7 najlepších hier na zarábanie v roku 2023

V nedávnej správe DappRadar uviedol , že len v 3. štvrťroku 2022 sa hrami typu “hry na zarábanie” (P2E) a metaverse vyzbieralo 1,3 miliardy dolárov. To prichádza s takmer miliónom denných aktívnych peňaženiek interagujúcich s týmito hrami. Tieto čísla ukazujú, že už od svojho začiatku hranie hier na zarábanie ponúka skvelé investičné príležitosti, ktoré si nemožno nechať ujsť.

Ak sa pýtate, kde začať s investovaním za účelom získania zisku prostredníctvom “hry na zarábanie”, máme pre vás riešenie. V tomto článku rozoberieme sedem najlepších kryptohier na zarábanie, do ktorých môžete investovať, aby ste sa dostali na začiatok hernej revolúcie. Poďme to preskúmať.

1. Metacade (MCADE) – vaša najlepšia investícia do “hier na zarábanie”

Metacade je komunitné centrum vytvorené pre budúcnosť hrania typu “hry na zarábanie” (P2E). Nejde o samotnú hru, ale o konečný cieľ Web3 na nájdenie najnovších titulov hier na zarábanie, spojenie s podobne zmýšľajúcimi hráčmi a naučenie sa najlepších spôsobov, ako maximalizovať svoj príjem z hry na zarábanie.

Základnou filozofiou Metacade je pomôcť hráčom vyťažiť maximum z hrania P2E. To je dôvod, prečo tu nájdete recenzie, herné rebríčky a alfa verziu od odborníkov z odvetvia, ktoré pomôžu každému, bez ohľadu na jeho hráčske pozadie, nájsť svoje základy v tomto neuveriteľne vzrušujúcom odvetví. Najdôležitejšie však je, že Metacade chce pomôcť hráčom mať priame slovo v hrách, ktoré hrajú.

S cieľom povzbudiť skúsených hráčov, ktorí si chcú zarobiť v P2E hrách, je povzbudenie, aby sa podelili o svoje znalosti s novými hráčmi. Metacade odmeňuje tých, ktorí uverejňujú recenzie, alfa verziu a ďalší obsah natívnym tokenom MCADE. Ale aj keď ste nováčik v priestore, v ktorom môžete zarábať hrami na zarábanie, stále môžete zarábať zdieľaním svojich myšlienok o novej P2E hre, ktorú ste hrali.

Metacade ponúka viacero spôsobov, ako zvýšiť svoj príjem z hry, nielen prostredníctvom zdieľania obsahu a učenia sa osvedčených postupov. Na platforme nájdete žrebovanie cien a turnaje, v ktorých môžete porovnať svoje schopnosti s ostatnými hráčmi Metacade a získať tak šancu vyhrať veľkú cenu. Ak sa už neviete dočkať, až začnete hrať najnovšie tituly, v ktorých si môžete zarobiť, potom môžete tiež získať tokeny MCADE na testovanie nových hier pre komunitu vývojárov Metacade.

V roku 2024 si dokonca budete môcť nájsť dlhodobú prácu v hernom priemysle pomocou platformy Metacade. Tu objavíte roly testerov na čiastočný úväzok, stáže a platené pozície s hernými štúdiami, ktoré sú v popredí hrania hry na zarábanie.

Akonáhle sa Metacade stane prosperujúcou komunitou zodpovednou za niektoré z najlepších hier na zarábanie, hlavný tím ustúpi a umožní komunite prevziať opraty vytvorením decentralizovanej autonómnej komunity (DAO) . Odtiaľto budú o každom kľúčovom rozhodnutí, ako sú nové funkcie, partnerstvá a vedúce pozície, hlasovať držitelia MCADE, čím sa Metacade v tomto procese zmení na svetovú prvú virtuálnu arkádu vlastnenú komunitou.

Vďaka svojim nápadom je to destinácia číslo jedna pre všetky hry na zarábanie. Vlastníctvo komunity a vývoj hier s využitím crowdsourcing, je Metacade pripravená ovládnuť priestor, hier na zarábanie. To nás vedie k MCADE ako prvej kryptomeny s najlepšími možnosťami kúpy, ak chcete vstúpiť do hernej revolúcie.

2. Axie Infinity (AXS & SLP) – hra v štýle tímovej bitky

Axie Infinity je hra v štýle Pokémona postavená na blockchain Ethereum. Hráči si zostavia tím troch Axies, ktoré sa používajú v boji proti ostatným hráčom o šancu vyhrať žetóny Smooth Love Potion (SLP) a Axie Infinity Shards (AXS), ktoré možno predať za fiat. Môžete tiež zarábať plnením úloh, porážkou AI nepriateľov v režime Adventure a farmárčením kľúčových zdrojov.

