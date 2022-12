7 z najlepších kryptomien, ktoré si teraz môžete kúpiť: najvyšší rast v roku 2023

Hoci rozhodnutie, kam investovať svoje peniaze na súčasnom medveďom trhu môže byť ťažké, mnohí ľudia sa domnievajú, že niekoľko projektov je práve teraz najlepšou voľbou na nákup. Keďže kryptotrh naďalej klesá, môže byť nelogické začať budovať svoje portfólio práve teraz. Tieto poklesy však poskytujú fantastické investičné príležitosti. Tento článok sa zameriava na sedem veľkých projektov a vysvetlí, prečo môže byť rok 2023 ich najúspešnejším rokom.

1. Metacade (MCADE) – najlepšia kryptomena pre rok 2023

Metacade je vzrušujúci nový projekt, ktorého cieľom je revolúcia vo svete hier typu play-to-earn (zarábanie hraním). Je to komunitné centrum, kde sa hráči môžu spojiť s rovnako zmýšľajúcimi nadšencami, preskúmať najnovšie P2E tituly a vyjadriť svoj názor na budúcnosť hrania Web3. Na platforme nájdete všetko, čo potrebujete na to, aby ste sa dostali dopredu v P2E, ako sú špecializované fóra, živé chaty, recenzie, rebríčky a najhorúcejšie GameFi alpha zdieľané skúsenými hráčmi.

Jednou z najvýznamnejších ambícií Metacade je pritiahnuť na platformu najbystrejšie mysle v GameFi, aby sa podelili o svoje znalosti s ostatnými. To je dôvod, prečo ponúka MCADE token každému, kto zdieľa recenzie, tipy alebo iný hodnotný obsah s komunitou. Či už ste skúsený profesionál alebo P2E nováčik, môžete zarábať tým, že pomôžete urobiť z Metacade dokonalé miesto na spoznávanie a zarábanie z GameFi.

Zdieľanie obsahu je však len jedným z mnohých spôsobov, ako môžete prostredníctvom Metacade zarobiť. Často sa konajú žrebovania o ceny, turnaje a príležitosti P2E náhodným testovaním hier pomocou natívneho testovacieho prostredia Metacade. Pracovný priestor Metacade, ktorý sa očakáva v roku 2024, navyše bude hostiť desiatky ponúk zverejnených titanmi z Web3 a herného priemyslu, čo používateľom poskytne príležitosť formovať svoju kariéru a zároveň pracovať na svojej vášni z hry.

Koncom roka 2023 spoločnosť Metacade rozdá svoj prvý Metagrant, nástroj financovania, ktorý umožňuje komunite vybrať si, ktoré hry postaví. Proces je jednoduchý: vývojári môžu predložiť svoje nápady skupine súťažiacich projektov a ten, ktorý získa najviac hlasov, dostane financie z pokladnice Metacade. Nielenže to podporuje zmysel pre zapojenie a vlastníctvo komunity, ale vytvára to základňu fanúšikov vývojárov a umožňuje im to získať finančné prostriedky, ktoré im môžu zmeniť život a ktoré pre nich predtým mohli byť takmer nedostupné.

Cieľom Metacade je stať sa prvou hráčskou virtuálnou arkádou na svete. Na dosiahnutie tejto vízie má v pláne stať sa decentralizovanou autonómnou organizáciou (DAO) , keď bude plne rozvinutá. DAO umožní používateľom Metacade navrhovať a hlasovať o zmenách vykonaných na platforme, ktoré implementujú lídri vybraní komunitou. Okrem toho, na zabezpečenie dôvery a integrity medzi komunitou bude Metacade vyžadovať, aby všetky transakcie uskutočnené z pokladnice potrebovali pred spracovaním viacero podpisov.

