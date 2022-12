10 najlepších pripravovaných ICO kryptomien na investovanie 2022

Keďže blockchain pridáva nové projekty takmer každý deň, môže byť ťažké rozhodnúť, ktoré z nich ponúkajú investorom dobrú návratnosť.

Aby sme vám pomohli, urobili sme celý výskum, takže vy nemusíte. Náš zoznam najlepších pripravovaných ICO podrobne popisuje vlastnosti a výhody každého projektu – ideálne pre každého investora, ktorý chce zarobiť na nízkych cenách počas ponuky mincí.

Pozrime sa, ako by potenciálne výnosy z týchto počiatočných ponúk mincí mohli dnes prospieť vášmu investičnému portfóliu.

Najlepšie nadchádzajúce ICO v 2022

Metacade (MCADE) Hedera (HBAR) NEAR protokol (NEAR) Kryptview (KVT) O-MEE (OME) WeSendit (WSI) Poddotaz (SQT) Morské pobrežie (COAST) sociálne služby (SSE) Mavia (MAVIA)

10 najlepších nových ICO kryptomien na investovanie do 2022 skontrolované

Metacade je prvý svojho druhu vo Web3 – útulné centrum pre hráčov a členov komunity, kde sa môžu stretávať, užívať si spoločnosť toho druhého, hrať rôzne krypto hry a potenciálne žať investičné odmeny.

Namiesto toho, aby ste mali všetky svoje vajcia v jednom košíku a investovali do úspechu alebo neúspechu len jedného projektu/herného titulu, ako by ste to zvyčajne museli robiť inde, tu je viacero projektov umiestnených pod jednou strechou, čo investorom poskytuje viac diverzifikovaných možností.

Najlepšie na tom je, že bez ohľadu na to, aký žáner vás zo dňa na deň zaujme, vždy vo vnútri bude čakať niečo príjemné.

Investovanie do tokenov MCADE je kľúčom k odomknutiu rastúcej hernej ekonomiky a využívaniu exkluzívnych odmien.

Buďte včasní, napredujte – mohli by ste žať vážne výnosy, keď sa Metacade rozbehne. Nielen to, ale je to aj virtuálne miesto stretnutia, kde si hráči môžu budovať spojenia a spoločne vytvárať neuveriteľné projekty.

O Metacade sa hovorí v priestore Web3 a ich platforma sľubuje revolúciu v tom, ako hráči nachádzajú príležitosti.

Vďaka svojmu raketovému vzostupu ako jedného z popredných projektov v roku 2022 si Metacade práve teraz vydobyl miesto na prvom mieste v našom zozname najzaujímavejších tokenov kryptomien.

2. Hedera (HBAR)

Hedera poskytuje revolučnú blockchainovú platformu pre jednotlivcov a organizácie, aby mohli uviesť do života svoje najkreatívnejšie nápady.

Jeho rôznorodé využitie – od tokenovej služby, inteligentných zmlúv až po vytváranie a správu NFT – pomáha riadiť vývoj decentralizovaných aplikácií v doménach Web2 a Web3.

Nástroj HCS poskytuje používateľom presnú funkciu časovej pečiatky, ktorá je užitočná pri vytváraní projektov odolných voči budúcnosti, ktoré zostávajú imúnne voči manipulácii alebo pokusom o manipuláciu s údajmi.

Odomknutie plného potenciálu siete Hedera si vyžaduje vlastníctvo jej natívneho tokenu HBAR. Táto energeticky efektívna kryptomena ponúka používateľom ochranu pred škodlivými útokmi a používa sa na zaplatenie poplatkov za transakcie aplikácií.

Keďže ide o jednu z najsľubnejších krypto ICO, ktorá bude čoskoro spustená na Coinbase, investícia do tejto jedinečnej mince môže byť veľmi obohacujúca.

3. Protokol NEAR (NEAR)

NEAR Protocol otvára novú éru internetu a umožňuje používateľom jednoduchý prístup k decentralizovaným aplikáciám.

