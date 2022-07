42% neúspešných krypto búrz úplne zmizlo a používatelia zostali v štichu

Kľúčové informácie

Zlyhania kryptoburzy vzrástli o 252% v roku 2019 a o 17% v roku 2020

42% zlyhaní výmeny sa vyskytlo bez akéhokoľvek vysvetlenia spotrebiteľom, zatiaľ čo 9% bolo spôsobených podvodmi

Len 22 % neúspešných výmen sa uskutočnilo z obchodných dôvodov

Keďže sa však trh v dôsledku veľkých turbulencií otriasa, mohlo by v budúcnosti dôjsť k zlyhaniu viacerých búrz z obchodných dôvodov

Predpokladá sa, že počet neúspešných krypto búrz tento rok klesne o 55%.

Kryptomeny čelili tento rok turbulentným trhom, pričom trhy prudko klesali, keď sa Fed začal zaoberať obavami z inflácie, geopolitická klíma sa zhoršuje a investori utekajú za hotovosťou v bezpečí.

Niekedy sa projekty úplne zrútia. To je povaha start-upu v akomkoľvek podnikaní, ale platí to najmä v takom rizikovom a novom odvetví, ako sú kryptomeny. Keď som sa zameral na centralizované burzy, bol som zvedavý, koľko a prečo sa kryptomenové burzy do dnešného dňa prepadli.

Počet neúspešných výmen

Po 23 burzách, ktoré v roku 2018 zanikli, toto číslo v roku 2019 vzrástlo o 252% a v roku 2020 vzrástlo o ďalších 17%. Zostávajúc na rovnakej úrovni v roku 2021, tento rok konečne došlo k zlepšeniu s 55% znížením zlyhania ak zvyšok roka nasleduje po prvých šiestich mesiacoch.

Ale počkajte, kým neuvidíte dôvody, prečo upadli…

Dôvody neúspešných výmen

Dôvody sú však ešte zaujímavejšie. Je úžasné, že 42% búrz, ktoré zlyhali, jednoducho zmizlo bez stopy. To predstavuje 134 búrz, čo poukazuje na to, aké nepriehľadné môže byť odvetvie kryptomien. Jedným z najznámejších z týchto miznúcich činov bola napríklad burza CoinBene so sídlom v Singapure. Minulý november dostali používatelia z ničoho nič oznámenie:

„V dôsledku údržby globálneho servera CoinBene sa vyskytol problém s (ne)možnosťou prihlásiť sa (na) stránku www.coinbene.com. Veľmi nás to mrzí.“

Celkom to ukazuje, ako náhle sa tieto entity môžu dostať do tvaru hrušky a ako ďaleko zaostáva regulácia. (Bývalá) burza bola tiež zahrnutá do správy pre SEC o výmenách a falošných objemoch.

Okrem toho, že bez stopy zmizli, 9% neúspešných búrz boli priame podvody – posledný z nich bol Crex24 vo februári tohto roku, pričom sa náhle objavili príspevky o tom, ako sa z peňaženiek odčerpávajú tokeny a likvidita.

Ďalších 5% búrz bolo napadnutých hackermi, zatiaľ čo iba 22% zlyhalo z legitímnych obchodných dôvodov, zatiaľ čo ďalších 8% zatvorilo svoje brány v dôsledku regulácie.

Zatiaľ čo vyššie uvedený graf ukazuje, že životnosť centralizovaných búrz sa zlepšuje, čo sa dá očakávať, keď priemysel dozrieva, čísla tu ukazujú, že je to nevyhnutné. Ak sa má kryptomena brať vážne a plne sa etablovať, musí pokračovať v čistení svojho imidžu a nechať za sebou odsudzujúce štatistiky, ako sú tie nižšie.

Napredovať

Zatiaľ čo kryptomeny vydržali medvedie trhy už predtým, prostredie je teraz iné. Bolo by to prvýkrát, čo by sa objavil medvedí trh, zatiaľ čo širší trh tiež čelí medvediemu trhu, keďže makro sentiment je taký zlý, ako bol od Veľkého finančného krachu, ku ktorému došlo v tom istom roku, keď zverejnil whitepaper o Bitcoine. Satoshi Nakamoto.

V kontexte súčasného prostredia by som preto očakával, že vyššie uvedené 22% číslo pre neúspešné burzy z obchodných dôvodov sa zvýši, ako by to bolo prirodzené v období ekonomického spomalenia. To by tiež brzdilo predpokladaný 55 % pokles celkového počtu zlyhaní v tomto roku.

Pokiaľ ide o množstvo jednoducho miznúce do vzduchu, dalo by sa očakávať, že sa zníži – regulácia je stále ďaleko pozadu, ale prinajmenšom pokročila a mala by sťažiť, aby výmeny zmizli bez stopy.

Rovnaká logika platí pre podvody, pričom bude obzvlášť zaujímavé sledovať, koľko búrz sa v budúcnosti uzavrie z regulačných dôvodov. Regulácia by mala inováciu podporovať, nie ju potláčať, takže možno dúfať, že ak sa burzy končia kvôli zmenám zákona, je to z dobrého dôvodu.

Ako pri všetkom v krypto, je však ťažké s istotou predpovedať, či by sa táto turbulencia zmenila na dlhotrvajúci makro medvedí trh – neexistuje precedens.

