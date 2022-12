Keďže kryptosvet sa neustále rýchlo rozširuje, investovanie do nových digitálnych aktív môže byť zložité, ale aj veľmi lukratívne.

Aby ste sa uistili, že robíte inteligentné rozhodnutia s predpredajnými investíciami, táto príručka obsahuje rozsiahly pohľad na pripravované projekty – načrtáva, ako môžu investori nájsť svoje ideálne aktívum zo všetkých najlepších možností predpredaja kryptomien, ktoré sú práve teraz k dispozícii.

Tu je 10 najlepších predpredajov kryptomien, do ktorých môžete investovať, s recenziami každého projektu.

Najlepšie predpredaje kryptomien na investovanie práve teraz

Pri pohľade do budúcnosti na 2022 naše vyhľadávanie odhalilo lákavú škálu predpredajov kryptomien pripravených na investíciu. Z ponúk na stole tieto vynikali ako mimoriadne lákavé vyhliadky.

Metacade (MCADE) EstateX (ESX) LunaOne (XLN) Starostlivosť o spánok (SLEEP) Avoteo (AVO) WeSendit (WSI) Toon Finance (TFT) Artefakt (ARTY) Metropoly (METRO) Bet2ken (BTK)

10 najlepších predpredajových kryptomien na nákup v 2022 skontrolované

Metacade je cieľom Web3 pre všetky veci metaverzného hrania, ktoré umožňuje hráčom aj kryptografickým fanatikom komunikovať v rýchlo rastúcom svete Play2Earn.

Umožňuje používateľom odmeňovať ich tokenmi MCADE zakaždým, keď zdieľajú recenzie, verzie alfa alebo iné užitočné zápisy – vytvára centrum, kde sa hráči môžu dozvedieť viac o GameFi a zároveň sa ponoriť do tohto rozširujúceho sa ekosystému.

S ambicióznou víziou posúvajúcou sa vpred do 2022, ktorej cieľom je 10x zdvojnásobiť svoju hodnotu ako jeden z najhorúcejších nových metaverse tokenov na trhu, stojí Metacade v popredí premostenia dostupnosti medzi začínajúcimi vývojármi hier. hráči naprieč platformami kdekoľvek v súčasnosti existujú.

Metacade, vzrušujúca nová platforma tokenov metaverse, je plná funkcií, ktoré určite pritiahnu hráčov zo všetkých demografických skupín.

Turnaje a žrebovania cien sú len niektoré z jej ponúk – pričom Metagrants tiež poskytuje inovatívnu príležitosť pre členov financovať svoje vlastné hry prostredníctvom súťažného systému hosťovaného vo virtuálnej arkáde.

Používatelia môžu mať dokonca možnosť otestovať si tituly spoluprácou s vývojármi hier – v rámci tohto jedinečného ekosystému Play2Earn si môžu potenciálne zarobiť.

S takýmito fascinujúcimi vyhliadkami na palube má skutočne taký potenciál na 10-násobné zisky oproti roku 2023?

Metacade , metaverse token spojený s prekvitajúcim rastom trhu GameFi 10x tradičného hrania do roku 2025 (Crypto.com), sa má čoskoro spustiť.

S predpredajnou cenou 0,020 USD za token MCADE a 1,4 miliardami tokenov v obehu pri jeho počiatočnej verejnej ponuke investori očakávajú odhadované potenciálne zvýšenie trhovej kapitalizácie z 28 miliónov USD na neuveriteľný desaťnásobný nárast – až po pôsobivú hodnotu. na 300 miliónov dolárov (280 miliónov dolárov).

Sektor GameFi sa rozbieha a s ním prichádza nová generácia metaverse tokenov. Kryptosvet si už všimol, ako napríklad The Sandbox a Decentraland, ktorých trhové kapitalizácie dosiahli neuveriteľné výšky a v roku 2021 dosiahli vrchol na úrovni 6,5 miliardy USD a 7 miliárd USD!

Ak bude Metacade nasledovať tento vzor, všetky znaky poukazujú na to, že jej ocenenie do roku 2023 100-násobne vzrastie – dosiahne impozantnú hranicu 2,8 miliardy dolárov, ktorú by bolo možné dosiahnuť, ak sa odhady celkovej veľkosti odvetvia ukážu ako presné (Crypto.com predpovedá rast až na 50 miliárd).

