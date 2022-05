Pred de-peggingom UST a prípadným kolapsom Terra (LUNA) bol Anchor Protocol (ANC) jednou z najväčších DeFi platforiem v krypto. Ale projekt bol silne vystavený UST a de-pegging malo obrovský vplyv na jeho hodnotu. Ale zotaví sa niekedy ANC?

ANC stratil takmer 1000% hodnoty krátko po de-peggingu UST

V jednom momente sa minca prepadla z maxím 2,13 dolára až na 0,08 dolára.

Cesta k uzdraveniu bude náročná, ale nie nemožná.

Zdroj údajov: TradingView

Ako sa obnoví protokol Anchor Protocol (ANC)?

Bude to chvíľu trvať, kým sa ANC obnoví. Toto zotavenie bude závisieť od dvoch vecí. Po prvé, bude rozhodujúce, ako rýchlo je reťaz Terra schopná vyriešiť kolaps LUNA. Po druhé, návrat UST na jeho fixáciu bude mať z dlhodobého hľadiska obrovský vplyv na zrušenie ANC.

Okrem toho ANC už ukázal, že má na to, aby sa vrátil. Napríklad krátko po odviazaní UST od dolára sa ANC doslova zrútila. Vyzeralo to, že to pôjde na nulu. Videli sme však okamžitý obrat, pričom ANC sa vzchopil takmer o 1500% zo svojho minima. To je znakom toho, že investori stále veria protokolu.

Napriek tejto rally sa Total Value uzamknutá na Anchor skutočne nezlepšila. Po krachu UST klesla TVL spoločnosti Anchor na 307 miliónov dolárov. Predtým bol Anchor z hľadiska TVL na 4. mieste. Nehoda to posunula na 60. miesto. V TVL sme nezaznamenali žiadne vylepšenia. To by mohlo brániť nádeji na uzdravenie.

Mali by ste si teraz kúpiť Anchor?

Pokiaľ ide o kotviaci protokol, stále existuje veľa neznámych. Napríklad, napriek úsiliu komunity Terra brániť UST kolík, stablecoin sa naďalej rozpadá.

Nezdá sa, že by sa problém čoskoro vyriešil. Preto sa zatiaľ vyhýbajte ANC, kým nebude oznámený ďalší vývoj na LUNA a UST.