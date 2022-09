59 % vložených ETH kontrolujú štyria poskytovatelia

Dobrou správou pre investorov Ethereum je, že zlúčenie prišlo a prebehlo hladko, bez problémov. Ethereum je teraz blockchain typu Proof-of-Stake, čo znamená až o 99,95 % nižšiu spotrebu energie.

Ale to nie je všetko zábava a hry. Problém centralizácie je jedným z tých, o ktorých sa veľa diskutuje, ale keď skočíte do reťaze a pozriete sa na štatistiky, ukáže sa, aký veľký problém to je.

Aby sme problém vysvetlili v základných pojmoch, aby sa investor mohol stať validátorom v sieti Ethereum, teraz, keď sa ťažba stala zastaranou po zlúčení presunu blockchainu na Proof-of-Stake, musí investor vlastniť aspoň 32 ETH.

Toto je očividne veľký kus zmeny – v hodnote 42 000 dolárov v čase písania – a preto nie je možný pre väčšinu investorov. V skutočnosti nižšie uvedené údaje o reťazci ukazujú, že existuje iba 122 000 peňaženiek s viac ako 32 ETH. To je z 86 miliónov nenulových peňaženiek.

Takže, zadajte staking pools.

Pri uzamykaní svojich prostriedkov u tretej strany sa investori môžu pripojiť k fondom s tak malým množstvom ETH, koľko chcú, pričom tretia strana zhromažďuje prostriedky, aby pôsobila ako validátor. Predstavte si to ako nákup vlastného imania v spoločnosti – nevlastníte celú spoločnosť, ale získavate určité percento zo zisku.

Jediným problémom je, že tieto tretie strany potom kontrolujú obrovské množstvo siete.

V skutočnosti zúženie na štyri najväčšie stávkové skupiny ukazuje problém. Z celkového počtu 13,7 milióna ETH v súčasnosti je 4,2 milióna cez Lido, 1,9 milióna cez Coinbase, 1,1 milióna cez Kraken a 0,9 milióna cez Binance. To je 59 % z celkovej hodnoty vloženej len cez týchto štyroch poskytovateľov.

Údaje jednoducho vysvetľujú, prečo sa niektorí obávajú, že zlúčenie do Proof-of-Stake viedlo k väčšej centralizácii siete Ethereum. Pretože v skutočnosti má – a je ťažké argumentovať vyššie uvedenými číslami.

Je vytriezvenie pomyslieť na to, čo by sa mohlo stať, keby jeden z vyššie uvedených poskytovateľov náhle prestal vykonávať svoje stávkové povinnosti z akéhokoľvek dôvodu. Možno nejaký škandál v spoločnosti alebo regulačný dôvod (spomeňte si na Tornado Cash) alebo akákoľvek iná nepredvídateľná udalosť.

S toľkými vkladmi ETH prúdiacimi cez týchto poskytovateľov je to obrovská hodnota – a kľúčový, centrálny zdroj rizika pre celý blockchain Ethereum.