Bude sa história opakovať? Iba čas ukáže…

Metacade je v najlepšej pozícii, aby mohla ťažiť z rýchleho rastu technológií GameFi a metaverse, pričom už bola svedkom toho, aké úspešné môžu byť nové tokeny ako The Sandbox a Decentraland.

So svojimi plánmi stať sa hlavným hráčom v tomto rýchlo sa rozvíjajúcom priestore, môžu prví používatelia čoskoro získať obrovské odmeny – s potenciálom zárobku až 10-násobku toho, čo pôvodne investovali!

Do predpredaja Metacade sa môžete zapojiť tu .

2. EstateX (ESX)

EstateX sa pripravuje na jeden z najlepších predpredajov kryptomien tohto roka, pričom jeho inovatívny koncept už priťahuje široké publikum.

Projekt plánuje revolúciu v investovaní do nehnuteľností tým, že ľuďom na celom svete poskytne prístup a cenovú dostupnosť pri vlastnení nehnuteľností prostredníctvom „čiastkového vlastníctva“.

S každým nákupom alebo predajom uskutočneným prostredníctvom ESX (natívny token EstateX) môže EstateX potenciálne využiť rastúci európsky tokenizovaný trh s nehnuteľnosťami, o ktorom sa očakáva, že v priebehu štyroch rokov dosiahne 1,5 bilióna EUR.

Prostredníctvom EstateX sa investori môžu pripojiť k novému revolučnému blockchain systému, kde sú vlastnícke podiely vysoko bezpečné a transparentné.

Budú mať prístup ku globálnym obchodným príležitostiam 24 hodín denne, 7 dní v týždni na sekundárnom trhu platformy – a tiež si budú môcť rýchlo požičať pomocou tokenov krytých aktívami.

Navyše, v roku 2022 sa dokonca zapoja do pomoci pri rozhodovaní, ktoré vlastnosti by mali byť súčasťou tohto inovatívneho krypto projektu DAO!

3. LunaOne (XLN)

LunaOne robí tento rok obrovské vlny v krypto priestore – a má na to dobrý dôvod. Tento projekt metaverse bude všestranný virtuálny svet, ktorý sa bude používať na hranie, podnikanie a vzdelávacie účely.

Ako decentralizovaná autonómna organizácia (DAO) majú držitelia tokenov priamy vplyv na to, ako LunaOne funguje; Navyše si budú môcť užiť množstvo špičkových funkcií, ako sú streamovacie platformy so vstavanými systémami odmeňovania, kompatibilita s náhlavnými súpravami pre virtuálnu realitu a dokonca aj personalizované avatary v rámci vlastných vesmírov ich používateľov.

Nie je žiadnym prekvapením, že mnohí ju oslavujú ako jednu z najlepších mincí Web 3.0 na svete – nenechajte si ujsť možnosť zapojiť sa!

Pripravte sa pripojiť sa k viac ako 7 600 nadšencom kryptomien vo veľmi očakávanom predpredaji LunaOne. Ako platforma postavená na technológii Binance Smart Chain môžu používatelia zažiť nízke sieťové poplatky a tešiť sa na vykonávanie transakcií s XLN – jeho natívnym tokenom.

Na tejto vzrušujúcej ceste vás určite čaká veľa odmien, takže si to nenechajte ujsť.

4. Starostlivosť o spánok (SPÁNOK)

Sleep Care je nastavená tak, aby spôsobila revolúciu v rastúcej oblasti „Social-Fi“ ako inovatívna platforma založená na blockchaine, ktorá platí používateľom za ich spánkové návyky.

S využitím GPS a telesných senzorov prepojených so zariadeniami iOS alebo Android, Sleep Care vytvára dátovú mapu kvality spánku, ktorá odmeňuje používateľov v žetónoch $SLEEP po piatich hodinách pokojného spánku.

Pre tých, ktorí si myslia, že môžu poraziť konkurenciu každý mesiac; dokonca budú dostupné ceny v rebríčkoch. Teraz môžete dostať zaplatené, zatiaľ čo chytíte nejaké Zzz – už to nebude lepšie.

Inovatívny prístup spoločnosti Sleep Care ku kryptomenám jej už v kryptosvete vyslúžil oddaných fanúšikov.

