Aave (AAVE) sa za posledné dva týždne zaradil medzi 5 najvýkonnejších hlavných krypto aktív. Minca zaznamenala výrazný vzostupný trend a v skutočnosti sa jej tento rok prvýkrát podarilo preraziť nad 200 USD. Takže, odkiaľ ide cenová akcia? Tu je niekoľko rád, ktoré treba mať na pamäti:

Po náraste smerom k 230 USD sa zdá, že AAVE stratilo svoju vzostupnú dynamiku.

Minca zostala v posledných dvoch dňoch prevažne v bočnom obchodovaní

AAVE bol tiež odmietnutý na rozhodujúcej úrovni odporu 241,8 USD

Zdroj údajov: Tradingview

Dokáže Aave nájsť impulz?

Odmietnutie na 241,8 $ bolo veľkým sklamaním pre býkov, ktorým sa za posledných 14 dní podarilo vytlačiť AAVE dosť vysoko. V skutočnosti minca odvtedy ustúpila a obchoduje sa okolo 231 USD. Očakávame, že býci sa v najbližších dňoch pokúsia prelomiť cenu 241,8 USD.

Aj keď to bude pri súčasnej stagnácii cenovej akcie ťažké, nie je to nemožné. Prelom nad 241,8 USD posunie AAVE ďalej nad 261 USD pred akýmkoľvek odporom. To bude predstavovať 15% nárast nad súčasnú cenu.

Napriek tomu stále existuje veľmi veľké riziko retracementu. Pamätajte si, že AAVE má po väčšinu marca prevažne stúpajúci trend. Preto je potrebná korekcia a ako taká by sme mohli vidieť silný retracement, ktorý vráti mincu späť na 210 USD. Ak však cenová akcia zostane nad 230 USD, príde ďalší rast.

Prečo by ste teraz mali zvážiť AAVE?

Stále si myslíme, že pre AAVE zostáva trochu vzostupnej dynamiky. V skutočnosti je stále možný prudký nárast smerom k 260 USD. Nákup teraz vám preto poskytne šancu získať späť aspoň 20 % výnosov.

Netreba však ignorovať riziko retracementu. Ak býci nedokážu udržať cenu nad 230 USD, potom by ste mali pred nákupom pravdepodobne počkať, kým neklesne späť na 210 USD.