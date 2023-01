6 najlepších kryptomien na nákup pre dlhodobú investičnú stratégiu v roku 2023

Po náročnom roku sa na kryptotrhoch konečne začína usádzať prach. Seizmické udalosti v roku 2022 zmenili dynamiku trhu a investičné stratégie v dohľadnej budúcnosti. Namiesto hľadania rýchlej návratnosti sa teraz mnohí investori snažia hrať hru na dlhú trať.

Ktoré sú teda najlepšie kryptomeny na nákup pre dlhodobú investičnú stratégiu v roku 2023?

6 najlepších kryptomien pre vašu dlhodobú investičnú stratégiu

Metacade (MCADE) Ethereum (ETH) ApeCoin (APE) Ripple (XRP) Polygon (MATIC) Bitcoin (BTC)

1. Metacade (MCADE)

Herné sektory typu play-to-earn (P2E), GameFi a blockchain majú v roku 2023 a neskôr veľmi silný predpoklad na prudký rast. To je dôvod, prečo je okolo Metacade (MCADE) taký rozruch s jeho širokým nadchádzajúcim výberom metaverse a arkádových hier. Spoločnosť sa plánuje stať konečným herným centrom Web3, kde sa hráči, vývojári a podnikatelia spájajú, komunikujú a interagujú pre vzájomný prospech a možný finančný zisk.

Takto funguje Metacade (MCADE). Hráči budú mať šancu generovať príjem z P2E hier (zarábanie hraním), online súťaží, tvorby obsahu, alfa a beta testovania a nových pracovných príležitostí. Vývojári môžu priamo komunikovať s hráčmi a testovať a vyvíjať produkty, spúšťať nové hry, organizovať platené súťaže a získavať kvalifikovaných zamestnancov. Napokon, podnikatelia a krypto fanatici môžu staviť a investovať svoje MCADE tokeny.

Obchodný model Metacade (MCADE) je zameraný na každého, kto sa zaujíma o kryptohry. Tento inkluzívny prístup je ďalej posilnený deklarovaným zámerom spoločnosti stať sa DAO, kde má každý člen kontrolu nad vstupom a smerovaním platformy. Pokrokový plán spoločnosti zahŕňa aj Metagrants, program, ktorý poskytuje finančné prostriedky na vývoj titulov novej generácie na platforme.

Prečo kúpiť MCADE?

Metacade (MCADE) sa ešte len spustil, takže pri zvažovaní vašej kryptoinvestičnej stratégie je dôležité pozrieť sa na úspech jeho presale a vízie v rámci jeho plánu. S rýchlym nárastom 1,12 milióna dolárov v presale v beta fáze a už smeruje k 3 miliónom $, je to presvedčivá ponuka v odvetviach P2E a GameFi. Oba cieľové trhy sú nastavené na explóziu s horúcou presale cenou a Metacade (MCADE) je top výberom z tých 6 najlepších kryptomien.

>>> Do presale Metacade sa môžete zapojiť tu <<<

2. Ethereum (ETH)

Významná kryptomena na druhom mieste v tomto zozname 6 najlepších kryptomien. Niektorí pozorovatelia Ethereum (ETH) ako tú, ktorá je v permanentnom tieni Bitcoinu (BTC). Obe tieto monštrá sú digitálne meny, ale Ethereum (ETH) ponúka oveľa viac tým, že podporuje obrovskú škálu inteligentných zmlúv, decentralizovaných aplikácií a služieb DeFi.

Ethereum (ETH) inšpirovalo mnohých konkurentov, ktorí sa snažia riešiť známe kritiky platformy, konkrétne vysoké náklady, problémy so škálovateľnosťou a pomalé spracovanie transakcií. Napriek tomu, že aj niektorí konkurenti uspeli, Ethereum (ETH) stále napreduje vďaka svojej výkonnej funkcionalite, širokému prijatiu, stabilite, bezpečnosti a likvidite. Napodobitelia Ethereum (ETH) majú pred sebou ešte dlhú cestu, kým sa vyrovnajú jeho kvalitám.

Prečo kúpiť ETH?