Vďaka komunitným funkciám, ako je porovnávanie spánkových návykov a vstavaný mechanizmus spaľovania, investori hľadajú $SLEEP pre vzrušujúce dlhodobé výnosy. Pozrite sa na to; tento drahokam s nízkou kapitalizáciou môže byť vašou vstupenkou k finančnému úspechu.

5. Avoteo (AVO)

Avoteo otriasa svetom kryptomien svojim inovatívnym predpredajom v roku 2022. Avoteo ponúka platformu crowdfundingu založenú na blockchaine a jeho cieľom je revolúcia v procese získavania kapitálu pre startupy na celom svete.

Pre držiteľov AVO môže hlasovanie o zaujímavých projektoch viesť nielen k zmene, ale aj k pasívnemu príjmu prostredníctvom funkcií zdieľania zisku.

Okrem toho je tu ešte viac: začínajúce podniky, ktoré hľadajú nezávislých pracovníkov, zistia, že ich potreby uspokoja aj vďaka možnostiam trhu zručností a používatelia, ktorí investujú, budú mať prístup k hmatateľným výhodám, ako je hlasovanie o správe vecí verejných alebo nákup tovaru/služieb pomocou AVO v podporovaných podnikoch – to je naozaj nie je o nič lepšie ako toto.

Pokiaľ ide o bezpečnosť, Avoteo už bolo auditované spoločnosťou Certik a je podporované mnohými poprednými kryptofirmami, ako sú Coinzilla a Blockchain Army.

Projekt je momentálne vo fáze 2 predpredaja, pričom investori si môžu kúpiť tokeny AVO prostredníctvom webovej stránky projektu. S dátumom spustenia stanoveným na september budú všetky oči upriamené na pokrok spoločnosti Avoteo počas druhej časti roka.

6. WeSendit (WSI)

S 10-ročnými skúsenosťami v podnikaní sa WeSendit stala dôveryhodnou platformou pre viac ako 3,5 milióna používateľov v 150 krajinách na jednoduché zdieľanie súborov.

Teraz švajčiarska spoločnosť robí veci ešte o krok ďalej a vstupuje na web 3.0 s ich decentralizovanou verziou, ktorá bude využívať technológiu blockchain na ochranu bezpečnosti údajov a súkromia pri prenose transakcií.

WeSendit prináša so svojou novou platformou revolúciu v digitálnom priestore a ponúka používateľom dva spôsoby prístupu k ich službám.

Obe možnosti poskytujú bezpečný zážitok – buď sa môžete prihlásiť a zaplatiť cez PayPal, alebo anonymne previesť svoje prostriedky pomocou tokenov WESENDIT a zároveň využiť pôsobivú zľavu 60 %.

Navyše, držitelia tokenov dostanú po spustení predpredaja ďalšie odmeny. Pripravte sa na tento inovatívny spôsob posielania peňazí do celého sveta už dnes.

7. Toon Finance (TFT)

Od svojho relatívne nedávneho spustenia sa Toon Finance raketovo vyšplhala na vrchol rebríčka kryptomien! Za týmto úspechom stojí impozantný tím vývojárov a umelcov.

Vďaka svojim šikovným zručnostiam a oslobodzujúcej kreativite spôsobili revolúciu v tom, ako obchodujeme; premosťovanie blockchainov, obchodovanie s kryptomenami a zapojenie nás do podmanivých NFT na jednom mieste.

Toon Finance Coin sa rýchlo stal najobľúbenejším meme coinom na trhu a vyvoláva veľkú pozornosť – nielen zo strany investorov, ale aj pre ich platformu DEX, ktorá mení hru.

Ich natívny pomocný token TFT možno použiť na nákup NFT, ktoré obohacujú herné zážitky, ako aj na hlasovanie o komunitných hrách pomocou zdroja Cross Chain.

Táto úžasná nová technológia by mohla spôsobiť revolúciu v obchodovaní s kryptomenami tým, že by akciám, ako je Toon Finance, poskytla pridanú autoritu a dôveryhodnosť, a to aj po tom, čo sa začal život zdieľať výlučne v meme!

Používatelia mincí TFT budú môcť vykonávať bezpečné a nákladovo efektívne výmeny bez zapojenia tretej strany. Táto sieť typu peer-to-peer umožňuje obchodníkom obísť konvenčné obchodné protokoly, čo im umožňuje nakupovať a predávať priamo medzi sebou jednoduchým a efektívnym spôsobom.