Axies sú uložené na blockchain ako NFT a možno ich kupovať a predávať na Axie Infinity Marketplace. Dnes nájdete Axies v rozmedzí od niekoľkých dolárov za najzákladnejšie, až po státisíce za najvzácnejšie. Hráči môžu využiť jedinečné vlastnosti svojich Axies na šľachtenie nových Axies so vzácnymi funkciami, čo im umožní predávať ich so ziskom.

Od nárastu popularity v roku 2021 Axie Infinity zostala jednou z najpopulárnejších hier na zarábanie a stále priťahuje státisíce hráčov mesačne, ktorí každý deň obchodujú milióny dolárov. Token a primárny investičný nástroj hry, AXS, je našou druhou voľbou pre najlepšie hry na zarábanie kryptomien, do ktorých môžete investovať.

3. The Sandbox (SAND)

Sandbox je 3D virtuálny svet, ktorý umožňuje hráčom postaviť čokoľvek, po čom ich srdce túži, je to virtuálne pieskovisko. Sandbox je rozdelený na tisíce digitálnych pozemkov, ktoré predstavuje LAND NFT. Používatelia nakupujú LAND a ďalšie herné aktíva na trhu The Sandbox’s Marketplace pomocou tokenu SAND. Tento LAND sa potom používa na vytváranie speňažiteľných hier, zážitkov a sociálnych centier, s ktorými môže zvyšok komunity The Sandbox komunikovať.

Ak chcú používatelia vytvárať svoje vlastné jedinečné objekty, môžu použiť VoxEdit , nástroj na navrhovanie umenia, áut, nositeľných zariadení, postáv, príšer a ďalších. Vygenerované položky je možné predať na trhu so ziskom alebo použiť v Game Maker . čo je plug-and-play riešenie pre herný dizajn The Sandbox.

V The Sandbox už možno nájsť desiatky pohlcujúcich zážitkov, ako napríklad Hell’s Gate, vEmpire a Xalya Sanctuary, všetky vytvorené pomocou VoxEdit a Game Maker. Z tohto dôvodu je SAND našou treťou možnosťou pre najlepšie kryptomeny a hry na zarábanie.

4. Splinterlands (SPS & DEC) – kartové bitky a budovanie paluby

Splinterlands je zberateľská kartová hra, ktorú možno považovať za blockchain verziu Magic: The Gathering. Každá karta je vlastnená ako NFT a používa sa ako súčasť väčšieho balíčka v súbojoch typu head-to-head proti iným hráčom. Ak vyhráte dostatok hier, môžete sa vyšplhať na vrchol rebríčka svojej hodnosti a vyhrať balíčky kariet, ktoré je možné vylepšiť, predať a dokonca prenajať iným hráčom.

Môžete tiež získať kryštály temnej energie (DEC), domácu menu hry, dokončením úloh a vyhrávaním turnajov, ktoré môžete minúť za nové karty. Niektoré z týchto kariet prinášajú tisíce dolárov za tie najvzácnejšie a najvýkonnejšie. Splinterlands tiež používa token Splintershards (SPS), čo je token riadenia, ktorý hráči používajú na hlasovanie o pripravovaných zmenách v hre.

S viac ako 300 000 aktívnymi hráčmi len za posledný týždeň (DappRadar), je Splinterlands jednou z najlepších hier na zarábanie, a jej token SPS je našou štvrtou voľbou pre najlepšie hry na zarábanie kryptomien, do ktorých môžete investovať.

5. Alien Worlds (TLM) – skúmanie dosahov vesmíru

Alien Worlds je blockchain hra odohrávajúca sa vo vesmíre. Primárnym cieľom hry je ťažiť Trillium (TLM) pri plnení úloh, súbojoch s ostatnými hráčmi a rozvíjaní vašej hernej krajiny. Táto pôda sa nachádza na siedmich planétach hry a možno ju ťažiť pre svoj vlastný zisk, alebo prenajímať iným na ťažbu. Každá planéta má svoje vlastné DAO a stávkujúci tokenu TLM môžu hlasovať v týždenných voľbách, rozdeľovaní pokladnice a iných rozhodnutiach, ktoré ovplyvňujú budúcnosť planéty.

Pri ťažbe je tiež šanca vyhrať jedno z herných NFT, ako napríklad nástroj, zbraň alebo miniona, ktoré možno použiť na postup v hre alebo na predaj na trhu. Hráči môžu tieto NFT získať aj vkladaním svojich TLM na stanovené obdobie. Čím dlhšie je uzamknutie, tým je odmena NFT zriedkavejšia.

Alien Worlds je najpopulárnejšou hrou na zarábanie na trhu, a podľa DappRadar prilákala za posledný mesiac približne 650 000 aktívnych hráčov. Keďže hra naďalej dominuje, pravdepodobne uvidíme, že cena TLM výrazne vzrastie. To nás vedie k tomu, aby sme ho umiestnili na piate miesto ako jednu z najlepších hier na zarábanie kryptomien, do ktorej môžete investovať.