Keďže sa očakáva, že priemysel GameFi sa do roku 2025 zrýchli 100 % ročným tempom rastu ( Crypto.com ), Metacade sa zdá byť pripravený na skvelý rok 2023. Jeho filozofia je byť na prvom mieste v komunite a má plány byť komplexným miestom. Tisíce investorov súhlasia s tým, že Metacade by mohla byť špičkovou kryptomenou pre rok 2023. Metacade je stále vo fáze 1 svojho presale a od svojho spustenia predala tokeny v hodnote 1,25 milióna dolárov! Časť tejto záplavy investícií je pravdepodobne spôsobená skutočnosťou, že MCADE pravdepodobne prekoná mnohé špičkové projekty v rovnakom období. S prihliadnutím na všetky tieto faktory je Metacade momentálne najlepšou kryptomenou na nákup.

2. Binance Coin (BNB) – rastie spolu s najväčšou svetovou kryptoburzou

Binance Coin je natívny token burzy Binance, najväčšej a najpopulárnejšej kryptoburzy na svete. Je to viacúčelový token, ktorý sa používa na prístup k exkluzívnym funkciám a výhodám na Binance, ako sú zľavnené obchodné poplatky, nakupovanie na Binance Marketplace a predaj tokenov prostredníctvom Launchpad.

Od svojho založenia v roku 2017 BNB neustále zostáva jednou z najvýkonnejších kryptomien.

Od svojho minima 0,50 USD v novembri 2017 až po vrchol 691,80 USD v máji 2021 sa BNB zhodnotila takmer o 140 000 %! Na dnešnom medveďom trhu má však BNB pred sebou ešte dlhú cestu, aby dosiahla takú cenu, ako pred rokom 2021.

Stúpajúca popularita BNB je primárne spôsobená narastajúcim úspechom a popularitou burzy Binance. S rastúcim počtom užívateľov využívajúcich Binance rastie aj dopyt po BNB.

Navyše, ako jeden z najdôveryhodnejších a najuznávanejších hráčov v hre (nedávno podporený rezervami Binance ), bude Binance pravdepodobne aj naďalej dominovať. Z tohto dôvodu je BNB vynikajúcou voľbou ako jedna zo 7 najlepších kryptomien práve teraz na nákup.

3. Ethereum (ETH) – sharding vydláždi cestu pre 100 000 TPS

Ethereum je celosvetovo najpopulárnejšia platforma inteligentných zmlúv, ktorá umožňuje vytváranie tisícok decentralizovaných aplikácií (dApps), projektov NFT a kryptotokenov. Ethereum, niekedy označované ako „kráľovná kryptomien“, využilo svoju výhodu prvého ťahu na ovládnutie priestoru inteligentných zmlúv. A aj keď sa mnohí konkurenti pokúšali zraziť ju z najvyššieho miesta, zatiaľ sa im nepodarilo získať reputáciu ako má Ethereum.

Nedávny článok od Bankless Times ponúka niekoľko pôsobivých štatistík o Ethereum. Napríklad, približne 24,4 % vlastníkov kryptomien na celom svete vlastní ETH, pričom jeho priemerný denný objem transakcií je zhruba 16 miliárd dolárov! Okrem toho, je povedomie o Ethereum celosvetovo na úrovni 19,49 %, a 2,38 % svetovej populácie vlastní Ethereum.

Zatiaľ čo Ethereum dostalo kritiku za vysoké transakčné poplatky, pomalú rýchlosť a nehospodárnu spotrebu energie, jeho nedávny prechod na proof-of-stake by mal tieto problémy vyriešiť. Jedným z najvýznamnejších vylepšení Ethereum, ktorý sa očakáva koncom roka 2023, bude sharding (škálovanie). To umožní škálovať sieť Ethereum, čím sa zvýši rýchlosť transakcií z približne 15 transakcií za sekundu (TPS) na viac ako 100 000 TPS. Tento krok by mohol výrazne rozšíriť prípady použitia pre Ethereum a mohol by byť katalyzátorom novej vlny prijatia kryptomien. To robí Ethereum treťou voľbou zo 7 najlepších kryptomien, ktorú si teraz môžete kúpiť.

