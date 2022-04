Dlhodobé investície do kryptomien vám môžu pomôcť odomknúť veľa hodnoty. So zvýšenou volatilitou na trhu môže byť ťažké nájsť mince, ktoré vám dávajú prísľub vynikajúceho dlhodobého rastu. Existuje však niekoľko mincí, ktoré to spĺňajú. Tu je dôvod, prečo má dlhodobé investovanie do kryptomien veľký zmysel:

Dlhodobé stratégie vám pomôžu vyhnúť sa hektickej dennej volatilite kryptomien

Mnoho krypto projektov bude potrebovať rok alebo tak, aby prišla skutočná hodnota

Držanie aktív na jeden rok vám môže poskytnúť lepšiu kontrolu nad vaším krypto portfóliom

V prípade, že hľadáte mince, do ktorých by ste mohli investovať ako súčasť dlhodobej investičnej stratégie v kryptomenách, tu je niekoľko možností:

FTX token (FTT)

FTX Token (FTT ) je natívny token burzy FTX, jednej z najväčších platforiem na obchodovanie s krypto derivátmi a inými aktívami. Burza FTX zaznamenala v priebehu rokov prudký nárast objemu obchodov.

Zdroj údajov: Tradingview

Otvára tiež nové kancelárie v nových regiónoch vrátane Blízkeho východu a ďalších. Pokiaľ bude široké akceptovanie kryptomien neustále rásť, FTX zaznamená zvýšený objem obchodu a veľkú hodnotu. Vďaka tomu je minca dobrou voľbou pre dlhodobé hranie.

Aave (AAVE)

Je tiež pekné mať nejaké investície v DeFi, pretože toto je jedna oblasť kryptomien, ktorá v blízkej dobe exploduje. Aave (AAVE) je popredný protokol DeFi a ponúka neuveriteľné základy. Je to jeden z projektov, ktorý úplne odomkne DeFi, takže si ho nemôžete dovoliť nechať ujsť.

Gala Games (GALA)