Vďaka svojmu inovatívnemu blockchainu vrstvy 1 a jedinečnému škálovaciemu mechanizmu umožňuje táto platforma vývojárom rýchlo vytvárať dApps s optimálnymi výsledkami – revolúciou v spôsobe, akým používame technológiu.

NEAR je dokonalá súprava nástrojov pre vývojárov, ktorá poskytuje šikovným programátorom alebo začiatočníkom všetko, čo potrebujú na jednoduché a efektívne vytváranie aplikácií Web3.0.

Vďaka výkonným nástrojom CLI a jednoduchým súpravám SDK na dosah ruky môžu používatelia písať inteligentné zmluvy v jazyku podľa vlastného výberu – nie je potrebné žiadne ťažko naučené Solidity alebo Vyper.

Ak by ste potrebovali pomoc, je tu bezplatná dokumentácia s kompletnými návodmi, ako aj denné hovory, ktoré ponúka samotná NEAR pre ďalšie uistenie.

4. Kryptview (KVT)

Počuli ste už o Kryptview, novej kryptomene, ktorá prináša revolúciu na krypto trhu? Táto platforma zameraná na získavanie peňazí zaručuje presnosť a transparentnosť tým, že používateľom umožňuje prispievať svojimi poznatkami o digitálnych tokenoch.

Účastníkom ponúka jedinečnú príležitosť získať odmeny jednoduchým poskytovaním recenzií o rôznych spoločnostiach v tomto neregulovanom odvetví – bezprecedentnú príležitosť zapojiť sa do technológie blockchain.

Hľadáte príležitosť dostať sa do prízemia revolúcie poháňanej blockchainom? Kryptview môže byť vaša odpoveď.

Táto inovatívna platforma je navrhnutá tak, aby poskytovala kryptoinvestorom transparentné a objektívne informácie o potenciálnych kryptomenových projektoch – čím sa eliminujú akékoľvek pochybnosti o legitimite a zabránia podvodom vo využívaní dôverčivých používateľov.

Pre tých, ktorí prispievajú kvalitným obsahom (ktorý môže zahŕňať aj vlastné hodnotenie cien), je k dispozícii aj kompenzácia v minciach KVT.

Nikdy tu nebola taká jednoduchá cesta k úspechu – pripojte sa ku Kryptview ešte dnes a uistite sa, že ste vždy o krok vpred, pokiaľ ide o investovanie.

5. O-MEE (OME)

O-MEE je inovatívna ICO uvedená na trh v roku 2022, ktorá prináša silnú kombináciu sociálnych médií a NFT trhu, aby pomohla tvorcom zarobiť peniaze z ich digitálnych diel.

Vývojári obsahu môžu naplno využívať platformu O-MEE, ktorá obsahuje nástroje, ako sú modely predplatného a súkromné centrály, plus prístup k možnostiam speňaženia na trhu NFT s tokenovou silou $OME.

Vitajte vo Web3.0: kde sa kreativita snúbi s finančnou odmenou.

6. WeSendit (WSI)

WeSendit prináša blockchain technológiu do hlavného prúdu s ich novou kryptomennou platformou, vďaka ktorej sú prenosy veľkých súborov bezpečné a jednoduché.

WeSendit, ktorý už zaznamenal úspech v 150 krajinách s 3,5 miliónmi používateľov, pokračuje v revolúcii v zdieľaní údajov tým, že umožňuje prémiovým členom úplnú anonymitu ich súborov, ako aj stimuluje používanie prostredníctvom tokenov odmien z fondu aktivít.

Držaním tokenov WSI môžete získať prístup k airdropu 45 miliónov mincí po ich verejnom predaji.

To však nie je všetko; po tomto vydaní WeSendit umožní investorom využiť stávky až do 200 % APR. Zúčastnite sa jedného alebo oboch a získajte veľké odmeny s WSI.

