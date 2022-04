Po rozšírenej rally ANC, 93. najväčšia minca podľa trhovej kapitalizácie, začína zvrátiť zisky. V čase písania tohto článku stratila takmer 10 %.

Ak chcete vedieť, čo je ANC, či môže poskytnúť dobré výnosy a najlepšie miesta na nákup ANC, ste na správnom mieste.

Čo je ANC?

Anchor Protocol je protokol požičiavania a vypožičiavania na Terra, ktorý ponúka vysoký výnos z vkladov stablecoinov. Nárast popularity stablecoinov viedol k zodpovedajúcemu nárastu ceny tokenu ANC. Tieto zisky teraz začínajú ustupovať.

Na Anchor môžu dlžníci premeniť kolaterál LUNA na produktívne aktíva bez toho, aby sa vzdali kontroly. Veritelia môžu ukladať svoje UST a zarábať na svojich investíciách atraktívne sadzby a zároveň ťažiť z nízkej volatility.

Anchor Protocol prilákal investorov, ktorí sa vyhýbajú riziku, ktorí hľadajú stabilné a vysoko výnosné investície, čím zvyšuje dopyt po stablecoine UST od Terra. To podporuje prijatie UST a následne prijatie celého ekosystému Terra v DeFi.

Mal by som si dnes kúpiť ANC?

Nič nemôže nahradiť vlastný výskum. Akékoľvek investičné rozhodnutie, ktoré urobíte, by malo byť založené na vašej odbornosti na trhu, vašom postoji k riziku a na vlastnostiach a rozložení vášho portfólia. Zvážte tiež, ako by ste sa cítili pri strate peňazí.

Predikcia ceny ANC

Podľa Coin Quora sa býčia predpoveď ceny ANC pohybuje od 2,89 do 5 USD. Pozitívne na jeho trajektóriu a predpovedajú, že by čoskoro mohol dosiahnuť 10 dolárov. Medvedia predpoveď ceny ANC je 1,32 dolára na rok 2022. Aktuálne je to okolo 3 doláre.