V neistých časoch investori často hľadia na stabilných, etablovaných a trvanlivých performerov – a toto pravidlo platí rovnako pre kryptotrh. Zvyčajne to tiež znamená, že investori sa obracajú na väčšie spoločnosti, ktoré majú lepšiu pozíciu na prekonanie akýchkoľvek krátkodobých výkyvov alebo problémov. Veľkosť Ethereum (ETH) je určite jedným z faktorov, ktorý riadi investičnú stratégiu ľudí v oblasti kryptomien, no vďaka mnohým ďalším kvalitám je jednou z dlhodobo 6 najlepších kryptomien.

3. ApeCoin (APE)

ApeCoin (APE) nemusí byť prvou voľbou pre každého, pokiaľ ide o najlepšie kryptomeny, ale napriek tomu zostáva obľúbený u svojich nadšených fanúšikov. Zdá sa, že ApeCoin (APE), podporovaný známymi menami ako Paris Hilton a Justin Bieber, rozdeľuje názory, pokiaľ ide o stratégiu investovania do kryptomien. Kritici poukazujú na pokles hodnoty od jeho spustenia v marci 2022, zatiaľ čo horliví priaznivci spomínajú úspešné spustenie NFT a skutočnosť, že to bolo sotva ovplyvnené pádom FTX.

Tieto mimoriadne úspešné spustenia NFT sú veľkou časťou dôvodu, prečo je ApeCoin (APE) takým miláčikom kryptosveta. Niektorí držitelia Bored Ape Yacht Club a Mutant Ape Yacht Club NFT si užili veľkolepé výnosy a práve tento prísľub – spolu so super dôvtipným marketingom, šikovným merchandisingom, vzrušujúcimi plánmi do budúcnosti a spojením s Yuga Labs – núti investorov hrnúť sa na ApeCoin (APE).

Prečo kúpiť APE?

Vzhľadom na to, že ApeCoin (APE) je široko akceptovaný a veľmi populárny, existuje veľa investorov, ktorí považujú tento meme coin za neoddeliteľnú súčasť svojej kryptoinvestičnej stratégie. Ide však o dobrú dlhodobú stávku medzi najlepšími kryptomenami? Áno, na základe jeho pokračujúcej popularity, bezkonkurenčnej propagácie, rastúceho ekosystému vrátane hier a vysokej likvidity. ApeCoin (APE) môže skvelo dokázať, že niekedy je takýto humbuk úplne opodstatnený.

4. Ripple (XRP)

Ripple (XRP) je klasickým príkladom toho, ako kryptomeny majú silu otriasť staromódnou dynamikou trhu a poskytnúť novú službu, ktorá je rýchlejšia, lacnejšia a bezpečnejšia ako tradičné metódy. Ak ste niekedy zažili frustráciu pri pokusoch o medzinárodný prevod s konvenčnou finančnou inštitúciou, oceníte bleskovú rýchlosť, pohodlie a nízke poplatky Ripple (XRP).

Niektorí ľudia majú za to, že Ripple (XRP) sa zameriava na individuálnych zákazníkov. Pravdou však je, že spoločnosť sa viac zameriava na spoločnosti poskytujúce finančné služby, ktoré ju využívajú na poskytovanie lepších služieb svojim zákazníkom. Medzi klientov spoločnosti Ripple (XRP) patria niektoré z najznámejších svetových finančných inštitúcií, ako napríklad Santander, Bank of America a UBS. Takéto mená podčiarkujú, prečo má Ripple (XRP) také vysoké skóre medzi najlepšími kryptomenami a prečo ide o dlhodobú investíciu.

Prečo kúpiť XRP?

Napriek svojej povesti medzi najlepšími kryptomenami, má Ripple (XRP) jeden zádrhel – jeho prebiehajúci súdny spor so SEC za možné porušenie predpisov. Negatívny verdikt bude mať samozrejme vážne negatívne dôsledky, no platí to aj naopak. Ak Ripple (XRP) dokáže vyhrať svoj prípad – a pamätajte, že má veľa zákazníkov a partnerstiev zvučných mien – potom by to určite malo byť súčasťou solídnej dlhodobej stratégie investovania do kryptomien.

5. Polygon (MATIC)

Niektoré kryptomeny sa opierajú o okázalosť, za ktorou stoja známe celebrity, marketing a prestížne sponzorstvá. Ale keď sa pozriete pod závoj tohoto celého humbuku, často nájdete veľmi málo obsahu. Polygon (MATIC) nemôže byť ďalej od takéhoto modelu. Ak by bol marketing Polygonu (MATIC) taký dobrý ako jeho platforma, produktový rad a funkčnosť, zožal by určite ešte väčší úspech, než aký má doteraz.