7. Poddotaz (SQT)

Pre vývojárov, ktorí chcú vytvárať decentralizované aplikácie, je SubQuery perfektnou súpravou nástrojov typu všetko v jednom.

Postavený na použitie na populárnych platformách, ako sú Polkadot , Substrate a Avalanche , podporuje „decentralizovanú dátovú službu“ s jednoduchým „Hrdinským kurzom“, ktorý prevedie používateľov každým krokom pri vytváraní ich dApps – bez potreby zložitých backendových systémov.

Tento neuveriteľný zdroj si určite nenechajte ujsť.

Nadchádzajúce ICO spoločnosti SubQuery predstavuje vzrušujúcu príležitosť pre investorov, ako predbehnúť krivku a nakúpiť tokeny skôr, ako projekt dosiahne svoj krok.

O niečo menej ako 9 % z celkovej ponuky SubQuery je k dispozícii, pričom USDC akceptujeme ako platbu s pevnou sadzbou 0,0275 $ za token – takže nepremeškajte túto skvelú šancu naskočiť na palubu skôr.

8. Morské pobrežie (COAST)

SeaCoast prináša revolúciu v krypto platforme a ponúka používateľom viac než len výmenu digitálnych aktív.

Táto sieť novej generácie dúfa, že „tokenizuje pobrežie“ tým, že poskytne pohľad na niektoré z najmalebnejších regiónov prírody – vrátane poznatkov súvisiacich s našimi pobrežiami a oceánmi.

Zdieľaním geograficky označeného obsahu s ostatnými členmi môžu byť používatelia odmenení v tokenoch $COAST, ktoré sú potom „ukotvené“ v rámci fondu SeaCoast pre ďalšie výhody. S tak širokým rozsahom prípadov použitia by sa SeaCoast mohol stať jedným z najhorúcejších projektov krypto doteraz.

Vstúpte na prízemí ambiciózneho projektu SeaCoast. Účasťou na ich nadchádzajúcom ICO už za 100 EUR (102 USD) môžu investori získať exkluzívne NFT a majú šancu byť súčasťou tohto digitálneho ekosystému, ktorý má byť dokončený až v roku 2025.

9. Sociálne služby (SSE)

Social-Service je prelomový kryptografický projekt, ktorý odomyká finančnú slobodu na celom svete, aby spôsobil revolúciu v tom, ako používame P2P služby a technológiu blockchain.

Platforma sa snaží prepojiť sociálne siete s podnikmi na zdieľanie zdrojov, ktoré poskytujú „obojstranne výhodné príležitosti“ bez peňažných transakcií.

Vďaka svojej decentralizovanej štruktúre, ktorá umožňuje použitie v ktorejkoľvek krajine na svete, bude čoskoro uvedený na trh – najprv cez „Pre-ICO“ tento rok a potom vstúpi do celého územia ICO v roku 2023.

Navyše v nasledujúcich mesiacoch bude beta verzia ich aplikácie pripravená na oficiálne vydanie na budúci rok – mohol by to byť obrovský skok vpred v našom prístupe k ekonomike?

Na využitie fázy pred ICO zostáva už len niekoľko týždňov a pre ekosystém sociálnych služieb už bolo zakúpených viac ako 108 000 tokenov SSE $.

Tento jedinečný projekt ešte neodhalil všetky podrobnosti, ale určite stojí za to ho sledovať, keďže vstupujeme do roku 2023 – ICO, ktoré si nebudete chcieť nechať ujsť.

10. Mavia (MAVIA)

Hráči, pripravte sa vstúpiť do sveta ako nikdy predtým. Mavia je nadchádzajúca AAA „staviteľská hra založená na blockchaine“ z roku 2022.

Hráči si môžu vytvoriť svoje vlastné základne v hre a podmaniť si ostatné pomocou strategického boja inšpirovaného Command & Conquer.

Víťazní hráči získajú RUBY $ – revolučný natívny token Mavie, ktorý odmeňuje používateľov za zručnú hru a zároveň im poskytuje rôzne vylepšenia a výzvy v hre.

