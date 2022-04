Analýza Stellar (XLM): Prečo musia býci držať podporu 0,18 USD

Stellar (XLM) zažil obdobie zotavenia po tom, čo zišiel z útesu začiatkom apríla. Po dosiahnutí maxima okolo 0,24 USD však XLM prešiel vážnou korekciou. Výsledkom je, že minca čelí veľkému tlaku smerom nadol. Tu je niekoľko poznatkov:

Napriek nedávnemu výpredaju si XLM stále drží kľúčovú podporu 0,18 $.

Akýkoľvek pokles pod 0,18 USD by mohol v blízkej dobe vyvolať rozhodujúci klesajúci trend.

Minca však vyzerá silne a mohla by sa tlačiť ďalej nahor.

Zdroj údajov: Tradingview

Stellar (XLM) – riziká poklesu

Súčasný klesajúci trend, ktorý sme videli pri XLM, sa spomaľuje. Aj keď minca za posledných 24 hodín stratila približne 5 %, a to je dosť, čo naznačuje, že ďalší pokles nie je na obzore. Ale kľúčom pre býkov XLM by bolo uistiť sa, že cenová akcia zostane výrazne nad 0,18 dolára.

V posledných týždňoch sa táto cena ukázala ako silná support zóna. Ak to však býci nedokážu udržať, mohli by sme vidieť špirálu XLM do dlhotrvajúceho klesajúceho trendu. Na konci môže minca dosiahnuť svoje marcové minimá 0,16 dolára skôr, ako sa pokúsi nájsť nejakú vzostupnú dynamiku.

Ale aj napriek týmto rizikám poklesu je dôležité poznamenať, že vzostupný potenciál XLM zostáva stále veľmi neistý. Odteraz zostáva hornou hranicou 0,24 USD. Aj keď sa mince v nasledujúcich dňoch posilnia, je nepravdepodobné, že v dohľadnej dobe prekročí 0,24 USD.

Je dnes Stellar slušná kúpa?

Z krátkodobého hľadiska by bolo najlepšie sledovať XLM do pondelka a zistiť, či sa mu podarí udržať 0,18 dolára. Ak sa tak stane, môžete vstúpiť a vystúpiť tesne pred 0,24 USD. Ale ak minca klesne pod 0,18 $, musíte jej dať týždeň alebo tak, aby cena klesla na dno pred nákupom.