8. Artefakt (ARTY)

Artyfact je ambiciózny projekt, ktorý spája kvalitnú grafiku a návykovú hrateľnosť modernej hry s otvoreným svetom s revolučnými funkciami Play-and-Earn (PAE).

Využitím blockchain technológie Binance Smart Chain a schopností Unreal Engine 5 by Artyfact mohol byť prvým herným metaverzom, ktorý skutočne kombinuje prvky P2P aj P2E v jednom balíku – umožňuje hráčom spojiť ich vášeň pre hranie hier a získavanie odmien.

Po ohlásení svojej ukážky začiatkom tohto mesiaca sú už hráči na celom svete nadšení zo vstupu do pohlcujúceho sveta Web3 Artyfacts!

9. Metropoly (METRO)

Metropoly prináša revolúciu do sveta investovania do nehnuteľností – dáva užívateľom kdekoľvek možnosť žať finančné odmeny z nehnuteľností generujúcich príjmy na celom svete.

Bez prekážok alebo skrytých poplatkov môžu jednotlivci využiť tento jednoduchý a bezproblémový spôsob investovania, pričom vstup vyžaduje iba 100 USD.

Skúsený tím starostlivo vyberá každú nehnuteľnosť na základe inšpekčných správ, aby zákazníci vedeli, do čoho idú, ešte pred investíciou! Platforma ponúka investorom dlhodobé prenájmy aj krátkodobé rekreačné domy; otvárajú nové cesty pri dosahovaní svojich cieľov rýchlejšie ako kedykoľvek predtým.

Metropoly otriasa krypto hrou ich limitovanou edíciou tokenu ERC-20, METRO. Tento pomocný token, ktorý je postavený na Ethereum Blockchain a pýši sa celkovou zásobou 1 miliardy tokenov, možno použiť na platby alebo prijímanie odmien v inovatívnom ekosystéme Metropoly.

A teraz majú fanúšikovia prvých osvojiteľov exkluzívnu šancu stať sa jeho súčasťou počas jeho pripravovaného predpredaja!

S piatimi úrovňami od Študenta po Tycoon – každá ponúka špeciálne stimuly, ako sú NFT, cashback investície a bonusové tokeny na použitie v rámci platformy – sa môže každý zapojiť do všetkého, čo Metropoly ponúka. Nepremeškajte – získajte svoj kúsok histórie ešte dnes!

10. Bet2ken (BTK)

S Bet2ken sa môžete zapojiť do diania veľkých športov a podujatí po celom svete. A keď hovoríme „akcia“, myslíme to vážne – táto popredná online platforma ponúka nielen tradičné (a bezpečné) stávkovanie prostredníctvom kryptomien, ale aj hry typu Play-to-Earn a trh s predpoveďami.

Dokonca je možné zarábať peniaze pomocou peer-to-peer kurzových stávok. Všetky výsledky hráčov sú zabezpečené prostredníctvom inteligentných zmlúv, čo znamená, že každý bude za svoje stávky spravodlivo odmenený.

Navyše ako ďalší bonus je tu exkluzívny prístup k natívnemu tokenu ekosystému – takže či už si vyberiete športové stávkovanie alebo si zahráte kurz v inej hre, Bet2ken má pre hráčov veľa spôsobov, ako vyhrať veľké sumy.

Spustenie revolučného tokenu Bet2ken sa bude zhodovať s Majstrovstvami sveta vo futbale v Katare, čo investorom poskytne prístup k jedinečným odmenám a právam na správu.

S 25% ziskami, ktoré sa každý mesiac prerozdeľujú pre hráčov, ktorí vsadili na prehru – aj prehry sú výhernými príležitosťami. Nielen to, ale túto pravidelnú predpredajnú kryptomenu možno vsadiť aj priamo z webovej stránky Bet2ken – tak nepremeškajte svoju šancu stať sa súčasťou tejto historickej udalosti.

Čo je predpredaj kryptomien?

Predpredaj kryptomien poskytuje investorom jedinečnú príležitosť – potenciál dosiahnuť obrovské výnosy z digitálnych aktív zakúpených za zvýhodnené ceny.

Pred počiatočnou ponukou mincí ( ICO ) je možné tieto tokeny získať buď priamo z webovej stránky platformy, alebo prostredníctvom iných investorských kanálov, a potom ich po uvedení na burzách neskôr predať so ziskom.