Polygon (MATIC) je široko uznávaný ako vedúca vrstva pre Ethereum (ETH). Funguje tak, že ponúka rýchlejšie, škálovateľnejšie, lacnejšie a flexibilnejšie spracovanie transakcií. Vďaka týmto vlastnostiam a jednoduchosti použitia je Polygon (MATIC) veľmi obľúbený u vývojárov a investorov. S toľkými aplikáciami bežiacimi na platforme a toľkými vývojármi na palube je Polygon (MATIC) základným prvkom akejkoľvek dlhodobej stratégie investovania do kryptomien.

Prečo kúpiť MATIC?

Mnoho investorov teraz uprednostňuje podporu priemyselných gigantov, ako je Ethereum (ETH). Takáto kryptoinvestičná stratégia bude mať pravdepodobne pozitívny vplyv na spoločnosti ako Polygon (MATIC), ktoré sú úzko spojené s Ethereom (ETH). Podčiarkuje však vynikajúcu funkčnosť, reputáciu a partnerstvá, vďaka ktorým je Polygon (MATIC) jednou zo 6 najlepších kryptomien. Jeho pokračujúci úspech a pôsobivé plány do budúcna ho označujú za skvelú dlhodobú perspektívu.

6. Bitcoin (BTC)

Ak ste niekedy potrebovali dôkazy o výhodách dlhodobej stratégie investovania do kryptomien, nemusíte hľadať nič iné ako Bitcoin (BTC) . Investori, ktorí kúpili BTC začiatkom roka 2017, zaplatili cenu okolo 1000 dolárov. Na začiatku roka 2023 má táto investícia 18-násobnú hodnotu. Je pravda, že toto číslo nie je také pôsobivé ako pri maxime v roku 2021 nad 68 000 USD, ale ilustruje hodnotu z dlhodobého pohľadu.

Prirodzene, samotná veľkosť bitcoinu (BTC) znamená, že sa vždy nachádza na akomkoľvek zozname 6 najlepších kryptomien. Bitcoin (BTC) prešiel mnohými búrkami od svojho spustenia v roku 2009 . Iné spoločnosti prišli a odišli, ale Bitcoin (BTC) odolal a pretrvával. Pre mnohých je to hlavná kryptomena a jej dominancia na trhu nebude v dohľadnej dobe ohrozená. Všetky dlhodobé plány kryptoinvestičnej stratégie by mali zahŕňať Bitcoin (BTC).

Prečo nakupovať BTC?

Veľký inštitucionálny investor všeobecne uznáva, že napriek všetkému tu kryptomeny zostanú. Títo investori tiež chápu dôležitosť sledovania najväčšieho, najdlhšie etablovaného, najobľúbenejšieho a najhodnotnejšieho hráča na akomkoľvek trhu. Nakoniec vedia lepšie ako ktokoľvek iný, že ak hráte dlhú hru, trhy sa takmer vždy zotavia. Ak je bitcoin (BTC) voľbou pre inštitucionálnych investorov, mal by byť voľbou pre každého.

Najlepšie kryptomeny pre vašu kryptoinvestičnú stratégiu: verdikt

Ak sa pozeráte na najlepšie kryptomeny na nákup ako súčasť solídnej dlhodobej stratégie kryptoinvestície, všetci kandidáti tu majú svoje špecifické atrakcie. A čo viac, ApeCoin (APE), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Metacade (MCADE), Polygon (MATIC) a Ripple (XRP) majú potenciál tešiť sa z dlhej a prosperujúcej budúcnosti.

Vybrať úplného víťaza môže byť ťažké, ale nakoniec je to vlastne ľahké rozhodnutie. Rozmach P2E a GameFi znamená, že Metacade (MCADE) je z dlhodobého hľadiska úžasnou perspektívou, pričom súčasný presale ponúka aj vynikajúce krátkodobé a strednodobé zisky. Ak však chcete kúsok akcie za najlepšiu presale cenu , nie je čas otáľať.

Kúpiť najlepšie kryptomeny na eToro môžete tu .