizovať strategický pivot, a to je kvalita, ktorú by investori, ktorí chcú kúpiť penny kryptomeny, mali považovať za veľmi dôležitú pre kvalitu investície.

Prečo by ste si mali kúpiť Shiba Inu?

SHIB pravdepodobne zostane popri Dogecoin najobľúbenejšo penny kryptomenou pre nováčikov, čo mu dáva obrovskú výhodu oproti zložitejším projektom, ktoré vyžadujú oveľa viac výskumu a porozumenia.

SHIB má tiež výhodu oproti Doge, pretože vďaka tomu, že je v sieti Ethereum, môže využívať inteligentné kontrakty a práve inteligentné kontrakty mu umožnili prejsť na DeFi. Pokiaľ sa podarí nadviazať na doterajší úspech, mohli by držitelia zaznamenať ďalší veľký nárast ceny vďaka prílivu užívateľov, ktorí chcú nakupovať penny kryptomeny, pretože blockchain sa časom stane mainstream.

Cardano — najlepšia penny kryptomena na investovanie do 1. vrstvy protokolu

Čo je Cardano?

Cardano je decentralizovaný blockchain projekt, ktorý mnohí analytici považujú za špičkovú kryptomenu, do ktorej sa oplatí investovať. Založil ho Charles Hoskinson, jeden zo spoluzakladateľov Ethereum, a bol vytvorený s cieľom vyriešiť niektoré hlavné obmedzenia predchádzajúcich blockchain technológií, ako je napríklad škálovateľnosť.

Cardano používa jedinečný konsenzuálny algoritmus proof-of-stake známy ako Ouroboros, ktorý je navrhnutý tak, aby bol energeticky účinnejší ako algoritmus proof-of-work používaný v Bitcoin a Ethereum, čo z neho robí udržateľnejší blockchain variant, ktorý je menej náročný na zdroje, a znižuje tak svoju uhlíkovú stopu. To pomohlo priviesť ku Cardano množstvo ekologicky šetrných projektov, napríklad na pomoc s bilanciou uhlíkových kreditov, a mohlo by to byť dôvodom, prečo Cardano figuruje na všetkých hlavných centralizovaných burzách.

Cardano sa môže pochváliť viacvrstvovou architektúrou, ktorá oddeľuje účtovnú knihu transakcií od výpočtovej vrstvy, na ktorej bežia inteligentné kontrakty. To umožňuje väčšiu flexibilitu a škálovateľnosť, pretože každá vrstva môže byť aktualizovaná nezávisle bez toho, aby ovplyvnila ostatné, a podľa niektorých názorov sa dobre hodí pre projekty s vysokou úrovňou výpočtov, ako je napríklad metaverse herná platforma alebo podobné projekty.

Cieľom Cardano je tiež podporovať interoperabilitu medzi jednou blockchain platformou a druhou, čo umožní bezproblémový prenos kryptoaktívnych a dát medzi rôznymi sieťami. To je dosiahnuté pomocou sidechainov, čo sú samostatné reťazce, ktoré môžu komunikovať s hlavným blockchain Cardano a napomáhajú vyššej efektivite.

Prečo by ste si mali kúpiť Cardano?

Cardano kladie veľký dôraz na udržateľnosť a je navrhnuté tak, aby bolo energeticky úspornejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu než mnoho iných blockchain projektov. Vzhľadom na to, že obavy o životné prostredie sú vo svete financií stále dôležitejšie, mohlo by sa vďaka tomu Cardano stať atraktívnou voľbou pre investorov, ktorí uprednostňujú udržateľnosť, a radí ADA medzi najsilnejšie penny kryptomeny.

Projekt má špecializovaný tím vývojárov a silnú komunitu priaznivcov, ktorí aktívne pracujú na zdokonaľovaní projektu a vývoji nových aplikácií pre jeho technológiu; to znamená, že od investorov do fanúšikovských tokenov až po vodičov elektromobilov existuje pre ADA rôznorodá škála podporovateľov, čo znamená, že Cardano má potenciál v nasledujúcich rokoch ďalej rásť a vyvíjať sa.

Vďaka viacvrstvovej architektúre a zameraniu na interoperabilitu je Cardano univerzálnejším blockchain projektom ako mnoho iných v tejto oblasti, čo znamená, že by mohol zaznamenať nákupný tlak vďaka potenciálu využitia v širokej škále odvetví a aplikácií. Vzhľadom na to, že sa sektor blockchain stále rozširuje, mohla by táto všestrannosť urobiť z Cardano cenné aktívum pre investorov, ktorí hľadajú dlhodobú investíciu, a to aj napriek jeho relatívne vysokej trhovej kapitalizácii.

