Algorand (ALGO) sa pripravuje na 17% rally, keď sa cenová akcia začína konsolidovať

Algorand (ALGO) očakáva silný retracement smerom nahor, keďže minca konsoliduje. Altcoin klesal dva dni po sebe a existovali obavy, že by mohla nasledovať klesajúca špirála. Zatiaľ sa to však stabilizovalo a mohlo by sa obzerať po svojom ďalšom rally. Tu sú fakty:

Algorand vytvoril vo svojom dennom grafe zaujímavú inverznú hlavu a ramená.

To naznačuje, že silný retracement smerom nahor je veľmi pravdepodobný.

Ak sa tak stane, Algorand by mohol vzrásť o neuveriteľných 17 %.

Zdroj údajov: Tradingview

Algorand (ALGO) – Prípad pre vzostup

Po tom, čo sme na začiatku týždňa ukázali miernu slabosť, zaznamenali sme silnú cenovú konsolidáciu Algorandu. To znamená, že minca sa snaží nájsť dopyt a ako taká vytvorila na grafe zaujímavý inverzný vzor hlavy a ramien.

To zvyčajne naznačuje, že retracement nahor je možný. Keď sa tak stane, ALGO sa môže ocitnúť v teste 0,9 USD, čo prinesie zisky medzi 17 % a 25 %. Okrem toho si ALGO stále drží dôležité úrovne podpory.

Aj po nedávnom poklese sa minca stále drží výrazne nad 0,76 dolára, čo je veľké plus. Pokiaľ si býci udržia túto podporu, strednodobý výhľad pre ALGO zostane naďalej pozitívny. Aj keď sa nejakým spôsobom prekročí 0,76 dolára, stále existuje dôvod na zvýšenie 0,9 dolára. Je to preto, že ALGO by sa stále nachádzalo v zóne rozhodujúceho dopytu.

Ako obchodovať ALGO

Zatiaľ je výhľad býčí a existuje dostatočný rast na 17 % zisk v blízkej budúcnosti. Kúpa teraz by teda mala zmysel. Ale pre ľudí, ktorí si stále nie sú istí, môžete pred vstupom počkať na porušenie podpory 0,76 USD. Stále sa bude nachádzať v zóne dobrého dopytu.