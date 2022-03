V prípade, že uvažujete o pridaní Algorandu (ALGO) do svojho portfólia, najbližšie dni by mohli priniesť slušné nákupné príležitosti. To platí pre krátkodobé aj dlhodobé hry. Než sa dostaneme k analýze, uvádzame hlavné fakty:

Algorand za posledných 5 dní vzrástol takmer o 20 %.

Býčí beh bude pokračovať a investori môžu nakupovať.

Existuje niekoľko nákupných zón, ktoré môžete zvážiť, aby ste získali slušné výnosy.

Zdroj údajov: Tradingview

Algorand (ALGO) – Zóny na nákup, ktoré sledovať

Po náraste v posledných dňoch čelil Algorand masívnemu odporu na úrovni 0,9 USD. V skutočnosti sa zdá, že cena tu stagnovala, ale minca neustále testuje túto zónu obrovským spôsobom. Očakávame, že dôjde k určitému býčiemu impulzu na uskutočnenie cenovej akcie nad 0,9 USD.

Keď sa to stane, bol by vhodný čas na nákup. Ale v prípade, že nechcete čeliť riziku zvrátenia trendu, môžete sledovať 1,1 dolára. Po 0,9 USD bude hranica 1,1 USD ďalším veľkým testom spoločnosti ALGO. Ak je skutočne minca schopná stúpnuť nad to, potom pravdepodobne v blízkej dobe prekročí 1,4 USD.

Táto býčia téza sa však stane neplatnou, ak ALGO klesne pod 0,8 USD. Nevidíme to však v najbližších dňoch, pokiaľ sa nestane niečo veľké na širšom krypto trhu.

Prečo by ste si mali kúpiť Algorand (ALGO)

Algorand (ALGO) má od svojho debutu na trhu v roku 2019 veľmi nestále obdobie. Minca výrazne klesla pod svoju cenu ICO, ktorá bola na úrovni 2,4 USD. Ale stále je tu veľa hodnoty, ktorú môže Algorand ponúknuť.

Je pravdepodobné, že minca opäť získa časť tejto vzostupnej dynamiky a získa späť cenu 2,4 USD do konca roka. To bude viac ako 100% zisk z aktuálnej ceny.