Samozrejme, ktorý prístup je najlepší, vo veľkej miere závisí od individuálnej ochoty riskovať, ako aj od toho, ako silný každý projekt vyzerá z hľadiska jeho celkovej životaschopnosti.

Predpredaj kryptomien je lukratívnou príležitosťou pre investorov, pričom niektoré projekty ponúkajú odmeny prvým účastníkom, vďaka ktorým sú ich príspevky ešte atraktívnejšie.

Zatiaľ čo niektoré platformy vyžadujú pokročilú registráciu, iné, ako napríklad Metacade, dávajú každému šancu zapojiť sa do akcie – bez akýchkoľvek obmedzení!

Ako nájsť najlepšie predpredaje kryptomien, do ktorých investovať

Trh s kryptomenami už nie je okrajovým odvetvím, pretože digitálne aktíva majú teraz potenciál zaujať svoje miesto v hlavnom prúde podnikania.

Napriek medvedím náladám mnohých investorov počas tohto kryptozimného obdobia stále existujú tokeny, ktoré vykazujú pozoruhodnú odolnosť a predstavujú vynikajúce príležitosti pre šikovných kupujúcich, ktorí dokážu rozpoznať vznikajúci projekt.

Keďže každý mesiac vstupuje na scénu viac nových kryptomien, je dôležité, aby sa inteligentné investície spoliehali na dôkladnú analýzu týchto projektov pred ich nákupom.

Investori nemusia slepo hľadať najziskovejšie predpredaje kryptomien pomocou kľúčových ukazovateľov. Ak vezmete do úvahy tieto základné faktory, môžete urobiť rozumné rozhodnutia o kúpe, ktoré môžu priniesť sľubné výsledky.

Pozrite sa na správnych miestach

Pre tých, ktorí hľadajú nadchádzajúce vydania kryptomien, je dôležité, aby si pred investovaním urobili prieskum.

Crypto agregátory ako Coinmarketcap a Coingecko sú základnými nástrojmi, ale nezabudnite na obľúbené webové stránky sociálnych médií a online fóra, ako sú Twitter alebo Reddit, ktoré môžu poskytnúť cenné informácie o tom, ktoré nové digitálne tokeny sa môžu čoskoro objaviť.

Vzhľadom na to, že predpredaj prebieha ešte pred uvedením ICO alebo IDO na burzy, určite bude k dispozícii množstvo informácií – majte oči otvorené.

Vykonajte primeraný prieskum projektu

Investovanie do nového kryptoprojektu môže byť skľučujúca úloha, pretože množstvo podvodov sťažuje rozpoznanie, ktoré z nich sú legitímne.

Ako taký je výskum nevyhnutný pre tých, ktorí chcú rozumne investovať. Po výbere potenciálnych projektov zo svojho užšieho výberu a prečítaní si ich whitepaperov zvážte ešte bližší pohľad na ich plán – ukáže vám to, kedy plánujú dosiahnuť jednotlivé míľniky, ako aj to, aké úspešné boli doteraz.

V konečnom dôsledku sa všetky tieto prvky spájajú do jedného účinného spôsobu pochopenia, či investovanie do konkrétneho projektu môže neskôr priniesť odmenu.

Ak určitý kryptoprojekt nemá whitepaper alebo cestovnú mapu, je to červená vlajka, ktorú by investori nemali chcieť prehliadnuť.

Ako už bolo povedané, nie každý projekt s whitepaperom predstavuje dobrú voľbu. Namiesto toho by investori mali zvážiť, aká je jedinečná hodnotová ponuka projektu a prečo by to bola presvedčivá príležitosť.

Preskúmajte vývojový tím

Špičkový krypto projekt je produktom skúseného tímu, ktorý rozumie svojmu odvetviu a zahŕňa ho.

Na zabezpečenie úspechu musia byť projekty podporované odborníkmi, ktorí sú oboznámení s technológiou blockchain, ako aj s ďalšími súvisiacimi konceptmi, ako sú herné modely hrania za účelom získania zisku. Týmto spôsobom je možné dosiahnuť dlhodobú životnosť pre akýkoľvek daný podnik.

Preskúmajte a pochopte „tokenomiku“ projektu

Predpredaj kryptomien ponúka jedinečnú príležitosť získať skorý prístup k najnovším a najsľubnejším tokenom v blockchainovom priestore.