Okrem toho ho môžu používať v rámci samotného metaverse, čím sa stáva jednou z najuniverzálnejších digitálnych mien súčasnosti.

Mavia rýchlo naberá na obrátkach, pretože sa zvyšujú očakávania na ich uvedenie na trh v 4. štvrťroku 2022. Vďaka integrovanému trhu NFT a schopnosti streamovať bitky naživo sľúbili jedinečný zážitok, ktorý určite ohromí, keď sa dostane na trh. .

Už o pár týždňov Mavia otvorí svoj symbolický predaj plus predaj virtuálnych pozemkov – takže si túto jedinečnú príležitosť nenechajte ujsť.

Čo je ICO?

Investícia do ICO je jedinečnou príležitosťou na prístup k predverejnému predaju kryptomien. Na rozdiel od IPO, ktoré ponúkajú akcie spoločností vstupujúcich na burzu, tí, ktorí investujú do ICO, dostávajú namiesto toho digitálne tokeny.

2022 bude pre týchto investorov kľúčovým rokom, pretože potrebujú projekty, ktoré riešia naliehavé problémy a dokazujú, že ich potenciálna návratnosť stojí za to – premieňajú dobré nápady na skvelé investície.

Nový svet ICO krypto ponúka vzrušenie a inovácie, keďže široká škála projektov zostáva nepripútaná k tradičným predpisom. To môže byť atraktívna vyhliadka pre tých, ktorí chcú začať s vlastným úsilím, ktorému by inak mohli brániť zložité byrokratické požiadavky.

Ako fungujú ICO?

ICO rastie v popularite ako inovatívny nový spôsob financovania projektov. Namiesto spoliehania sa na banky alebo tradičné metódy si každý so správnou technológiou a odbornými znalosťami môže vytvoriť svoju vlastnú štruktúru ICO – či už ide o neobmedzené dodávky, obmedzené limity alebo čokoľvek iné, čo sa hodí.

Tri hlavné štruktúry ICO sú:

Prednastavená cena tokenu + limitovaná zásoba

Variabilná cena tokenu + obmedzená ponuka

Prednastavená cena tokenu + variabilné zásobovanie

Samozrejme, aby tieto iniciatívy uspeli, potrebujú investorov, takže kľúčovým faktorom sa stáva aj šikovný marketing; od spolupráce s poprednými ICO agentúrami až po zapojenie sa do sociálnych médií.

Máte záujem o investovanie do rozvíjajúcej sa kryptomeny? Postup je jednoduchý. Stačí si nájsť projekt, ktorý rezonuje s vašimi cieľmi, zaregistrovať sa na stránke projektu a zakúpiť si tokeny prostredníctvom jeho výmeny. Hneď ako ich získate, bezpečne ich uložte do kryptopeňaženky, kým nebude uvedená na predaj – potom sa pripravte na nejakú potenciálnu trhovú príležitosť.

Ako nájsť nové nadchádzajúce ICO

Investície do kryptomien prekvitajú, čo investorom uľahčuje objavovanie potenciálnych nových ICO ako kedykoľvek predtým.

Či už ste nováčik alebo skúsený investor, existuje mnoho spôsobov, ktoré možno použiť na identifikáciu ďalšej veľkej krypto príležitosti – od monitorovania blogových príspevkov a fór až po účasť na podujatiach.

Nech už je vaša stratégia akákoľvek, odhaľovanie nadchádzajúceho predaja tokenov nebolo nikdy dostupnejšie.

Používajte sociálne médiá: Nadšenci kryptomien sú obdarení množstvom zdrojov na informovanie o svojich investíciách. Twitter a Reddit poskytujú bezkonkurenčné aktuálne informácie o nových projektoch v reálnom čase, zatiaľ čo kanály YouTube ponúkajú pútavé a objektívne diskusie o pripravovaných počiatočných ponukách kryptomien (ICO). Držať prst pevne na tepe je nevyhnutné pre každého krypto investora.