6. CryptoBlades (SKILL) – nájazdy a odmeny

CryptoBlades je hra na zarábanie, ktorá spája tradičnú RPG hrateľnosť s kryptografickým prvkom. Hra je zasadená do mystickej krajiny a jej cieľom je bojovať s ostatnými hráčmi, vyhrať tokeny SKILL a vylepšiť svoje zbrane, aby ste sa dostali na vyššiu úroveň. Každá postava má súbor atribútov, ako je výdrž a sila, ktoré jej dávajú väčšiu šancu vyhrať duely, ale môžete si tiež kúpiť alebo vyrobiť nové zbrane NFT, aby ste mali šancu bojovať.

Rovnako ako mnoho iných RPG hier sa môžete spojiť s ostatnými hráčmi a vydať sa na nájazdy. Nájazdy sú misie, ktorých cieľom je zničiť jedného z herných bossov, a čím vyššia je vaša kolektívna hodnosť, tým ťažšie bude vyhrať. Znamená to však aj zvýšenie vašich šancí na zárobok. Úlohy môžu byť tiež dokončené, aby sa zvýšila vaša hodnosť, čím sa zvýšia vaše SKILL odmeny z hrania.

CryptoBlades je jednou z popredných RPG hier na zarábanie a SKILL je našou šiestou voľbou pre najlepšie hry na zarábanie kryptomien, do ktorých môžete investovať.

7. Gods Unchained (GODS) – kartové bitky s NFT

Gods Unchained je ďalšia kartová hra na zarábanie. Každá karta je uložená ako NFT na blockchain Ethereum, čo znamená, že ju možno kupovať a predávať na hernom trhu pomocou tokenu GODS. Karty majú širokú škálu rôznych atribútov, čo im dodáva väčšiu vzácnosť a umožňuje ich predaj za tisíce dolárov naraz.

Noví hráči dostanú na začiatok 140 kariet a prostredníctvom víťazných bitiek a šplhania sa v rebríčkoch si môžu zostaviť výkonný balíček, ktorý sa postaví proti vyššie postaveným hráčom. Môžu tiež vyhrať Flux, menu v hre, s ktorou sa na rozdiel od GODS nedá obchodovať. Flux sa používa na falšovanie nových kariet a zlepšovanie existujúcich kariet, ktoré možno použiť na napredovanie vášho balíčka alebo ich môžete predať so sladkým ziskom.

Rovnako ako Splinterlands, aj Gods Unchained si vďaka zlepšeniu žánru zberateľských kartových hier získal základňu verných fanúšikov. S digitálnym vlastníctvom, ktoré sa dostalo do mixu, Gods Unchained zaznamenal rýchly úspech ako jedna z popredných hier v tomto žánri. Preto je GODS našou siedmou voľbou ako najlepšia kryptomena, do ktorej môžete investovať.

Celkovo najlepší kryptoprojekt hry na zarábanie: Metacade (MCADE)

Na tomto zozname je veľa vynikajúcich hier, ktorým sa v priebehu rokov pravdepodobne bude dariť veľmi dobre. Hry ako Axie Infinity a The Sandbox už dokázali, že dokážu prilákať veľké davy vďaka svojim inovatívnym herným mechanizmom, zatiaľ čo tituly ako Splinterlands a Gods Unchained dokazujú, že vylepšenie starého formátu pomocou novej technológie môže priniesť neuveriteľné výsledky.

Existuje tiež riziko, že niektoré hry môžu upadnúť do nemilosti z rôznych dôvodov. To je dôvod, prečo nie je iné miesto, kam umiestniť Metacade, ako je najlepšia štartovacia pozícia. Metacade sa spolieha iba na to, že hranie hry na zarábanie rastie ako celok, aby videlo úspech, nie výkon jednotlivej hry. Keď staré tituly miznú a nové tituly sa pripájajú k tomuto rýchlo rastúcemu odvetviu, Metacade bude v centre toho všetkého.

Keď si uvedomíte, že podľa Crypto.com sa očakáva, že hry na zarábanie budú do roku 2025 rásť 10-násobne rýchlejšie ako tradičné hranie, Metacade je v perfektnej pozícii, aby v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov priniesla obrovské zisky, pretože jeho popularita stúpa. A nie je lepší čas na nákup ako práve teraz.

S presale Metacade stále vo fáze 1 si môžete vyzdvihnúť 125 tokenov MCADE len za 1 dolár. Porovnajte to s fázou 8, kde získate len 50 tokenov MCADE za 1 dolár. Ak chcete viac ako zdvojnásobiť svoje dlhodobé výnosy z Metacade, zvážte, či by ste sa nemali stať jedným z prvých investorov tohto fantastického projektu. Môže to byť len jedna z najlepších hier na zarábanie kryptomien, do ktorých ste kedy investovali.