Na zabezpečenie úspechu musia investori preskúmať tokenomiku – koľko bolo celkovo vydaných mincí a či budú nejaké „spálené“ po uvedení na trh – pretože to môže drasticky ovplyvniť jeho dlhodobý cenový potenciál.

Náš sprievodca pred nákupom kryptomien pomáha záujemcom odomknúť všetky tieto podrobnosti, aby mali všetko potrebné pre úspešné investície, ktoré vyčnievajú z davu!

Využite sociálne médiá

Digitálne mince zaznamenali veľký úspech vďaka sociálnym médiám, pričom najnovším príkladom je Dogecoin .

Tweety Elona Muska a diskusie na Reddite zvýšili jeho cenu v úžasnom prejave kolektívnej moci nad finančnými trhmi.

Sociálne fóra tak môžu byť výkonnými nástrojmi pre investorov, ktorí chcú objaviť potenciálne nové kryptomeny – ale predtým, ako podniknú nejaké kroky, by mali najprv podniknúť základné kroky, ako je prieskum pozadia.

Je dobrý nápad investovať do predpredaja kryptomien?

Predpredaj kryptomien umožňuje investorom využiť zľavnené ceny a potenciál budúceho zisku zachytením tokenov za najnižšiu cenu predtým, ako sa dostanú na burzy.

Vysoký cenový potenciál

So zníženými vstupnými nákladmi a rozsiahlymi možnosťami rastu by dôvtipní investori do kryptomien mohli zarábať na nákupe väčšieho množstva, ktoré by sa mohlo ukázať ako veľmi výhodné, ak by hodnota týchto mincí časom rástla.

Príležitosť zarobiť si pasívny príjem

Projekty kryptomien dávajú investorom nielen príležitosť včas sa dostať do prelomových nových technológií, ale tiež potenciálne prinášajú pasívny príjem.

Veci ako tokeny Avoteo distribuujú daň vybranú z transakcií späť držiteľom – až do výšky 3 % z každej transakcie.

Pre dodatočný zisk má mnoho krypto iniciatív funkciu stávkovania, ktorá vám umožňuje uzamknúť vašu investíciu a získať tak väčšie odmeny.

Ak sa pozeráte na to, ktorý predpredaj stojí za váš čas a peniaze, nezabudnite si pozrieť všetky súvisiace výhody; mohlo by to znamenať viac zárobkov ako len samotné zhodnotenie ceny.

Výhoda skorého investora

Investovanie do predpredajných krypto projektov umožňuje investorom skočiť na prízemie inovatívneho konceptu a zabezpečiť si potenciálne vysoké výnosy na roky dopredu.

Navyše je to skvelá šanca spojiť sa s ďalšími zanietenými a znalými členmi komunity.

Dogecoin je možno jedným z najlepších príkladov – to, čo začalo ako meme coin, odvtedy videlo svojich prvých osvojiteľov bohato odmenených za účasť v tak skorom štádiu.

Riziká predpredaja kryptomien

Investovanie do predpredaja kryptomien môže byť vzrušujúcim spôsobom, ako naštartovať svoje portfólio digitálnych mien, no potenciálni investori by mali mať na pamäti jednu vec: riziko.

Projekt sa nemusí vydariť podľa očakávania a zanechá vám bezcenné žetóny; alebo ak sa trhové podmienky po ICO náhle zmenia, všetky možnosti zárobku by mohli klesnúť spolu s tým.

Zhodnotenie týchto nebezpečenstiev je nevyhnutné pre každého, kto dúfa, že si splnia svoje kryptografické sny.

Najlepší predpredaj kryptomien – posledné myšlienky

S prísľubom zľavnených tokenov a dodatočných odmien môže byť vstup do predpredaja atraktívnou možnosťou pre investorov, ktorí chcú napredovať.

Avšak s desiatkami nových projektov spúšťaných každý mesiac je ťažké nájsť tie, do ktorých sa skutočne oplatí investovať – až doteraz!

Metacade ponúka svoju poslednú fázu predpredaja na tokene MCADE, vďaka čomu majú investori prístup ku všetkému, čo potrebujú na úspech na tomto rastúcom trhu, spolu so zľavami, ktoré nie sú dostupné nikde inde. Zabezpečte si jeden, kým ešte máte čas, a začnite ťažiť z toho, čo kryptomena ponúka.