4 % Britov si myslia, že kryptomeny sú „prebudenou“ vecou, ktorú Gen Z miluje

Jednou z najväčších prekážok pre kryptomeny je jednoznačne jej pochopenie.

Blockchain je ťažké dostať sa do hlavy. Existuje len od roku 2009, takže niekedy môže byť ťažké nájsť dobré zdroje o tom, kde sa o ňom dozvedieť. Nielen to, ale opakované kolapsy – posledná implózia FTX – odrádzajú ľudí od toho, aby sa na to pozreli.

Vzdelanie je prvoradé. Toto je najväčšia vec, ktorú som si všímal, keď som toto leto navštívil El Salvador , kde je bitcoin zákonným platidlom. Toľko ľudí, s ktorými som hovoril, malo problém skutočne pochopiť.

Pokladník na Wallmarte mi povedal, že nemôžem platiť bitcoinmi, keďže nemám peňaženku Chivo vo vláde. To je samozrejme nepravda, pretože blesková sieť bitcoinu nediskriminuje – stačí vám QR kód a bitcoin pôjde. Je to decentralizovaná sieť a nič také neexistuje, že by niektoré peňaženky nemohli posielať do iných peňazí.

Jeden barman tiež povedal, že sa o tom pokúšal dozvedieť, ale po týždni to vzdialený, pretože „nemal počítačový mozog“.

Nie je tomu inak ani mimo Salvádoru. Nedávno som písal o tom, že 48 % Britov nevie takmer nič o kryptomenách. To isté platí pre krajinu po celom svete. Ale keďže som sa práve presťahoval do Londýna, poďme si zatiaľ rypnúť do Britov.

Najčastejšie mylné predstavy

Pri pohľade na štúdium spoločnosti VoucherCodes.co.uk nižšie uvádzajú niektoré z najväčších mylných predstáv v Spojenom kráľovstve, pre ktoré som zostavil tabuľku:

Myslím, že graf hovorí za všetko.

Zatiaľ čo prvé sú veľmi zrozumiteľné, ostatné existujú, že stále existuje obrovská časť britskej populácie, ktorá jednoducho nerozumie kryptomenám. To je úplne v poriadku. V skutočnosti je to dobrá vec – ukazuje to, ako ďaleko môže toto odvetvie rásť.

Ale prvým krokom k adopcii je vzdelanie. Vlastne si myslím, že toto sa v Salvádore mýlili. Spontánne vyhlásenie bitcoinu ako zákonného platidla – z bitcoinovej konferencie v Miami – bez predchádzajúceho varovania alebo diskusie s ľuďmi, nie je správna cesta.

Spojené kráľovstvo, samozrejme, v dohľadnej dobe neoznámi bitcoin ako zákonné platidlo (hoci vzhľadom na to, ako sa váha v poslednom čase vyvíja, nič nevylučujte!).

Ale bariéry sú tu stále. Pre 2 %: nie, Elon Musk nevytvoril kryptomenu. Pokiaľ si myslíte, že je Satoshi Nakamoto? Asi sa to nedá vylúčiť.

Zdroje