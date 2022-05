33 centrálnych bánk a 12 finančných orgánov sa stretne s Nayib Bukele, aby prediskutovali BTC

Nayib Bukele, prezident Salvadoru, na Twitteri uviedol, že sa dnes v pondelok stretne s 33 centrálnymi bankami a 12 finančnými úradmi, aby okrem iného prediskutoval zavedenie bitcoinu.

Podľa vlákna na Twitteri, ktoré nasledovalo po tweete o stretnutí s cieľom „diskutovať o finančnom začlenení, v digitálnej ekonomike, bankovníctve pre nebankové subjekty, zavádzaní #Bitcoinov a jeho výhodách v našej krajine“, medzi niektoré z bánk, od ktorých sa očakáva, že sa stretnú s Bukele, patrí banka Rwandy. , Sacco Societies Regulatory Authority (SASRA) Keňa, Centrálna banka Egypta, Centrálna banka Nigérie a Maldivský menový úrad.

Tomorrow, 32 central banks and 12 financial authorities (44 countries) will meet in El Salvador to discuss financial inclusion, digital economy, banking the unbanked, the #Bitcoin rollout and its benefits in our country.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 16, 2022