4. Ripple (XRP) – SEC vs. dátum ukončenia Ripple v nedohľadne?

Ripple je platobná sieť a digitálna mena navrhnutá tak, aby umožňovala rýchle a lacné medzinárodné transakcie, najmä pre finančné inštitúcie. Namiesto používania tradičného bankového systému SWIFT, ktorý je pomalý a nákladný, môžu banky použiť Ripple na realizáciu takmer okamžitých platieb, ktoré stoja zlomok centu.

Táto inovácia je určite revolučná, ale pretrvávajúci prípad spoločnosti Ripple s SEC zatienil jej pokrok. Koncom roka 2020 SEC podala žalobu proti Ripple Labs, tvorcom Ripple, s tvrdením, že jej predaj XRP predstavoval neregistrovanú ponuku cenných papierov. Odvtedy sa tisíce investorov Ripple zapojili do boja proti SEC.

Podľa právnika a podporovateľa Ripple Johna Deatona by sa prípad mal vyriešiť v marci, v apríli alebo v máji. S viacerými poľahčujúcimi faktormi pre Ripple a zdanlivo nepresvedčivým prípadom od SEC bude XRP pravdepodobne víťazom. Okrem toho, ak rozhodnutie padne v prospech Ripple, očakáva sa, že XRP bude cez noc raketovo stúpať, čím sa Ripple stane jednou zo 7 najlepších kryptomien, ktorú možno v roku 2023 nakúpiť.

5. Chainlink (LINK) – vitálny projekt takmer bez konkurencie

Chainlink je decentralizovaná sieť Oracle, ktorej cieľom je poskytovať bezpečné a spoľahlivé údaje pre inteligentné zmluvy. Oracle sú služby tretích strán, ktoré umožňujú prístup k externým údajom, ako sú udalosti, transakcie a API, prostredníctvom inteligentných zmlúv, čím sa výrazne zlepšujú prípady použitia technológie blockchain.

Napríklad, Chainlink môže finančným službám umožniť prístup k údajom o cenách v reálnom čase, čo umožňuje, aby sa komplexné finančné produkty úplne zautomatizovali. Tento prístup bol prípad viacerých projektov DeFi, ktoré vyžadujú fungovanie Chainlink, ako sú MakerDAO, Aave a Synthetix. Alternatívne môže Chainlink pristupovať k údajom generovaným inteligentnými senzormi a meračmi na použitie v inteligentných zmluvách.

Táto služba je životne dôležitá pre masové prijatie kryptomien, no Chainlink čelí veľmi malej konkurencii. Jeho najbližším konkurentom je BAND Protocol, projekt s menej ako desatinou trhovej kapitalizácie Chainlink ( CoinGecko ). Popri mnohých partnerstvách veľkých mien so spoločnosťami ako Google, Amazon Web Services a SWIFT sa postavenie spoločnosti Chainlink ako popredného poskytovateľa decentralizovaných veštcov zdá neotrasiteľné. To je dôvod, prečo je to piata zo 7 najlepších kryptomien, ktorú si teraz môžete kúpiť.

6. Polkadot (DOT) – môže sa DOT rozšíriť na 1 milión TPS?

Polkadot je rivalom pre Ethereum, ktorého cieľom je vyriešiť problém interoperability v sieťach s podporou blockchain. Vývojári vytvorili Polkadot tak, aby bol škálovateľný, flexibilný a schopný uľahčiť komunikáciu medzi samostatnými aplikáciami a blockchain, ako sú Bitcoin a Ethereum. Najprv si predstavte bodkovaný vzor; teraz si predstavte spojovacie čiary medzi všetkými bodkami. Ak je každá bodka samostatným blockchain, potom je Polkadot ten, ktorý tieto bodky spája.

Na rozdiel od iných riešení vrstvy 1 bol Polkadot vytvorený s ohľadom na decentralizáciu, rýchlosť a bezpečnosť. Zatiaľ čo iné blockchain môžu vynikať v jednej alebo druhej oblasti, len málo z nich nedokázalo vyniknúť vo všetkých troch, na rozdiel od Polkadotu. Veľká časť tohto úspechu je spôsobená tým, že Polkadot používa parachainy, ktoré efektívne umožňujú, aby transakcie prebiehali súčasne a nie postupne.