Sledujte pomocou kalendára ICO: Kalendár ICO CoinMarketCap poskytuje vzrušujúci pohľad do budúcnosti kryptofinancovania. Ponúka komplexný prehľad o nadchádzajúcich počiatočných ponukách mincí, vrátane ich predpokladaných dátumov spustenia a ukončenia, ako aj cieľov financovania každého projektu. Investovanie prostredníctvom ICO si vyžaduje starostlivý prieskum – ale s týmto cenným nástrojom, ktorý máte k dispozícii, budete pripravení robiť informované rozhodnutia o tom, ktoré projekty si zaslúžia vašu pozornosť.

Platformy ICO: Ak máte záujem investovať do ICO a IDO, máte k dispozícii množstvo zdrojov. Vyhradené webové stránky poskytujú informácie o príležitostiach, ktoré ponúkajú, ako aj vykonávajú dôkladné kontroly KYC s cieľom poskytnúť hodnotenie potenciálnych investícií na základe ich predpokladanej miery úspešnosti.

Sú nové ICO mince dobrou investíciou?

Predpredaj kryptomien a vstup do ICO môže byť súčasťou portfólia investora, ale naozaj sa oplatí riskovať? Predtým, ako sa rozhodnete naskočiť do rozbehnutého vlaku digitálnej meny, zvážte tieto faktory: potenciálne výnosy, právnu ochranu a transparentnosť. Vďaka dôkladnej analýze sa môžete ocitnúť v popredí lukratívnych investičných príležitostí.

Prístup k novým a vzrušujúcim prípadom použitia

Investovanie do ICO môže pomôcť šikovným investorom získať prístup k hodnotným tokenom, ktoré môžu narušiť kryptotrh. Skvelým príkladom toho je ambiciózny projekt Battle Infinity, ktorý sa pokúša zjednotiť pôsobivých šesť odlišných myšlienok do jedného ekosystému poháňaného metaverzami – niečo, čo zatiaľ žiadny iný blockchain nedosiahol.

Potenciál obrovských výnosov

ICO poskytujú jedinečnú príležitosť pre investorov s potenciálom získať obrovské odmeny, ak by ich vybraný projekt dosiahol úspech. Tieto investície stoja len zlomok toho, čo bude možné ďalej, a sprístupnia ich takmer každému, kto chce do svojho portfólia pridať nejaké korenie a finančný zisk.

Kryptomeny ponúkajú investorom šancu dostať sa do prízemia potenciálne lukratívnych projektov. EOS je jedna prípadová štúdia, ktorá ukazuje, čo je možné, pokiaľ ide o návratnosť – ich ICO v roku 2017 zaznamenalo, že raní používatelia v priebehu dvanástich mesiacov zoštvornásobili svoje peniaze.

Vytvárať pasívny príjem

Kryptosvet nikdy nebol taký lukratívny. Či už ide o stávkovanie, pestovanie výnosov alebo pasívne zdaňovanie odmien pri „statických“ projektoch, investori teraz môžu zbierať pravidelné toky príjmov výlučne za držbu tokenov. A keďže mnohé ICO coiny ponúkajú aj vzrušujúce herné príležitosti P2E (player-to-entity), ktoré ponúkajú ešte štedrejšie výnosy – nie je lepší čas pripojiť sa k revolúcii digitálnej meny a začať zarábať peniaze.

Najlepšie nadchádzajúce ICO – záverečné myšlienky

S investormi, ktorí pozorne sledujú trh, sa 2022 javí ako zaujímavý rok z hľadiska počiatočných ponúk mincí. Medzi desiatimi výnimočnými projektmi oznámenými tento týždeň patrí Metacade , ktorý už vyvolal vlnu medzi prvými používateľmi a sľubuje vzrušujúce príležitosti pre tých, ktorí sú ochotní riskovať.