Cronos — najlepšia penny kryptomena využívaná kryptografickými burzami

Čo je Cronos?

Väčšina kryptografických búrz používa takzvaný „exchange token“, ktorý pomáha zaisťovať likviditu na ich platformách, a Cronos je exchange token populárnej kryptografickej burzy crypto.com. Táto burza hostí najrôznejšie kryptomeny, ako sú fanúšikovské tokeny, kryptohry, projekty predávajúce virtuálne pozemky a ďalšie, a tak CRO prichádza s veľkou dávkou užitočnosti. Umožňuje tiež staking tokenov za účelom získania kryptomenových odmien, takže držanie tokenu CRO je veľmi atraktívne.

Burza crypto.com sa ukázala byť veľmi populárna, a hoci ešte nevydala vlastnú blockchain platformu, ako je projekt Binance Smart Chain, je v kryptografickom priestore braná veľmi vážne.

Prečo by ste si mali kúpiť Cronos?

CRO je často považovaný za jeden z najlepších projektov penny kryptomien vďaka obrovskej užívateľskej základni, ktorou sa burza môže pochváliť. Token, ktorý odmeňuje používateľov za staking, ponúka držiteľom ďalší rozmer investície, a pretože crypto.com ponúka rastúci počet digitálnych aktív, je len prirodzené, že sa jeho cena postupom času zvyšuje.

Sú penny kryptomeny dobrou investíciou?

Penny kryptomeny môžu byť skvelou investíciou za predpokladu, že projekty ponúkajú reálny potenciál rovnako ako iné investície, napríklad penny akcie. Najsľubnejšie penny kryptomeny pre veľké zisky sú často vo svojich raných fázach, ale najdôležitejšie sú základy projektu.

Záver: aké kryptomeny je najlepšie kúpiť práve teraz?

Je jasné, že vybrať najlepšie penny kryptomeny na investovanie je ťažké, ale AltSignals je jasne o úroveň vyššie ako väčšina projektov, a to s obrovskou existujúcou užívateľskou základňou a najnižšími cenami tokenov v presale ASI.

Súvisiace najčastejšie otázky ku kryptomenám

Ktoré penny kryptomeny v roku 2023 vyletí nahor?

Je mnoho uchádzačov o najlepšie penny kryptomeny a vzhľadom na to, že existuje toľko penny kryptomenových projektov, môžeme očakávať, že v roku 2023 zaznamená obrovský rast nejeden z nich. Zatiaľ čo SHIB je silným kandidátom na najlepšie penny kryptomeny, presale ASI od AltSignals vyzerá, že sa v roku 2023 dostane na vrchol najlepších penny kryptomien vďaka maximalizácii ziskov.

Ktoré krypto má potenciál tisícnásobku?

Mnoho z najlepších penny kryptomien sa považuje za najlepší kryptomenový projekt, ale absolútne najlepšie penny kryptomenou bude pravdepodobne projekt AltSignals, ktorý ponúka vysoký potenciál vedľa veľmi nízkej celkovej trhovej kapitalizácie.

Oplatí sa kupovať penny kryptomeny?

Väčšina investorov hľadá kryptomenové projekty, ktoré dopĺňajú vyvážené portfólio. Mnohí investori do penny kryptomien sa domnievajú, že investovaním do penny kryptomien zarobia viac peňazí, ale to závisí aj od celkovej trhovej kapitalizácie projektov.

Čo je penny kryptomena?

Termín penny kryptomena neznamená výhradne kryptomenu s cenou pod jeden cent, ale zvyčajne sa vzťahuje na kryptoprojekty, ktoré majú tokeny dostupné za menej ako dolár. Vzhľadom na to, že ponuka tokenov ovplyvňuje aj celkovú trhovú kapitalizáciu projektov, existujú najrôznejšie druhy penny kryptomien — fanúšikovské tokeny, projekty zamerané na odvetvie platieb za nabíjanie elektromobilov, a dokonca tokeny pre finančné inštitúcie, ktoré tokenizujú svoje aktíva, aby sa stali digitálnymi aktívami — existujú penny kryptomeny takmer pre každé odvetvie.