V prvom štvrťroku 2023 spustí Polkadot parathreads, čo výrazne zvýši jeho škálovateľnosť. Nielenže sa časy blokovania skrátia na polovicu, z 12 sekúnd na 6 sekúnd, ale rýchlosť transakcií by sa mala zvýšiť 100 až 1 000-krát. Toto zvýšenie rýchlosti posunie Polkadot z 1 000 TPS na viac ako 100 000 TPS a potenciálne dokonca na 1 milión TPS, čím sa projekt stane silným konkurentom proti Ethereum. Tieto sľubné čísla robia z DOT jednu zo 7 najlepších kryptomien, ktoré si teraz môžete kúpiť.

7. Filecoin (FIL) – poháňa budúcnosť AI?

Poslednou voľbou ako jednej zo 7 top kryptomien pre rok 2023 je Filecoin . Filecoin je decentralizovaná úložná sieť, ktorá používateľom umožňuje prenajať si nevyužitý priestor na pevnom disku na získanie tokenov FIL. Filecoin bol pôvodne vytvorený ako riešenie pre priemysel centralizovaných úložísk, ktorý je plný cenzúry, podvodov, hackov a cenzúry. Filecoin je však v skutočnosti pravý opak: trh určuje ceny a decentralizovaný charakter jeho protokolu znamená, že neoprávnený prístup a cenzúra sú prakticky nemožné.

Keďže sa predpokladá, že potreba ukladania údajov v nadchádzajúcich rokoch bude narastať, je Filecoin dokonalým riešením. Ukladanie údajov pomocou Filecoin stojí zlomok v porovnaní s poskytovateľmi, ako sú Amazon Web Services alebo Microsoft Azure, a nevyžaduje budovanie ďalších dátových centier. Filecoin by mohol čoskoro dominovať predovšetkým vďaka vzostupu AI.

Umelá inteligencia vyžaduje na fungovanie obrovské množstvo údajov. Podľa generálneho riaditeľa OpenAI, Sama Altmana , náklady na jednu odpoveď z ChatGPT sú „pravdepodobne jednociferné centy“ alebo 10 až 100-násobok nákladov na bežné vyhľadávanie na webe. Tieto náklady odrážajú skutočnosť, že výpočtový výkon (a počet serverov) potrebný na generovanie odpovedí AI je obrovský. Filecoin by preto mohli využívať spoločnosti ako OpenAI na škálovanie svojich produktov bez toho, aby museli čeliť prehnaným nákladom.

Vzhľadom na to, že AI rastie rýchlejšie, než sa doteraz predpokladalo, táto potreba lacného veľkokapacitného úložiska by mohla prísť skôr ako neskôr, možno dokonca do konca roku 2023. Výsledkom je, že Filecoin bude pravdepodobne pokračovať vo svojej vláde nad decentralizovaným trhom s úložiskami a bude jednou zo 7 najlepších kryptomien na nákup teraz.

Metacade (MCADE) je najlepšia kryptomena, ktorú si teraz môžete kúpiť

O tom, ako dopadne rok 2023 pre svet kryptomien, sa ešte musí určiť. Keďže sa však očakáva, že Federálny rezervný systém zruší zvýšenie úrokových sadzieb v roku 2023, mohlo by to znamenať koniec trhu s kryptomenami. Keď sa to stane, sedem kryptomien na tomto zozname pravdepodobne raketovo vzrastie, najmä vzhľadom na spomenuté viaceré katalyzátory. Metacade však vyniká ako najlepšia kryptomena pre rok 2023.

S potenciálom prudkého rastu v odvetví GameFi, viacerými funkciami založenými na komunite, ktoré si hráči určite zamilujú, a osvedčenou históriou priťahovania investícií, je Metacade pripravený na úspech v roku 2023. Takže, ak chcete susediť s tým, čo by mohlo byť lídrom P2E hier, potom prestaňte hľadať. Namiesto toho si pozrite presale Metacade a zistite, o čo by ste mohli prísť!

